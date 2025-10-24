食べるのがもったいない！『転生したらスライムだった件』完結記念！アニメイトカフェGratteとのコラボ企画が2025年11月28日より開催！！

写真拡大 (全6枚)

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズ『転生したらスライムだった件 23』を2025年11月29日に発売いたします。


発売を記念し、アニメイトカフェGratteにて、コラボ企画を実施いたします。





原作完結記念Gratte 開催情報



■開催期間


2025年11月28日（金）～2026年1月12日（月）


■開催店舗


アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、


横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山


■Gratteサイト


https://www.animate.co.jp/gratte/32598/



■メニューラインナップ（絵柄全12種）




ラテ・クッキー 販売店舗


アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、


名古屋、大阪日本橋、岡山


ラテ・クッキー・アイス　販売店舗


アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、


仙台、梅田



■有償特典




トレーディングアクリルコースター（全12種）※絵柄はお選びいただけません。


有償特典はメニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。



※なくなり次第終了となる可能性がございますので予めご了承ください。


※得点を複数お渡しの際、同じ絵柄が出る場合がございますので、予めご了承ください。




そのほか、アニメイトでの原作完結記念キャンペーンについてはこちらをご覧ください。



■原作完結記念アニメイト特設サイト


https://www.animate-onlineshop.jp/corner/corner.php?corner_id=3876





書籍情報



異世界転生ファンタジーの金字塔、遂に完結！




転生したらスライムだった件 23　描き下ろしアクリルパネル＋ポストカード付特装版

定価：6,930円（本体 6,300円+税10%）


小説：伏瀬／イラスト：みっつばー


発売日：2025年11月29日


JAN：4580142062297



アクリルパネル


サイズ(約)：W253mm×H130mm予定


ポストカードセット


全12種



転生したらスライムだった件 23

定価：1,430円 （本体1,300円＋税10%）


小説：伏瀬／イラスト：みっつばー


発売日：2025年11月29日


ISBN：9784867168738


https://gcnovels.jp/book/1997


転スラ初の番外編、小説版ついに刊行！リムル×ヒナタ×ヴェルドラが「魔法の聖地」へ




転生したらスライムだった件　番外編　～とある休暇の過ごし方～

コミカライズ作画担当の高田裕三と原作者伏瀬のスペシャル対談、


さらに小説完結後の書き下ろしSSも収録決定!!



定価：1,100円 （本体1,000円＋税10%）


小説：伏瀬／イラスト：みっつばー


発売日：2025年11月29日


ISBN：9784867168745


https://gcnovels.jp/book/1998



夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】


2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『賢者の弟子を名乗る賢者』、『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。


読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、今年で創刊11周年を迎えることができました。アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中！新刊は毎月30日頃発売です。



GCノベルズ公式サイト　https://gcnovels.jp/


GCノベルズ公式X（旧Twitter）　https://x.com/gcnovels



マイクロマガジン社公式YouTube


https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547


【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！



【お問い合わせ先】

campaign@gcnovels.jp