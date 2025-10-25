熊本大学・沖縄国際大学がそれぞれの部門を1位通過！[第36回全日本大学アルティメット選手権大会 九州・沖縄地区予選]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2025年10月4日(土)-5日(日)に大津町運動公園（熊本県大津町）で開催した「第36回全日本大学アルティメット選手権大会 九州・沖縄地区予選」において、オープン部門3チーム・ウィメン部門2チームの計5チームが、11月に行う本戦・決勝戦の出場権を手にしました。

＜オープン部門＞

第1位：熊本大学mixnuts

第2位：九州大学NICK

第3位：宮崎大学SunnySideUp

＜ウィメン部門＞

第1位：沖縄国際大学BlueRays

第2位：西九州大学spankies

フライングディスク競技「アルティメット」について

アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。

「第36回全日本大学アルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームの日本一を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間/ 場所＞

北海道・東北地区予選：

オープン部門：2025年8月30日(土)-31日(日)

ウィメン部門：2025年8月31日(日)

山形県上山市 猿倉イベントパーク

関東地区予選

A（オープン部門）：2025年9月13日(土)-14日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館・山中湖交流プラザきらら

B（オープン部門）：2025年9月13日(土)-14日(日)

茨城県神栖市 矢田部サッカー場

C（ウィメン部門）：2025年9月27日(土)-28日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館

D（ウィメン部門）：2025年9月27日(土)-28日(日)

茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園

中部地区予選：

2025年9月27日(土)-28日(日)

静岡県富士市 富士川緑地公園

関西・中四国地区予選

A（ウィメン部門）：2025年9月8日(月)-9日(火)

大阪府堺市 J-GREEN堺

B（オープン部門）：2025年9月11日(木)-12日(金)

広島県福山市 ツネイシフィールド

九州・沖縄地区予選：

オープン部門：2025年10月4日(土)-5日(日)

ウィメン部門：2025年10月4日(土)

熊本県大津町 大津町運動公園

＜参加チーム / 参加人数＞

地区予選

合計：122チーム / 2,939名

オープン部門：70チーム / 1,919名 ウィメン部門：52チーム / 1,020名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/06/05/2025alljapan-university-ultimate-main/

