（ライブレポート）歌手・佐々木秀実が秋のリサイタル。シャンソンの名曲から昭和歌謡まで全25曲を熱唱

日本コロムビア株式会社

阿久悠氏に見出されオリジナル楽曲「懺悔」でCDデビューし、２ndアルバムのタイトル曲「聞かせてよ愛の言葉を」がＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ちりとてちん」の挿入歌に使用され、フジテレビ系「とくダネ！」のコメンテーターを務めるなど各方面で活躍中のヴォーカリスト・佐々木秀実が、本日（10月24日）東京・なかのZEROで秋のリサイタル「今、あなたに届けたい愛のうた」を開いた。

第１部は熱烈なファン500人で満席の中、黒のロングドレスを身にまとい「愛はあなたのように」で登場「本日の１部は、ピアノ一本で愛を語るように歌いたい」と挨拶。続けて「サンフランシスコの６枚の枯葉」「スカーフ」「アコーディオン弾き」「脱走兵」などシャンソンの名曲をしっとりと歌った。

第２部は真赤なドレスで登場、生バンドをバックに越路吹雪の「誰もいない海」からスタート。笠置シヅ子の「東京ブギウギ」、水原弘の「黄昏のビギン」、江利チエミの「テネシー・ワルツ」など昭和の名曲を熱唱。秀実が師と仰ぐ美空ひばりのメドレー（「真赤な太陽」「東京キッド」「リンゴ追分」）３曲を披露。続いて森山良子の「３０年を２時間半で・・・」を洒脱なトークを織り交ぜながら歌い会場を沸かせた。今回が初披露となる昭和シャンソンメドレー（「ラブ・ユー」「恋心」「ろくでなし」「ラストダンスは私に」など）６曲をステージから客席に降りて歌い、２部の最後は再びステージに戻り「愛の讃歌」を熱唱した。

拍手が鳴りやまぬ中、アンコールに応え、歌曲「落葉松」と「愛をありがとう」を歌い秋のリサイタルの幕を下ろした。シャンソンから昭和歌謡まで、佐々木秀実ならではの歌唱力とバラエティーに富んだ選曲で全25曲を熱唱。終始、ファンと一体となって盛り上がり最後まで客席を楽しませた。

佐々木秀実 秋のリサイタル

～今、あなたに届けたい愛のうた～

＜１部＞

1 愛はあなたのように

2 サンフランシスコの６枚の枯葉

3 スカーフ

4 アコーデイオン弾き

5 名前も知らないあの人へ

6 脱走兵

7 女歌手は二十歳

＜２部＞

8 誰もいない海

9 東京ブギウギ

10 あなたのすべてを

11 黄昏のビギン

12 テネシー・ワルツ

13 美空ひばりメドレー（真赤な太陽～東京キッド～リンゴ追分）

14 ３０年を２時間半で

15 昭和シャンソンメドレー（ラブ・ユー～恋心～想い出のソレンツァラ～ろくでなし～じらさないで～ラストダンスは私に）

16 愛の讃歌

＜アンコール＞

17 落葉松

18 愛をありがとう

全25曲