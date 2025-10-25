大阪・四ツ橋「MEL COFFEE」より、秋のOMAKASEコースと、ミシュラン一つ星「アニエルドール」との特別コラボレーションのお知らせ。

Mel Coffee Roasters 株式会社

大阪・四ツ橋の「MEL COFFEE」では、季節の食材とスペシャルティコーヒーを掛け合わせた、

秋のOMAKASEコースを始めました。さらに11月9日（日）には、大阪・阿波座のミシュラン一つ星フレンチ「アニエルドール」との特別なコラボレーションを開催。

“秋の味覚×コーヒー”が織りなす、新たなマリアージュをお楽しみいただけます。

秋のOMAKASEコース - COFFEE OMAKASE 2025|秋 Medium Course -

「MEL COFFEE」では、コンペティションロットなどの高品質なコーヒー豆を使用し、コース仕立ててでご提供する”COFFEE OMAKASE”（13,800円）という特別なコーヒー体験をご用意しております。

（コーヒー6種類/コーヒーを相乗効果させるペアリング/2種の水の飲み比べ付き）

秋のOMAKASEコースでは、サイフォンの抽出方法を採用。コーヒーの粉をお湯に一定時間漬け込んでから抽出する方法「浸漬式（しんししき）」のため、コーヒーの成分を効率よく引き出せるのが特長で、抽出効率が高く、短時間でしっかりとした味わいを生み出します。一杯ごとに変化する味わいやアプローチを通して、コーヒーの奥深い魅力をじっくりとご堪能いただけます。秋の旬味とのペアリングとともにお楽しみください。

1.＜Water＞

2種の水の飲み比べから始まる序章。ミネラルバランスの違いによる味覚の変化を体感し、コーヒーを味わう前の感覚を整えていただきます。

2.＜Ethiopia × シャインマスカット＞

エチオピアのシダマ地域・ベンサの生産者、アルマス・グジョ・エルギソ氏によるナチュラルコーヒー「Almaz COE#26 74158 Natural」をサイフォンで抽出。

合わせる一品は、岡山産シャインマスカット、弓削牧場のフロマージュフレ、生ハム。フルーツの甘味と酸味を引き立て合う「エンハンスメント（相乗）」のペアリングを。

3.＜Panama × 帆立＞

パナマ・アウロマル ファームの「Geisha Washed」と共に味わっていただく品は、北海道産の帆立です。昆布と鰹のソース、長ネギとジンジャーを添えて。旨みと酸味が交差する「コンプロマイズ（お互いの風味を引き立て合う）」をテーマにした一皿です。

4.＜Colombia × 牛肉と松茸＞

コロンビア「La Maria Geisha Natural」を、岡山ジャージーのミルクで抽出したミルクブリューに。

神戸牛モモ肉、北海道産松茸、100年熟成のシェリーワイン「ペドロ・ヒメネス」を合わせます。コーヒーがもつレーズンのような香味と響き合います。

5.＜Blind Coffee＞

3種類のコーヒーをブラインドで提供。

好みの味を選び、香りや余韻の違いを直感で感じ取る“味覚の遊び”をお楽しみください。

6.＜Panama（Coffee Mocktail）＞

パナマ・エリダ エステートの「Lamastus Elida PLANO Geisha Natural」をベースにしたノンアルコールカクテル。沖縄のカスカラ、徳島の和三盆、少量のオーストリア産ブドウジュースを合わせました。グレープ系のレイヤーが重なり合う、多層的なアロマが特徴です。

7.＜Panama（Coffee Jelly）＞

パナマ・フィンカ・デボラ農園の「Finca Debora Nirvana Geisha Anaerobic Natural」を使用したコーヒージェリー。蒜山ジャージー牛乳のミルクフォームと「タイムレスチョコレート」のチョコレートを添えて。発酵由来の甘やかな香りが締めくくる、秋の余韻を。

この秋、「MEL COFFEE」でしか味わえない“香りと食の対話”を。

季節の移ろいをコーヒーで紡ぐ、ひとときをお届けします。（コースの所要時間：約90～120分）

■ スペシャルコラボレーション

「アニエルドール × MEL COFFEE」開催のお知らせ

2025年11月9日（土） 12:00～／18:00～の2部制

大阪・阿波座のミシュラン一つ星「アニエルドール」との

特別コラボレーションイベントを開催いたします。

5種のスペシャルティコーヒーと、それぞれに合わせた5皿のペアリングコースをご用意。

一日限りの特別なマリアージュをお楽しみください。

■コース料金：15,000円（税込）

■会場：MEL COFFEE（大阪・四ツ橋）

■ご予約はTablecheckで

（ https://www.tablecheck.com/ja/mel-coffee/reserve/landing ）

空間・香り・音・味覚・触感--。

すべてが調和する時間が、訪れた人の記憶に刻まれるように。

「MEL COFFEE」は、これまでの“飲み物としてのコーヒー”の枠を超え、

文化や感性に訴えかける新しい場を創出し続けてまいります。

■ 店舗情報

MEL COFFEE（メルコーヒー）

所在地：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-4-21 大幸ビル1F

電話番号：なし

Website：http://www.melcoffee.com/

Instagram：https://www.instagram.com/melcoffee_japan/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/mel-coffee/reserve/message?utm_source=instagram

席数：カウンター12席

営業時間：11:00～18:30

定休日：月・火・金曜