株式会社AITECH（設立申請中）にて、AI専門家・AI新規事業立ち上げのためのコーチングスクール【COACHAI】を2025年10月01日より提供開始

「CoachAI」は、最短3ヶ月の短期集中型、AIエージェントコーチングスクールです。

最短3ヶ月間で、生成系AIの使い方から、AIエージェント構築を学ぶことができます。



受講対象は、AIを活用して独立・起業・副業をしたい個人の方はもちろん、新規事業としてAI事業に参入したい法人を対象にしています。

受講後は、AIエージェントの構築受託業のみならず、AITECH認定講師として、受講生のコーチングや、法人向けのAI顧問・コンサルタントとして活躍が可能です。

ただいま、開講を記念して、案件獲得保証付きで「全額返金保証」かつ、「モニター募集キャンペーン」を実施中。

■AITECH / CoachAIの特徴

・当コーチングは、案件受注するまでは終わらない。「初めての案件受注」まで伴走する、日本初の

"AIで稼げる"にコミットするコーチングです。

（自信があるから、受注できなければ全額返金！）

・AI知識ゼロ、プログラミング知識は一切不要です。n8nといったツールを活用し、"AIエージェント"という業務自動化ツールの構築の技術を完全習得

・さらに、受講後はコーチAI認定コーチ資格を授与致します。個人・法人を問わずAIコーチ・顧問・アドバイザーとしてデビューできます。

・副業で20～30万円を稼ぐところから本業で年商1億円以上を目指したい方まで大歓迎





■講座詳細

【お知らせ】

・専属コーチの質を保つため、限定10名とさせていただきます。



【標準学習期間】

3ヵ月



