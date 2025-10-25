【店頭＆オンラインで同時販売】限定グッズが当たる！「幽☆遊☆白書WEBくじ第14弾～After the battle～」

株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区　代表取締役社長：市原高明）は2025年10月25日より、「幽☆遊☆白書WEBくじ第14弾～After the battle～」の販売を開始いたしました。




TVアニメ『幽☆遊☆白書』よりシリーズ第14弾となる、「幽☆遊☆白書WEBくじ第14弾～After the battle～」が登場です！


描き下ろしイラストを使用した限定グッズが「WEBくじ出張所」として全国の販売店舗と、オンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売されます。



今回は「仙水編」より、闘いの後それぞれの思いを胸に岩に腰掛ける幽助、仙水を始めとする全9体を描き下ろし。


イラストを大きく楽しめるBIGバスタオルやA3クリアポスター、並べて飾ると壮観なデカアクリルスタンド、その他ファンならコレクションしたくなるグッズラインナップとなっております。


また、店頭限定ラストWIN賞はＡ4サイズで楽しめる全員集合デザインのアクリルビジュアルパネル！



豪華新規描き下ろしビジュアルのグッズが手に入るのはこの機会だけですので、どうぞお見逃しなく。



■賞品ラインナップ


［A賞］BIGバスタオル(全1種)





［B賞］A3クリアポスター(全1種)





［C賞］デカアクリルスタンド(全9種)





［D賞］A4アートボード(全9種)





［E賞］アクリルキーホルダー(全9種)





［F賞］大缶バッジ(全9種)





［店頭限定ラストWIN賞］アクリルビジュアルパネル(全１種)


店頭でBOXの最後のくじを引くと必ずもらえる豪華特典





[オンライン限定購入特典]コースター(全9種)


一度に5枚購入するごとに必ず1枚ランダムでプレゼント





［オンライン限定ラストWIN賞］特大タペストリー(全9種)


BOXのくじを全て引き終えると必ずもらえる豪華特典





［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。


くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルビジュアルパネル」をプレゼント。


店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種)


※店頭限定ラストWIN賞と同賞品です。




<全賞品画像>




※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。



■サービス詳細


・サービス名


「幽☆遊☆白書WEBくじ第14弾～After the battle～」



・サービスサイトURL


https://web-kuji.jp/lotteries/yu-yu-hakusho_14th



・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト


https://web-kuji.jp/lotteries/yu-yu-hakusho_14th/sale_stores



・WEBくじ公式Twitter


https://twitter.com/web_kuji



・販売価格


くじ１枚：770円（税込）　※1注文につき最大76枚まで


送料：初回のみ 770円（税込）


※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。



・販売期間


2025/10/25(土) 12:00 ～ 2025/12/11(木) 17:59


※販売期間は変更となる場合があります。



・支払い方法


クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ



・発送時期


2026年2月中旬～下旬ごろ予定



＜著作権表記＞


原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）


(C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年　(C)ぴえろ／集英社