【掘り出し物に出会える】お得でもパワーは本物。アウトレットが10％OFF＋送料無料｜ハワイ発・パワーストーンブランド・マルラニハワイ

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、アウトレット全商品が送料無料＋10％OFFとなるキャンペーンを、10月27日(月)10:00 ～ 11月3日(月)23:59の期間中、オンラインショップにて開催いたします。

アウトレット商品は、弊社で基準外となった石の中から、日常の使用に問題はないと判断した天然石を使用し、お手頃価格でお届けしています。

小さな傷や凹みがあっても、美しさとパワーはそのまま。

“掘り出し物に出会えるかも”というワクワクをお楽しみいただけるラインナップです。

この特別な機会に、マルラニハワイならではの輝きと出会いをぜひお楽しみください。

キャンペーン概要

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128587(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3128587)

【期間】10月27日(月)10:00 ～ 11月3日(月)23:59

特典１：アウトレット商品が送料無料

（クーポンコード：oss2025）

特典２：アウトレット商品が10%OFF

【対象商品】アウトレット商品(プレミアムアウトレット含む)全商品

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※自動では送料無料になりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。

※対象商品とその他の商品を一緒にお買い上げいただいた場合、対象商品分のみ10%OFFとさせていただきます。

※サイズ調整等での追加料金は10％OFFの対象外となります。

※他のクーポンとの併用はできません。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

Smoky Dress

https://malulani.info/?pid=180061847

豊かさと安定をもたらす石を、エレガントに仕立てたブレスレット。

金運、仕事運、精神安定、健康、厄除け、幸福のお守りに。

Nature Blue

https://malulani.info/?pid=158016232

海や空、地球の大自然を思わせる、穏やかなヒーリングブレスレット。

健康、精神安定、成功、夢の実現、厄除け、幸運のお守りに。

ルビー No.2

https://malulani.info/?pid=184272503

深い愛情・喜び・カリスマ性・勝利・幸運のお守りに。

Rutile Briller

https://malulani.info/?pid=187908775

内側から穏やかに光を放つ、エレガントなブレスレット。

金運、厄除け、良縁、健康、好転のお守りに。

ラリマー No.2

https://malulani.info/?pid=184236791

愛を育む・心の平穏のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。