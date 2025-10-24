レスポートサックから「PEANUTS」とのコラボコレクションが登場！10/29(水)発売。

株式会社 レスポートサック ジャパンLeSportsac×PEANUTS 2025Winter Collection

今回のコレクションでは、スヌーピーと個性あふれるキャラクターたちが集まった賑やかな2つの総柄デザインや、ふんわりボア生地を使用した季節感あふれるスタイルなどを展開。冬のワードローブを温かく彩るラインナップが揃いました。

< Peanuts Happy Pals>

デニム調の爽やかなカラーの生地にスヌーピーやチャーリー・ブラウン、ルーシーなどたくさんの仲間たちが描かれたデザイン。アイボリー×ブラックのテープ使いが全体のトーンを引き締めスタイリッシュな印象に！

Daily Backpack H38×W31×D13cm \29,150

Peanuts Playtime

ペンキをイメージしたタッチを取り入れたピンクやブルーの背景に、おしゃれをしたスヌーピーとウッドストックを描いた遊び心溢れるデザイン。レスポートサックらしいポップで明るいカラーと表情豊かな仲間たちがコーディネートを華やかに彩ります。

左：Large Emerald Tote H39×W35cm \19,800

右上：Mini N/S Tote H21×W19×D7cm \16,500

右下：Mini Phone Bag H17×W11×D3cm \15,400

< Large 2way Tote>

ふんわりやわらかなボア素材シリーズ。ラージサイズの白いボアにはスヌーピー、ミドルサイズの黒いボアにはウッドストックの刺しゅうをオン。トートバッグの内側は「Peanuts Happy Pals」の柄になっており、その日の気分やコーディネートに合わせて2種類のデザインをお楽しみいただけるリバーシブルトートです。

Large 2way Tote

Large 2way Tote H36×W37×D12cm \33,000

< Warm Hug>

ボア素材と、ダークグリーンのナイロン生地のカラーブロックにスヌーピーとウッドストックがハグしている刺しゅうを施したデザイン。コンパクトで使いやすいサイズのフォンバッグと、3面ポケットの付いたドローストリングバッグ、使いやすい容量が魅力のバケット型ミニショルダーの3型を展開。

Warm Hug

左上：Mini Bucket Shoulder Bag H18×W17×D10cm \14,850

右上：Mini Phone Bag H17×W11×D3cm \18,150

右下：Conv Drawstring CRSSBDY H21×W19×D12cm \31,350

< Home Sweet Snoopy >

スヌーピーが住む赤い屋根のおうちがそのままショルダーバッグに！

中綿が入った生地を使用しているのでふんわり軽くやわらかな持ち心地。屋根の上部がファスナーになっており、スマホやお財布などしっかり収納もできます。ダイカットのスヌーピーチャームもポイント。

Home Sweet Snoopy

Snoopy Doghouse Bag H16×W15×D8cm \23,100

< Pouches >

いくつも集めたいカラフルなポーチは、サイズもバラエティ豊かにラインナップ。

スヌーピーやウッドストックのワッペン風デザインのビッグサイズポーチは「PEANUTS75周年」の記念モチーフ入り。コスメ収納にもぴったりのスクエア型やラウンド型など、デイリーにもトラベルにも活躍するアイテムです。

Pouches

上：Medium Dome Cosmetic H13×W15×D8cm \7,150

中：Extra Large Rectangular Cosmetic H16×W22×D6cm \10,450

下：Square Cosmetic H9×W11×D5cm \6,160

3つの異なるサイズのポーチがセットになった「Wristlet Pouch Set」は、PEANUTSのロゴやスヌーピーと仲間たちをダイナミックに配置したデザイン。チャーリー・ブラウンとルーシー、スヌーピーとウッドストックが表裏にデザインされています。

Pouches

Wristlet Pouch Set S:H10×W15cm/M:H12×W17cm/L:H15×W20cm \13,200

＜コレクション名＞

LeSportsac×PEANUTS（レスポートサック×ピーナッツ）

＜特集ページ＞

https://shop.lesportsac.co.jp/Page/Topic/25fw_peanuts/

＜発売日＞

2025年10月29日(水)発売

＜展開店舗＞

全国レスポートサック店舗

レスポートサック公式オンラインストア

各オンラインストア