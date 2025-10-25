【おしゃれcafe16周年企画第2弾】どのキャラクターが届くかはお楽しみ！看板猫「おしゃこ」と仲間たちの限定缶バッジが70名様に当たる、運試しキャンペーン開催。

ピュアクリエイト株式会社おしゃれcafe16周年企画第2弾

コスメや雑貨などを扱うEC通販サイト「おしゃれcafe」（運営：ピュアクリエイト株式会社）は、オープン16周年を記念した特別企画の第2弾として、オリジナルキャラクター「おしゃこと仲間たち」の限定缶バッジのプレゼントキャンペーンを2025年11月4日(火)より開始いたします。期間中、当店で5,000円（税込）以上お買い物いただいたお客様の中から、抽選で70名様に、全7種の中から、いずれか1個をプレゼント。何が当たるか分からない、ドキドキ感満載の企画です。

キャンペーン開催の背景

おかげさまで16周年。この感謝の気持ちを、もっと楽しく、もっとワクワクする形でお届けしたい。

そんな想いから、看板猫「おしゃこ」と仲間たちの様々な表情を切り取った缶バッジを企画しました。

この小さな缶バッジ(2.5cm)が、お客様のバッグやポーチを彩るアクセントとして、日々の生活にささやかな笑顔を添える存在になれば幸いです。

キャンペーン詳細

■応募期間

2025年11月4日(火)12:00～11月14日(金)11:59まで

■応募条件

1.おしゃれcafeで一回のご購入につき5,000円(税込)以上をお買い上げいただいた日本国内在住の方。

2.もしよろしければ、プレゼント商品の写真と共に、ハッシュタグ「#おしゃこ」などを付けて、SNSにご投稿いただけますと大変嬉しく思います。

3.メンション付き（@oshako_official）で投稿していただけたらありがたいです。

4.SNS投稿の内容を当社のSNS、HP等で紹介する場合がある事をご承諾いただける方。

※お一人様何度でもご応募いただけます。複数回応募された方は当選確率がアップするかも？当選はお一人様一回限りとさせていただきます。

■応募方法

ご注文時、項目選択肢にて応募の意思表示をお願いします。

■抽選・当選発表

・厳正なる抽選の上、当選者を決定いたします。

・当選者の発表は、賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。

※ご当選の場合、ご注文いただいた商品と同梱となります。

※当選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。

■注意事項

・本キャンペーンはおしゃれcafeが主催するものです。

・ご応募に際しご提供いただいた個人情報は、本キャンペーンの運営（抽選、賞品発送）および弊社の商品・サービスに関する各種ご案内(商品の発送含む)など、弊社営業活動に利用させていただきます。

・SNS投稿に関するトラブルについて、当社は一切の責任を負いかねます。

・プレゼント賞品の転売は固くお断りいたします。

・賞品をお受け取りいただけず、弊社に返送されますと、当選の権利は破棄されますのでご注意ください。

・キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

・その他、応募に関して不正な行為があったと当社が判断した場合、応募または当選を無効とさせていただく場合がございます。

■対象店舗

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169597/table/46_1_77b62214fcbe1c26501a876c78f2e178.jpg?v=202510250227 ]

※上記店舗以外はキャンペーン対象外です。

公式ショップをみる :https://www.osharecafe.jp/

ピュアクリエイト株式会社

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





【運営EC通販サイト】

※キャンペーンの開催対象は、サイト内でご案内している店舗のみとなります、ご了承お願い致します。

■激安家電のアーチホールセール

20年を超える「価格.com」出店の実績。

"激安家電のアーチホールセール"は、20年を超える「価格.com（カカクドットコム）」出店の実績を誇ります。今後も、多様化する決済ニーズに応え、より快適で安心してご利用いただけるショップを目指し、サービスの拡充に努めてまいります。

1.公式ショップ

https://www.arch-wholesale.com/

2.Yahooショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/archholesale/

3.カーゴ店

https://kaago.com/arch8215/

4.Amazon店

■激安通販のおしゃれcafe（おしゃれカフェ）

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーのジャンル賞大賞を3年連続受賞（2014-2016）。品揃え抜群の人気通販サイト。

日々の暮らしを豊かに彩るアイテムを、驚きの価格でお届けする「おしゃれcafe」。

私たちは公式ショップをはじめ、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど、複数のオンラインストアを展開しております。長年にわたるご愛顧に支えられ、各ショッピングモールにおいて数々の賞を受賞。豊富な品揃えを通じて、すべてのお買い物が「おしゃれcafe」で完結するような、便利で心満たされるお店でありたいです。

1.公式ショップ（系列No1の安さ！）

https://www.osharecafe.jp/

2.楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/osharecafe/

3.auPAYマーケット

https://wowma.jp/user/30665675

4.Amazon店

■BLANCPURE（ブランピュア）

1.公式ページ

https://www.blancpure.jp/

2.楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/blancpure/

3.Amazon店

https://www.amazon.co.jp/stores/BLANCPUREブランピュア/page/66B28BDE-7558-4430-B2E9-53B27DAB4AD2?lp_asin=B0D6YHTT8V&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_89MCRH9GDGQEB9C563SV&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/BLANCPURE%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2/page/66B28BDE-7558-4430-B2E9-53B27DAB4AD2?lp_asin=B0D6YHTT8V&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_89MCRH9GDGQEB9C563SV&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■公式キャラクター

公式キャラクター「おしゃこ」

おしゃこ（OSHAKO）

おしゃこは、しろいネコ。

捨てられてノラネコとして生きてきた。

キズだらけになっても、なめてガマンした。

でもある日、やさしいぬくもりをもらった。

これはそんな保護猫のものがたり。

https://www.osharecafe.jp/f/oshako

インスタグラム：oshako_official(https://www.instagram.com/oshako_official/)

X：@oshako_official(https://x.com/oshako_official)

■スポンサード情報

ピュアクリエイト株式会社は横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサーです。▶横浜ビー・コルセアーズを応援しています！

ピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、プロバスケットボールチーム、横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサー（25-26シーズン）です。

■仕入先様対応も全力拡大中！

取引先様募集中！よろしくお願い致します。商品のご提案大歓迎！

「良いモノを、もっと多くの人へ」その想い、私たちが形にします。ECのプロとして、貴社ブランドの価値を高め、共に成長できるパートナーを探しています。貴社様が取扱いする素晴らしい商品を、弊社の販売力で全国のお客様へ届けませんか？EC通販で急成長中の弊社が、新たなヒット商品を生み出すお手伝いをします。まずはお気軽にご連絡ください。我々は、新しい出会いを待っています。

▼ 営業窓口メールアドレス ▼

■アーチホールセール営業窓口

営業窓口フォーム：https://ssl-plus.form-mailer.jp/fms/3d0d2d5e2528

■おしゃれcafe（おしゃれかふぇ）営業窓口

営業窓口メール：shiire@osharecafe.com

