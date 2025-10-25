大阪・四ツ橋「MEL COFFEE」より、秋のOMAKASEコースと、ミシュラン一つ星「アニエルドール」との特別コラボレーションのお知らせ。
大阪・四ツ橋の「MEL COFFEE」では、季節の食材とスペシャルティコーヒーを掛け合わせた、
秋のOMAKASEコースを始めました。さらに11月9日（日）には、大阪・阿波座のミシュラン一つ星フレンチ「アニエルドール」との特別なコラボレーションを開催。
“秋の味覚×コーヒー”が織りなす、新たなマリアージュをお楽しみいただけます。
秋のOMAKASEコース - COFFEE OMAKASE 2025|秋 Medium Course -
「MEL COFFEE」では、コンペティションロットなどの高品質なコーヒー豆を使用し、コース仕立ててでご提供する”COFFEE OMAKASE”（13,800円）という特別なコーヒー体験をご用意しております。
（コーヒー6種類/コーヒーを相乗効果させるペアリング/2種の水の飲み比べ付き）
秋のOMAKASEコースでは、サイフォンの抽出方法を採用。コーヒーの粉をお湯に一定時間漬け込んでから抽出する方法「浸漬式（しんししき）」のため、コーヒーの成分を効率よく引き出せるのが特長で、抽出効率が高く、短時間でしっかりとした味わいを生み出します。一杯ごとに変化する味わいやアプローチを通して、コーヒーの奥深い魅力をじっくりとご堪能いただけます。秋の旬味とのペアリングとともにお楽しみください。
1.＜Water＞
2種の水の飲み比べから始まる序章。ミネラルバランスの違いによる味覚の変化を体感し、コーヒーを味わう前の感覚を整えていただきます。
2.＜Ethiopia × シャインマスカット＞
エチオピアのシダマ地域・ベンサの生産者、アルマス・グジョ・エルギソ氏によるナチュラルコーヒー「Almaz COE#26 74158 Natural」をサイフォンで抽出。
合わせる一品は、岡山産シャインマスカット、弓削牧場のフロマージュフレ、生ハム。フルーツの甘味と酸味を引き立て合う「エンハンスメント（相乗）」のペアリングを。
3.＜Panama × 帆立＞
パナマ・アウロマル ファームの「Geisha Washed」と共に味わっていただく品は、北海道産の帆立です。昆布と鰹のソース、長ネギとジンジャーを添えて。旨みと酸味が交差する「コンプロマイズ（お互いの風味を引き立て合う）」をテーマにした一皿です。
4.＜Colombia × 牛肉と松茸＞
コロンビア「La Maria Geisha Natural」を、岡山ジャージーのミルクで抽出したミルクブリューに。
神戸牛モモ肉、北海道産松茸、100年熟成のシェリーワイン「ペドロ・ヒメネス」を合わせます。コーヒーがもつレーズンのような香味と響き合います。
5.＜Blind Coffee＞
3種類のコーヒーをブラインドで提供。
好みの味を選び、香りや余韻の違いを直感で感じ取る“味覚の遊び”をお楽しみください。
6.＜Panama（Coffee Mocktail）＞
パナマ・エリダ エステートの「Lamastus Elida PLANO Geisha Natural」をベースにしたノンアルコールカクテル。沖縄のカスカラ、徳島の和三盆、少量のオーストリア産ブドウジュースを合わせました。グレープ系のレイヤーが重なり合う、多層的なアロマが特徴です。
7.＜Panama（Coffee Jelly）＞
パナマ・フィンカ・デボラ農園の「Finca Debora Nirvana Geisha Anaerobic Natural」を使用したコーヒージェリー。蒜山ジャージー牛乳のミルクフォームと「タイムレスチョコレート」のチョコレートを添えて。発酵由来の甘やかな香りが締めくくる、秋の余韻を。
この秋、「MEL COFFEE」でしか味わえない“香りと食の対話”を。
季節の移ろいをコーヒーで紡ぐ、ひとときをお届けします。（コースの所要時間：約90～120分）
■ スペシャルコラボレーション
「アニエルドール × MEL COFFEE」開催のお知らせ
2025年11月9日（土） 12:00～／18:00～の2部制
大阪・阿波座のミシュラン一つ星「アニエルドール」との
特別コラボレーションイベントを開催いたします。
5種のスペシャルティコーヒーと、それぞれに合わせた5皿のペアリングコースをご用意。
一日限りの特別なマリアージュをお楽しみください。
■コース料金：15,000円（税込）
■会場：MEL COFFEE（大阪・四ツ橋）
■ご予約はTablecheckで
（ https://www.tablecheck.com/ja/mel-coffee/reserve/landing ）
空間・香り・音・味覚・触感--。
すべてが調和する時間が、訪れた人の記憶に刻まれるように。
「MEL COFFEE」は、これまでの“飲み物としてのコーヒー”の枠を超え、
文化や感性に訴えかける新しい場を創出し続けてまいります。
■ 店舗情報
MEL COFFEE（メルコーヒー）
所在地：〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-4-21 大幸ビル1F
電話番号：なし
Website：http://www.melcoffee.com/
Instagram：https://www.instagram.com/melcoffee_japan/
ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/mel-coffee/reserve/message?utm_source=instagram
席数：カウンター12席
営業時間：11:00～18:30
定休日：月・火・金曜