ロイヤル コペンハーゲン 新丸ビル店 オープン

フィスカース ジャパン株式会社

1775年、デンマーク王室の保護のもと誕生した〈ロイヤル コペンハーゲン〉。以来250年にわたり、伝統とクラフツマンシップを受け継ぎながら、美しく気品あるハンドペイントのポーセリンを世に送り出してきました。そしてこの秋、ロイヤル コペンハーゲンの最新のコンセプトを表現したストアが、東京・丸の内〈新丸ビル〉3階に誕生しました。

(C)Shinnosuke Yoshimori

デンマーク、コペンハーゲンのフラッグシップストアと同様に、プレートを並べた象徴的なディスプレイウォールを備え、250年にわたり受け継がれてきたアートやデザイン、歴史、そしてクラフツマンシップを感じられる、気品あふれる美しい空間です。

世界にひとつだけ、あなたのためのロイヤル コペンハーゲン

新店舗のオープンを記念して、カップの内側に手描きでお名前をお入れするサービス〈Bespoke - Made to order〉を、期間限定・数量限定で受注販売いたします。

歴史あるポーセリンに、愛着の湧くパーソナルタッチを加えることができる特別なサービス「ロイヤル コペンハーゲン ビスポーク」。才能溢れるロイヤル コペンハーゲンのペインター達がマグカップの内側に一筆一筆、丁寧にお名前を描き入れる完全オーダーメイドで、世界にひとつだけの特別なピースをお届けします。



ご結婚やご誕生日などの節目の贈り物としてはもちろん、日々を心地よく過ごすための新しいお気に入りとしてもおすすめ。世代を超えて受け継がれるロイヤル コペンハーゲンのコレクションとも美しく調和し、コレクションに加えるにもふさわしい逸品です。

ひとつひとつ手描きされるオーダーメイドのマグはギフトにもおすすめ

以下の4つのデザインのハイハンドルマグ（330ml）からお選びいただけます：

ブルーフルーテッド ハーフレース (税込\42,900）ブルーフルーテッド プレイン (税込\34,100）

プリンセス (税込\28,600）コーラル レース (税込\33,000）

ご注文受付期間：2025年10月18日(土) ～ 11月30日(日)

お取扱店舗：ロイヤル コペンハーゲン 新丸ビル店・公式オンラインストア

※ お渡しまで約5か月頂戴します。

※ 文字入れの向きは、右手持ち・左手持ちよりお選びいただけます。（＊左手持ち：ハンドルを左手で持った時、正面に文字が見える仕様）

詳細を見る :https://www.royalcopenhagen.jp/column/news/bespoke-oct-2025

代官山〈LURF GALLERY Cafe〉でのコラボレーションドリンク

今回、新丸ビル店のオープンを記念して、代官山にあるデンマークのクラフツマンシップを感じながらヒュッゲなひとときを楽しめる美しいカフェ〈LURF GALLERY Cafe〉にて、ロイヤル コペンハーゲンとコラボレーションしたホットとアイス2種類のドリンクを期間限定でご提供いただきます。（2025年10月10日（金）より2025年12月7日（日）まで）

1930年代のデンマークヴィンテージ家具に囲まれたギャラリーカフェで、柔らかな照明と趣のあるスピーカーから流れる音楽とともに、アートと空間が織りなす特別なひとときを、ぜひご体感ください。

東京都渋谷区猿楽町28-13 Roob1 1F

OPEN 11:00-19:00（L.O. 18:30）／不定休

2025年10月10日（金）より2025年12月7日（日）までのドリンク

LURF Gallery Cafe :https://lurfgallery.com/pages/cafe?srsltid=AfmBOoqhJPcLMnBLonbgT-HJQtHRiyTz0r-GTTjCmMRryZMQiS09oRQB

新作グラスコレクション「オーロラ」も登場

この秋、ロイヤル コペンハーゲンに新たに加わるグラスコレクション〈Aurora〉が、新丸ビル店に先行登場しています。環境にやさしい無鉛クリスタルを使用し、スロヴェニアの職人がマウスブローで仕上げたグラスは、ワイングラス、ウォーターグラス、シャンパンクープの3種。

ディテールにこだわったデザインのグラス ワイングラス、ウォーターグラス、シャンパンクープ 各ペア（税込\30,800）

ロイヤル コペンハーゲンのポーセリンと美しい調和を奏でながら、食卓や祝杯のひとときを、より洗練された輝きで彩ります。

（2025年12月よりロイヤル コペンハーゲン 公式オンラインストア・大丸心斎橋店、2026年1月よりロイヤル コペンハーゲン 百貨店ストアにて取り扱い予定）



また、250周年を記念して発売された特別なアイテムのほか、1908年から制作を続けているイヤープレートのバックナンバーのお取り寄せも承ります。（※年号によりお取り扱いがない場合もございます。）

(C)Shinnosuke Yoshimori

250周年目のクリスマス

10月31日に登場する今年のクリスマス フィギュリンも、ロイヤル コペンハーゲンの250周年を記念した特別なデザインです。

サンタクロースはロイヤル コペンハーゲンの象徴的なコレクション〈ブルーフルーテッド プレイン〉のコーヒーポットを手にし、サンタワイフはデンマークの伝統的菓子「エーブルスキーバー」が盛られたロイヤル コペンハーゲンの大きな器を持っています。



また、クリスマスツリーはクリスマスが持つ伝統的なスタイルとモダンなスタイルが美しく調和し、クリスマスならではのぬくもりある雰囲気を表現しています。スヴェン ヴェスタゴーによる北欧らしい温かなデザインはギフトにも最適です。

ロイヤル コペンハーゲンのオーナメントが飾られたクリスマスツリー （税込\15,400）ロイヤル コペンハーゲンのコーヒーポットを手にするサンタクロース （税込\13,200）お菓子が盛られたロイヤル コペンハーゲンの器を持つサンタワイフ （税込\13,200）

オープン記念プレゼント

新丸ビル店限定で税込16,500円以上お買い上げの方に、伝統の注染で染め上げた“オリジナル手ぬぐい”を1枚プレゼントいたします。日本の職人による手彫りの型を使ったクラフツマンシップが詰まった逸品です。

※なくなり次第終了／他キャンペーンとの併用不可

手仕事で染め上げられた手ぬぐい

250年にわたるクラフツマンシップを、ブランドの世界観とともに体感いただけるロイヤル コペンハーゲンの新しいストアで、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

(C)Shinnosuke Yoshimori

「ロイヤル コペンハーゲン 新丸ビル店」

〒100-6503 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸ビル 3階

TEL ：03-6206-3777

年中無休（但し、1月1日及び法定点検日は除きます。）

平日・土曜 11:00～21:00 日曜・祝日 11:00～20:00

公式オンラインストア：ROYALCOPENHAGEN.JP

ショップ一覧：www.royalcopenhagen.jp/contents/shoplist

ロイヤル コペンハーゲン：

1775年デンマーク王室の保護のもと、開窯されたブランド、ロイヤル コペンハーゲン。250年にわたり伝統とクラフツマンシップを受け継ぎながら、清楚で繊細な美しいテーブルウェアを世に送り出しています。今もハンドペイントの技を守りながら、現代的で大胆なデザインも発表し、自由な発想と新しい感性による進化を続けています。