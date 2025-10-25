デンキチ40周年記念　「秋の“ととのう”家電キャンペーン」開催！合計8名様に人気家電をプレゼント

株式会社でんきち

株式会社デンキチ（本社：埼玉県さいたま市）は、創業40周年を記念して「秋の“ととのう”家電キャンペーン」を開催いたします。


寒さが深まる季節にぴったりの美容・リラックス家電を、抽選で合計8名様にプレゼントいたします。



■キャンペーン概要


応募期間：2025年10月24日（金）～2025年11月6日（木）23:59まで


応募方法：


１. デンキチ公式Instagramアカウント（@denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)）をフォロー


２. 対象投稿に「いいね」


３. 欲しい商品をコメント



■プレゼント内容


・Panasonic ヘアドライヤー ナノケア　…3名様


・アラジン 遠赤グラファイトヒーター　…2名様


・SALONIA スムースシャイン ストレートヘアアイロン　…3名様


　合計8名様にプレゼント！



■当選発表


キャンペーン終了後、2週間以内に当選者の方へDMでご連絡いたします。


※非公開アカウントは対象外です。


※1週間以内にご返信がない場合は当選が無効となります。



■注意事項


・個人情報は本キャンペーンの発送にのみ利用いたします。


・内容は予告なく変更または終了する場合があります。


・当選連絡時にフォローを外されている場合は無効です。


・発送は日本国内限定です。


・賞品の換金・返品・転売は不可です。






■会社名　：株式会社でんきち


■本社　　：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4


■代表者　：代表取締役社長　宮 貴広


■創業　　：1985年


■事業内容


家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。


通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。


住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。



■ホームページ URL：https://www.denkichi.co.jp/


■公式通販サイト：https://www.denkichi.com/


■採用サイト：https://www.denkichi.co.jp/recruit/



■公式SNS


YouTube：デンキチ公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCwgSz1GwpnyQnOtnoi6Devg)


Instagram：denkichi.official.info(https://www.instagram.com/denkichi.official.info/)


Ｘ：@Web29285802(https://x.com/Web29285802)