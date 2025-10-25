株式会社AITECH（設立申請中）にて、AI専門家・AI新規事業立ち上げのためのコーチングスクール【COACHAI】を2025年10月01日より提供開始
「CoachAI」は、最短3ヶ月の短期集中型、AIエージェントコーチングスクールです。
最短3ヶ月間で、生成系AIの使い方から、AIエージェント構築を学ぶことができます。
受講対象は、AIを活用して独立・起業・副業をしたい個人の方はもちろん、新規事業としてAI事業に参入したい法人を対象にしています。
受講後は、AIエージェントの構築受託業のみならず、AITECH認定講師として、受講生のコーチングや、法人向けのAI顧問・コンサルタントとして活躍が可能です。
ただいま、開講を記念して、案件獲得保証付きで「全額返金保証」かつ、「モニター募集キャンペーン」を実施中。
代表の小森谷が無料カウンセリングを実施しておりますので、
以下よりカウンセリングをお申し込みください。
https://aitech-japan.co.jp/coachai
■AITECH / CoachAIの特徴
・当コーチングは、案件受注するまでは終わらない。「初めての案件受注」まで伴走する、日本初の
"AIで稼げる"にコミットするコーチングです。
（自信があるから、受注できなければ全額返金！）
・AI知識ゼロ、プログラミング知識は一切不要です。n8nといったツールを活用し、"AIエージェント"という業務自動化ツールの構築の技術を完全習得
・さらに、受講後はコーチAI認定コーチ資格を授与致します。個人・法人を問わずAIコーチ・顧問・アドバイザーとしてデビューできます。
・副業で20～30万円を稼ぐところから本業で年商1億円以上を目指したい方まで大歓迎
■講座詳細
【お知らせ】
・専属コーチの質を保つため、限定10名とさせていただきます。
【標準学習期間】
3ヵ月
▼CoachAIに関して、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
URL：https://aitech-japan.co.jp/
運営会社AITECH
HP：https://aitech-japan.co.jp/