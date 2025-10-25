【新商品】すべらせるだけで肌が整う「SMOOTH SHAVER（スムースシェーバー）」が登場。

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）脱毛サロンストラッシュが展開するHADA TERASU（ハダテラス）から、肌へのやさしさと使いやすさにこだわったムダ毛ケアアイテム「SMOOTH SHAVER（スムースシェーバー）」が誕生いたしました。顔・ボディ・VIOなど全身のケアに対応し、サロン発想のなめらかな剃り心地を実現した電動シェーバーです。

｜サロン発想の“肌を想う設計”

脱毛サロン「ストラッシュ」は、これまでに314万回以上の脱毛施術実績*¹を積み重ね、総会員数33万人を突破しました。 長年の経験から得た知見やお客様の声をもとに、スキンケアや美容機器の開発・販売にも取り組んでいます。

その新たな成果として誕生したのが、「SMOOTH SHAVER（スムースシェーバー）」です。 毎日の自己処理でも肌にやさしく、ストレスを感じにくい使い心地を追求して開発されました。 サロンでの脱毛施術前後のケアにも最適な、新しいセルフケアの定番アイテムです。 この機会に是非お試しください。

*¹ 2025年1月時点の累計実績

｜「SMOOTH SHAVER（スムースシェーバー）」の特徴

1⃣スイングヘッド構造で密着フィット

顔やボディのカーブにもやさしく沿うスイングヘッドを採用。

部位ごとの凹凸にもスムーズに対応します。

2⃣軽量×生活防水設計で清潔に

重さ約35gの軽量ボディに、IPX4（生活防水）を搭載。

水しぶきに強く、使用後はサッと洗えていつでも清潔に保てます。

3⃣二重構造の刃で細かいムダ毛までカット

二重構造×28mmのワイド刃で、細かい毛までしっかりカット。

一度に広範囲をケアできるので、忙しい日もスピーディーにお手入れが完了します。

[製品概要]

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127586/table/257_1_345f5b62e390f5008a3a3edb2dd926f3.jpg?v=202510250757 ]

｜【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*²】脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*¹以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、ほとんど痛みがなく、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*³の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。

*¹ 2025年1月時点の累計実績

*² 調査年月：2025年10月、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*³ 商標取得

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」

IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション」を可能に

肌の弾力に不可欠なヒアルロン酸やコラーゲンを脱毛ジェルに配合。エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の角質層へ美容成分を届けることが可能です。

◇エレクトロポレーションの効果◇

肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*⁴・毛穴の引き締め

*⁴ 年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

