アボカド収穫祭 in ウカフェ Avocado Harvest Festival in ukafeニュージーランドの秋の恵み、プレミアムアボカド〈アバンザ〉が今年もウカフェに届きました！

この度トータルビューティカンパニーuka(@instauka、@ukacojp、@ukabeauty.co)が運営する

ukafe(@ukafe)では、2025年10月25日（土）より、ニュージーランド産アボカドブランド（アバンザ）の果実を使用した、季節限定メニューを発売いたします。

樹の上でじっくり熟成させ、味と品質が最高潮に達したタイミングで収穫。植物性油脂を豊富に含み、不飽和脂肪酸がたっぷり。 糖質控えめで、クリーミーでなめらかな口あたりが自慢です。

“森のバター”と呼ばれるほど、おいしくてカラダにもうれしいアボカドを、ウカフェにお越しくださったみなさまと分かち合いたく、アボカド収穫祭を開催いたします！

この時期、ウカフェでしか味わえない特別なアボカドを、ぜひご堪能ください。

Avanza のアボカドは、ニュージーランド北島の肥沃な土壌と穏やかな気候、そして持続可能な農法によって育まれる、世界でもっとも高品質なアボカドのひとつ。 2025年 10 月中旬から 12 月上旬にかけて、今シーズンの販売が開始。

今季は果実の栄養状態を科学的に分析する「スキンニュートリエントテスト」や、収穫後から輸送・保管まで品質 を保つ「CA（Controlled Atmosphere）輸送技術」を導入し、日本市場向けに最適な熟度と食味を実現。すべての輸出果実は、環境保全と食の安全性に配慮した「AvoGreen(R)」認証のもとで栽培されてお り、さらにニュージーランド政府公認の品質証明「FernMark（ファーンマーク）」ライセンスを取得することで、安 心・高品質・持続可能性を備えたブランドとしての地位を一層強化しています。

クリーミーでバターのような食感と、美容と健康にうれしい栄養価（ビタミン E・オレイン酸・抗酸化成分）が特徴。

ukafe の大切にしている

「地のもの」「旬のもの」「美容にいいもの」「カラダにいいもの」「サプライズ」という５で、“からだもこころもうれしい美味しさ”として提案します。

SEASONAL AVOCADO SALAD

キヌア、ドライクランベリー、カッテージチーズを合わせ、パッションフルーツドレッシングで彩りゆたかに。

サラダはもっと立体的なお皿で。

eat in \1,650(税込)

take out \1,620(税込)

PREMIUM AVOCADO TOAST

2 つの味わいを一皿で楽しめる、贅沢なオープンサンド。

塩で味わうシンプルなトーストと、ナッツとスパイス香る大人のトースト。

eat in \1,320(税込)

take out \1,296(税込)

CREAMY AVOCADO SMOOTHIE

アボカドにパイナップル、ココナッツ、ほうれん草をプラス。

クリーミーなのに爽やかで、すっきりとした飲み心地。

eat in \1,320(税込)

take out \1,296(税込)

【期間】

期間 2025 年 10 月 25 日～12 月上旬

※数量限定のため、無くなり次第終了

【店舗情報】

住所 ukafe

〒107-0052

東京都港区赤坂 9-7-4 東京ミッドタウンガレリア 2F ビューティ＆ヘルスケアフロア

03-6438-9920(#)

