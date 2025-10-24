世界最大のサウナ・スパ・プール設備の展示会「aquanale 2025」（ドイツ・ケルン）にMySaunaが出展！日本では唯一の出展。

株式会社MySauna

株式会社MySauna（本社 東京都千代田区）は、2025年10月28日～10月31日まで、

ドイツ・ケルンにて開催される「aquanale 2025」に出展致します。

本展示会は、２年に１回行われる、世界最大のサウナ・スパ・プール設備の展示会で、

日本企業からは唯一の出展となります。

世界最大のサウナ・スパ・プール設備商談会「aquanale」

MySaunaは、Made in Japanのものづくりのこだわりが詰まった、高品質なサウナを、これからは、日本のみならず、世界中の皆さまへお届けして参ります。

輸出サウナ事業や、各国でのMySauna製品の販売代理店契約なども募集を始めて参りますので、ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■開催概要

世界最大のサウナ・スパ・プール設備 展示会「aquanale 2025」

2025年10月28日 ～ 2025年10月31日

開催地：ドイツ・ケルン

公式サイト（英語）：https://www.aquanale.com/

■期間中の電話対応について

誠に勝手ながら、本展示会に社員一同で参加するため、

時差などの影響でご連絡が取りづらくなる場合がございます。

会社の代表電話につきましては、催事期間中は受電できない状況になります。



LINE公式・メールにつきましては、期間中も変更なくご連絡ができますので、あらかじめご了承くださいませ。

【電話対応休止期間】

2025年10月26日（日）～11月3日（月・祝）

なお、お問い合わせフォームからのご連絡は通常通り受け付けております。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

■MySaunaについて

国産品質にこだわる、自宅・事業用サウナの専門メーカーとして、私たちは旅館、ホテル、温浴施設、マンション、戸建て、別荘など、多様な空間に最高品質のサウナをご提供しております。

近年、心と身体の癒しの場として、サウナはますます重要な存在となっています。

弊社のサウナは、最高温度110℃、セルフロウリュ対応の高性能設計を採用しながらも、家具のようにシンプルかつ洗練されたデザインで、容易に設置が可能です。

確かな品質と快適性を兼ね備えたサウナで、贅沢なリラクゼーション空間をお届けいたします。

【会社概要】

企業名 ：株式会社MySauna

代表者 ：代表取締役 小原 錫満

ショールーム ：東京都千代田区神田神保町2丁目44-2 第二石坂ビル 5階

電話番号 ：03-6686-4674

ホームページ ：https://my-sauna.jp/

メールアドレス：info@my-sauna.jp