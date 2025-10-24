¡ÚZÀ¤Âå¤ÎÍøÍÑ¹¹ðÄ´ºº¡ÛZÀ¤Âå¤Ë¶Á¤¯¹¹ð¤Î¸°¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²»³Ú¡×¤¬29.0%¤Ç¥È¥Ã¥×¡£
Âç³ØÀ¸¸þ¤±³Ø½¬´ÉÍýSNS¡ÖPenmark¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ó¥Þー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£»³ Ä¾ÌÀ¡Ë¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Åß·¿°ì¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎPenmark¤òÍøÍÑÃæ¤Î³ØÀ¸600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡ÛZÀ¤Âå¹¹ðÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤ò¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤¬¹¹ð¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó3³ä¤ÎZÀ¤Âå¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë/²»³Ú¡×¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¹¥Èー¥êーÀ¡×¤ä¡Ö¥æー¥â¥¢/¥¨¥ó¥¿¥áÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ë³ÐÅª¡¦Ä°³ÐÅª¤ÊÁÊµá¤¬ZÀ¤Âå¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯½ÅÍ×¤Ê¸°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥·ー·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢´¶À¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¹¹ðÉ½¸½¤Î½ÅÍ×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½ÐÅµ¤ÎÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://corp.penmark.jp/news/202510(https://corp.penmark.jp/news/20251024)2(https://corp.penmark.jp/news/20251024)4(https://corp.penmark.jp/news/20251024)
½ÐÅµ¡§ZÀ¤Âå¹¹ðÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È2025¡£¥Ú¥ó¥Þー¥¯¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥¢¥É¶¦Æ±Ä´ºº
¡ä¡ä¡ä(https://pj.penmark.jp/business/report/3)¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡ÛZÀ¤Âå¹¹ðÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È(https://pj.penmark.jp/business/report/3)¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤é(https://pj.penmark.jp/business/report/3)
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡§¡Ú2025Ç¯ÅÙÈÇ¡ÛZÀ¤Âå¹¹ðÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Penmark¤òÍøÍÑÃæ¤ÎÁ´¹ñ¤Î³ØÀ¸
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§600Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü～9·î7Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¼«¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
ZÀ¤Âå¤¬¹¹ð¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë/²»³Ú¡×¤¬29.0%¤ÈºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤òÀê¤á¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¤òÄÌ¤¸¤¿´¶À¤Ø¤ÎÁÊµá¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Èー¥êーÀ¡×¤¬26.8%¡¢¡Ö¥æー¥â¥¢/¥¨¥ó¥¿¥áÀ¡×¤¬22.8%¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤½Ð±é¼Ô¡×¤¬21.3%¤ÈÂ³¤¡¢ZÀ¤Âå¤Ï¹¹ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê¶¦´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹ð¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉ½¸½·Á¼°¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦²»³Ú¡Ë¤¬ ZÀ¤Âå¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸·ÁÀ®¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ
¡Ö¹¹ð¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áí³ç¡¦¹Í»¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢ZÀ¤Âå¤¬¹¹ð¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¾å¤Ç¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë/²»³Ú¡×¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤ËÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊó¤¬ÍåÎó¤µ¤ì¤¿¹¹ð¤è¤ê¤â¡¢Èà¤é¤Î´¶À¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤«¤±¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ê»ë³ÐÅª¡¦Ä°³ÐÅªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹¹ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ZÀ¤Âå¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤Ë¿¨¤ì¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¹ð¤Ï¡Ö¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Instagram¤äTikTok¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢Ã»¤¤Æ°²è¤äÈþ¤·¤¤²èÁü¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î²»³Ú¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤¬Èà¤é¤Î¹¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶À¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Èー¥êーÀ¤ä¥æー¥â¥¢/¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤â¶¦´¶Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë/²»³Ú¡×¤¬¤½¤ì¤é¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ö¼Á¡×¤ä¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã±¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë/²»³Ú¡×¤Î½Å»ë¤Ï¡¢¹¹ð¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê²»³Ú¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÁê±þ¤Î¥³¥¹¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î´¶À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¹ð¸ú²Ì¡¢ËÜÅö¤ËÂ¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÎÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ZÀ¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥ÁÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Î´¶À¤Ë¶Á¤¯¹¹ð¤òÀ©ºî¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸ú²Ì¤òÅ¬ÀÚ¤ËÂ¬Äê¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë
¡ÖxAdbox¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹¹ð¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¹¹ð¸ú²Ì¡¢ËÜÅö¤ËÂ¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
xAdbox¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥à¤Ê¤É´ûÂ¸»ÜÀß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¹ð¥á¥Ç¥£¥¢²½¡£¹¹ð¼ç¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ÜÀß¥ªー¥Êー¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÏºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë--»°ÊýÎÉ¤·¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¤«¤é¹ØÇã¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://xadbox.com/
¢£¥Ú¥ó¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤Î°ìÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤ÎDX¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¸þ¤±³Ø½¬´ÉÍýSNS¡ÖPenmark¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦¥¢¥×¥êHP¡§https://penmark.jp
¡¦AppStore(iOS)¡§https://bit.ly/3NrsKNN
¡¦GooglePlay(Android)¡§https://bit.ly/3LrDQSq
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ó¥Þー¥¯
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î21Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£»³ Ä¾ÌÀ
½êºßÃÏ¡§¢©153-0063 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õ£±ÃúÌÜ£³－£±£¶ ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈÌÜ¹õ¥Ï¥¤¥Ä1003
²ñ¼ÒHP¡§https://corp.penmark.jp
¢£³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
https://bit.ly/3xRfuw2
Ë¡¿Í¸þ¤±¹¹ð·ÇºÜÁë¸ý¡ÖPenmark Ads¡×
https://corp.penmark.jp/program/ads
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¡§info@penmark.jp