11月1日（土）より伊豆急行と温泉むすめのコラボを実施！

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット(本社：東京都豊島区／代表取締役CEO 池田洋人／以下、当社)は、当社の子会社である株式会社エンバウンド（本社：東京都渋谷区／代表取締役 橋本竜／以下、エンバウンド）がコンテンツプロデュースを行う「温泉むすめ」と、静岡県の伊豆急行株式会社(本店：静岡県伊東市／取締役社長 土方健司／以下、伊豆急行)がコラボレーションを実施いたしますのでお知らせいたします。

＜コラボ企画概要＞

１. コラボ記念きっぷ

温泉むすめコラボデザイン「金目きっぷ（KINME KIPPU）」（大人のみ）の発売

◆発売金額

大人3,980円

※現金支払いのみ

※小児2,980円は、通常デザインでの販売

◆発売場所

【伊東駅構内伊東市観光案内所】

住所：〒414-0002 静岡県伊東市湯川3-12-1

地図：https://maps.app.goo.gl/V1RM23ca4vFVPvEAA(https://maps.app.goo.gl/V1RM23ca4vFVPvEAA)

【伊豆稲取駅】

住所：〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取

地図：https://maps.app.goo.gl/ErU5fYejgYKVW6tQ7(https://maps.app.goo.gl/ErU5fYejgYKVW6tQ7)

【伊豆急下田駅】

住所：〒415-0035 静岡県下田市東本郷1-6-1

地図：https://maps.app.goo.gl/S2JLqwVw2KTjfGGi9(https://maps.app.goo.gl/S2JLqwVw2KTjfGGi9)

※上記３箇所では、11/1（土）より大人はコラボデザイン、小児は通常デザインでの販売となります。

※事前に各観光案内所の営業状況および各駅の窓口営業時間等をご確認ください。

※伊東マリンタウン伊東市観光案内所・伊豆高原駅・伊豆熱川駅・河津駅では、大人・小児ともに通常デザインでの販売となります。

◆発売期間

2025年11月1日（土）から2026年3月25日（水）まで

※利用開始日前日からの発売可とする。

※2025年11月1日（土）利用分は、当日発売のみ （通常デザインの場合は除く）。

◆購入特典

温泉むすめコラボデザイン「金目きっぷ（大人）」ご購入のお客様限定、購入１枚につき、温泉むすめオリジナルステッカーを1枚プレゼント！

※コラボデザイン（大人）の発売は、伊東駅構内伊東市観光案内所・伊豆稲取駅・伊豆急下田駅の３箇所のみです。

※小児2,980円のコラボデザイン発売はございません。

※コラボデザイン発売箇所にて小児2,980円（通常デザイン）をご購入の場合は、購入特典のプレゼントはございません。また、通常デザインの発売箇所でご購入の場合は、大人・小児どちらのデザインをご購入いただいても購入特典のプレゼントはございませんので、ご了承ください。

温泉むすめオリジナルステッカー

２. グッズ展開

グッズ内容

缶バッジ 300円（税込）

アクリルキーホルダー 900円（税込）

アクリルスタンド 1,200円（税込）

※無くなり次第終了

左から缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド

◆販売場所

場所：文化公園雛の館

入館料：500円 ※入館料が必要となりますのでご注意くださいませ。

住所：〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1729 文化公園内

地図：https://maps.app.goo.gl/HPdz7RXiRA9Em4rr7

電話：0557-95-2901

開館時間：9:00～17:00（最終受付16：30）※1月20日～3月31日

9:00～16:00（最終受付15：40）※4月1日～11月30日

休館日：2025年4月以降の木曜日、6月1日～9月12日、12月1日～1月19日は休館

※休館日は隣の稲取温泉観光案内所で対応いたします。

ＨＰ：https://inatorionsen.or.jp/facility/hinanoyakata/

◆発売期間

2025年11月1日（土）から2026年3月25日（水）まで

ぜひ、稲取温泉へお越しください！

◆「温泉むすめ」プロジェクトとは

「温泉むすめ」プロジェクトは、アニメや漫画、キャラクターや声優などのIP（IP：Intellectual Property）を通じて、日本全国の温泉地や地方都市の魅力を国内外に発信するために作られた地域活性化プロジェクトです。全国の各温泉地をモチーフとした二次元キャラクター「温泉むすめ」を制作し、コミックやノベル、ゲームやアニメーションなど多面的なメディア展開を実施しており、全国の温泉地でキャラクターを利活用（温泉地がキャラクターを使う場合はロイヤリティ＆ライセンスフリー）いただきながら、キャラクターを演じる声優による現地ロケやトークイベントを温泉地で開催することで地域を“聖地化（観光名所化）”します。

・温泉むすめ 公式サイト：https://onsen-musume.jp/(https://onsen-musume.jp/)

当社及びエンバウンドは、「温泉むすめ」を活用した地域活性化プロジェクトを推進し、地域社会への発展に貢献してまいります。

【伊豆急行株式会社 概要】

社名：伊豆急行株式会社

代表者：土方 健司

所在地：静岡県伊東市八幡野1151番地

事業内容：地方鉄道業

URL：https://www.izukyu.co.jp/index.php

【株式会社エンバウンド 概要】

社名：株式会社エンバウンド（Enbound, Inc.）

代表者：橋本 竜

所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

事業内容：キャラクターコンテンツのプロデュース、キャラクターグッズの企画・制作、

イベント企画・制作、各種コンサルティング

URL：https://onsen-musume.jp/company/

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/