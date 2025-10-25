MAN WITH A MISSION、初上陸のオーストリア・ウィーンでヨーロッパツアー完走！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズMAN WITH A MISSION, Hands Like Houses （ウィーン／SIMM Cityにて）

MAN WITH A MISSIONが10月2日のロンドンを皮切りにスタートしたワールドツアー「MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025」最終公演をオーストリアのウィーンで行った。

Tokyo Tanaka（MAN WITH A MISSION）

MAN WITH A MISSIONはコロナ禍以降3年連続で海外ツアーを敢行。11月にアジア6都市を巡るツアーも控える中、UK/EUツアーではイギリス、ドイツ、オランダ、フランス、チェコ、オーストリアのヨーロッパ6か国13公演を実施。オーストラリアのロックバンドHands Like Housesをサポートに迎え、2バンドは各地で熱いパフォーマンスを繰り広げた。

MAN WITH A MISSION, Hands Like Houses （ウィーン／SIMM Cityにて）DJ Santa Monica（MAN WITH A MISSION）

バンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONにとって、キャリア初のオーストリア・ウィーン公演。世界中を駆け抜けてきた狼たちを直接目撃しようと待ち浴びていた現地のファンたちは場内を熱気に包み、序盤からハイボルテージ。今年3月にリリースされた最新作「XV e.p.」から「Vertigo」のイントロが鳴り響くと割れんばかりの大歓声が起こり、Jean-Ken Johnnyの「Jump up！」を合図に場内が大きく揺れる。続く「Dark Crow」では絶えずクラップが巻き起こり、終始大合唱。15周年を記念した新曲として発表された「REACHING FOR THE SKY」や海外ツアーでも披露されていた新曲「Against the Kings and Gods」はもちろん、バンドの海外での認知を高めることにつながったTVアニメ「七つの大罪」主題歌「Seven Deadly Sins」や「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」主題歌「Raise your flag」なども惜しみなく披露。パフォーマンスの鉄板楽曲である「Get Off of My Way」、「FLY AGAIN」と畳みかけた後には、アンコールでHands Like Housesと同じくオーストラリアのバンドAC/DCのカヴァー楽曲である「Thunderstruck」を2組全メンバーでコラボレーション。それぞれがUK/EUツアーを通して、深く親交を深めたことが感じられるステージだった。その後、13公演の幕を飾ったのは『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』OP主題歌として知られる「絆ノ奇跡」。今なお世界中で愛される楽曲は、ライブ会場でもひときわ盛り上がりをみせていた。

なお、MAN WITH A MISSIONは、11月16日の上海からMAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOURをスタートさせる。

▼MAN WITH A MISSION

2025/10/24(金)ウィーン Simm Cityセットリスト

01. Vertigo

02. Dark Crow

03. database

04. REACHING FOR THE SKY

05. My Hero

06. Change the World

07. Hey Now

08. Seven Deadly Sins

09. Dead End in Tokyo

10. Raise your flag

11. Get Off of My Way

12. FLY AGAIN

13. Against the Kings and Gods

14. Merry-Go-Round

Encore

15. Thunderstruck with Hands Like Houses

16. 絆ノ奇跡

セットリストプレイリスト

https://x.gd/wIqvO1

▼MAN WITH A MISSION 「Against the Kings and Gods」Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UEoqiIjmH1c ]

▼MAN WITH A MISSION 「Against the Kings and Gods」ST/DL

https://MWAM.lnk.to/AgainsttheKingsandGodsWN

▼海外ツアー情報

MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD 2025’ASIA TOUR

11月16日(日) 上海：Modern Sky LAB

11月18日(火) ソウル：Yes24 Hall

12月 7日(日) 台北：Legacy Tera

12月 9日(火) シンガポール：Capitol Theatre

12月12日(金) クアラルンプール：Zepp Kuala Lumpur

12月14日(日) バンコク：MCC HALL, The Mall Lifestore Bangkae

チケット販売はコチラ https://mwam.lnk.to/hatw_asia

ツアー特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/hatw

＜プロフィール＞

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年にバンド結成15周年を迎えた。