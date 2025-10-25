オーバーツーリズム対策を目指した「嵯峨嵐山周遊ガイド」秋の観光シーズンに向け、スタンプラリーを開催

株式会社Stroly

株式会社Stroly（本社：京都府京都市、代表取締役社長：高橋真知、以下：Stroly）は、京都市と連携した多言語対応のイラストデジタルマップ「嵯峨嵐山周遊ガイド」（以下：本マップ）において、2025年11月1日（土）～１１月３０日（日）の1カ月にわたり、スタンプラリーを開催することをお知らせいたします。

本マップは、嵯峨嵐山エリアにおいて、定番のルートやスポットに集中しがちな観光客に対し、比較的混雑していない嵯峨エリアへの周遊を促すために作成したもので、GPSによる現在地の表示をはじめ、ごみ箱やトイレ等の場所や周遊観光におすすめのコース、期間限定のイベント情報を紹介。市民生活と調和した“持続可能な京都観光”の実現に向けた取り組みの一つとして、2024年１１月１日の公開以来、多くの観光客の方に利用いただいています。

このたび本マップ上で開催されるスタンプラリーは、秋の観光シーズンに合わせ、観光客を嵯峨エリアへ誘導することで、混雑の緩和を目指して実施するもので、大覚寺／清凉寺／常寂光寺・二尊院／あだし野念仏寺の全4カ所にスポットを設置。GPSをオンにした状態でスポットを巡ることで、自動的にチェックインすることができます。スタンプを２つ集めるとクリアとなり、特典として限定の景品と交換することが可能です。

【「嵯峨嵐山周遊ガイド」スタンプラリー 概要】

■URL：https://saga-arashiyama.stroly.com/ja

■開催期間：2025年１１月１日（土）～１１月３０日（日）まで

■内容：

ア 参加方法：デジタルマップを開くとスタンプラリー開始（エントリー不要）。

イ 遊び方：ＧＰＳをオンにして、スタンプラリースポットを巡ろう。

チェックインしてスタンプを２つ集めるとクリア。

ウ クリア特典：対象のお寺を参拝し、スタンプラリー達成画面を見せて、

景品と交換。

■スタンプラリースポット（全4箇所）：

大覚寺／清凉寺／常寂光寺・二尊院／あだし野念仏寺

■景品交換施設及び景品内容：

※ 景品画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※ 景品交換は、一回限りです。（拝観者に限ります。）

※ 景品は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

■対応言語：日本語、英語

■利用：無料

■推奨環境：Chrome、Safari

■制作：株式会社Stroly

■配信場所：Stroly（プラットフォーム）

【Strolyについて】

Strolyが運営するイラストデジタルマップ『Stroly』は、世界観を感じられるわかりやすいイラストを通じて、そのエリアのワクワクする情報に「出会って・知って・体験する」までを徹底的にガイドするマッププラットフォームです。日本各地の観光・祭りやイベント・エリアプロモーションをはじめ、世界12,000枚のイラストデジタルマップが存在します。おすすめのポイントやイベント情報を提供し、シールを貼るような感覚でイラストを配置するなど、マップをカスタマイズすることも可能です。さらに、マップの閲覧情報を元に、人流データや利用情報を可視化でき、インバウンド対策としての多言語化にも対応しています。

【会社概要】

社 名 ：株式会社Stroly

所在地 ：京都市下京区猪熊通塩小路上る金換町109番地1

代 表 ：代表取締役社長 高橋真知

サービスURL：https://stroly.com/ja/

【イラストデジタルマップのご相談】

https://biz.stroly.com

【Stroly採用情報】

https://corp.stroly.com/recruit/