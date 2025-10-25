RADWIMPS 野田洋次郎の歌詞集に、三浦しをん・安藤宏・生方美久・青木琴美・野矢茂樹・岩井俊二・Orangestar・青松輝の8名が寄稿

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2025年12月19日（金）に『野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論』を発売します。

本書籍には、三浦しをん氏（小説家）、安藤宏氏（文学者）、生方美久氏（脚本家）、青木琴美氏（漫画家）、野矢茂樹氏（哲学者）、岩井俊二氏（映画監督）、Orangestar氏（ボカロP）、青松輝氏（歌人）の8名による寄稿文が掲載されることを新たにお知らせします。

RADWIMPSメジャーデビュー20周年を記念し発売される本書に、各界の著名人8名の寄稿が決定しました（掲載順・敬称略）。

■三浦しをん（みうら しをん）

1976年、東京都生まれ。2000年に『格闘する者に○（まる）』でデビュー。『まほろ駅前多田便利軒』（直木賞）、『舟を編む』（本屋大賞）、『あの家に暮らす四人の女』（織田作之助賞）、『ののはな通信』（島清恋愛文学賞、河合隼雄物語賞）、『愛なき世界』（日本植物学会賞特別賞）、『ゆびさきに魔法』など著作多数。エッセイに『しんがりで寝ています』など。

■安藤 宏（あんどう ひろし）

1958年、東京生まれ。東京大学名誉教授。専攻は日本近代文学。著書に『近代小説の表現機構』（やまなし文学賞、角川源義賞）、『太宰治論』（日本学士院賞）、『太宰治 弱さを演じるということ』、『日本近代小説史』、『「私」をつくる――近代小説の試み』ほか。

■生方美久（うぶかた みく）

脚本家。1993年、群馬県生まれ。群馬大学卒業後、助産師として勤務する傍ら、2018年から独学で脚本執筆を開始。2021年、第33回フジテレビヤングシナリオ大賞で『踊り場にて』が大賞を受賞。同年、第47回城戸賞で『グレー』が準入賞を受賞。2022年、連続ドラマ『silent』で脚本家デビュー。その後の執筆作にドラマ『いちばんすきな花』『海のはじまり』、映画『アット・ザ・ベンチ』など。

■青木琴美（あおき ことみ）

漫画家。1998年小学館「少女コミック」11月号増刊『99のナ・ミ・ダ』でデビュー後、『僕は妹に恋をする』『僕の初恋をキミに捧ぐ』『カノジョは嘘を愛しすぎてる』『虹、甘えてよ。』など大ヒット作品を執筆し、著者累計発行部数は2500万部を超える。現在は小学館「Cheese！」にて活躍中。

■野矢茂樹（のや しげき）

1954年東京都生まれ。東京大学大学院博士課程修了。北海道大学助教授、東京大学大学院教授、立正大学教授を歴任。専攻は哲学。おもな著書に、『哲学の謎』『無限論の教室』（以上、講談社現代新書）、『はじめて考えるときのように』（PHP文庫）、『増補改訂版 哲学・航海日誌』（春秋社）、『ここにないもの』（中公文庫）、『心という難問 空間・身体・意味』（講談社）、『言語哲学がはじまる』（岩波新書）などがある。おもな訳書に、『論理哲学論考』（ウィトゲンシュタイン、岩波文庫）などがある。

■岩井俊二（いわい しゅんじ）

1995年、『Love Letter』で長編映画監督デビュー。代表作は『スワロウテイル』『リリイ・シュシュのすべて』『リップヴァンウィンクルの花嫁』『キリエのうた』等。2015年、アニメーション『花とアリス殺人事件』を公開し、国内外で高い評価を受ける。2018年、中国映画『你好，之華』を制作。2025年4月、30周年を記念して『Love Letter [4Kリマスター]』が公開。国内外を問わず、多彩なジャンルでボーダーレスに活動し続けている。

■Orangestar（オレンジスター）

ボカロPとして活躍する男性アーティスト。2013年4月に「ノラボク」をニコニコ動画に投稿したのを皮切りに活動を開始し、「アメリカ在住の高校生ボカロP」として話題に。2014年に投稿した「イヤホンと蝉時雨」「アスノヨゾラ哨戒班」が大きな話題を呼んだ。2015年4月に1stアルバム「未完成エイトビーツ」を発表。2017年1月に2ndアルバム「SEASIDE SOLILOQUIES」をリリースした。その後、約2年間の活動休止期間を経て2020年に活動を再開。2021年7月には「Surges (feat.夏背 & ルワン)」が起用されたカロリーメイトweb movie「夏がはじまる。」篇がYouTubeの大塚製薬 公式チャンネルにて公開された。 2024年2月には、Project VOLTAGEによるポケモンと初音ミクのコラボ企画『ポケモン feat.初音ミク』に『Encounter』を提供。2024年6月から7月にかけて行われた“And So Henceforth,” Tourでは13000人を動員した。

■青松 輝（あおまつ あきら）

1998年、大阪府生まれ。東京大学医学部に在籍中。東京大学Ｑ短歌会に2018年から2022年まで所属。「ベテランち」「雷獣」の名義でYouTubeでも活動。2023年8月に第一歌集である本書『４』を上梓。大型書店の文芸ランキングで上位に入り続けた。

各界の第一線で活躍される皆様が紐解かれる、RADWIMPSの歌詞世界にぜひご期待ください。

現在ネット書店および全国の書店にて予約受付中です。

【特典情報】

【書籍概要】

書名：野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論

定価：2,640円（本体2,400円＋税）

発売日：2025年12月19日（金）

判型：四六判

ページ数：400ページ

ISBN：978-4-04-116685-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000806/)

【野田洋次郎 プロフィール】

1985年、東京都生まれ。ロックバンドRADWIMPSのヴォーカル&ギターであり、ほぼ全作品の作詞作曲を担当する。2005年にシングル「25ｺ目の染色体」でメジャーデビュー。

ジャンルという既存の枠組みに捉われない音楽性、恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けている。

2012年にはillion名義でのソロプロジェクトを始動。

2015年には映画『トイレのピエタ』で俳優デビュー。初主演にして「第39回日本アカデミー賞」新人俳優賞、「第70回毎日映画コンクール」スポニチグランプリ新人賞を獲得した。

2016年公開の長編アニメ『君の名は。』で新海誠監督と初タッグを組み、その後、2019年に『天気の子』、2022年に『すずめの戸締まり』でも音楽全般を担当。劇伴音楽でも多彩な作曲性を発揮し非常に高い評価を得、それぞれの作品において第40回／第43回／第46回と三度にわたり日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞。2022年公開の実写映画『余命10年』（藤井道人監督作品）でも、劇伴全29曲と主題歌を担当した。

2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌として、新曲「賜物」が起用される。さらに日本テレビ系『news zero』2025年テーマソングとして「命題」「ピアフ」を書き下ろした。同年10月8日にはニューアルバム『あにゅー』をリリースし、日本の音楽シーンを牽引する存在として独自の輝きを放ち続けている。

2025年11月、バンドはメジャーデビュー20周年を迎えた。

