デンキチ40周年記念　「秋の“ととのう”家電キャンペーン」開催！合計8名様に人気家電をプレゼント

株式会社デンキチ（本社：埼玉県さいたま市）は、創業40周年を記念して「秋の“ととのう”家電キャンペーン」を開催いたします。

寒さが深まる季節にぴったりの美容・リラックス家電を、抽選で合計8名様にプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

応募期間：2025年10月24日（金）～2025年11月6日（木）23:59まで

応募方法：

１. デンキチ公式Instagramアカウント（@denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)）をフォロー

２. 対象投稿に「いいね」

３. 欲しい商品をコメント

■プレゼント内容

・Panasonic ヘアドライヤー ナノケア …3名様

・アラジン 遠赤グラファイトヒーター …2名様

・SALONIA スムースシャイン ストレートヘアアイロン …3名様

合計8名様にプレゼント！

■当選発表

キャンペーン終了後、2週間以内に当選者の方へDMでご連絡いたします。

※非公開アカウントは対象外です。

※1週間以内にご返信がない場合は当選が無効となります。

■注意事項

・個人情報は本キャンペーンの発送にのみ利用いたします。

・内容は予告なく変更または終了する場合があります。

・当選連絡時にフォローを外されている場合は無効です。

・発送は日本国内限定です。

・賞品の換金・返品・転売は不可です。

■会社名 ：株式会社でんきち

■本社 ：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4

■代表者 ：代表取締役社長 宮 貴広

■創業 ：1985年

■事業内容

家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。

通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。

住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。

■ホームページ URL：https://www.denkichi.co.jp/

■公式通販サイト：https://www.denkichi.com/

■採用サイト：https://www.denkichi.co.jp/recruit/

■公式SNS

YouTube：デンキチ公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCwgSz1GwpnyQnOtnoi6Devg)

Instagram：denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)

Ｘ：@Web29285802(https://x.com/Web29285802)