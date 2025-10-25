ナ・イヌ etincellebeaute特別オンラインイベント開催！

株式会社WAK

株式会社 WAK

2025年10月25日 12時00分

俳優 ナ・イヌetincellebeauteの特別コラボを記念して、株式会社WAK（東京都港区六本木6丁目1番20号 六本木電気ビル7F）のプラットフォーム WAK＋ にて、ファンの皆様へ向けた限定オンラインイベントを開催いたします。

■オンラインイベント販売概要

販売期間

2025年10月25日（土）12：00 ～ 11月5日（水）0：00

※完売次第終了となります。

販売価格

11,000円（税込）

販売数

1,000セット（1+1にて合計2,000個）限定

販売ページ

※特設ページ：https://www.wakplus.com/event/nainwoo/

※特設ページから販売ページにお越しください。

※購入には、WAK＋会員登録（無料）が必要です。

■販売商品

商品名： ナ・イヌ etincellebeaute特別イベントセット

セット内容：

・クレンジング（洗顔剤）2個

・イベントチケットA席 1枚

■販売特典（WAKWAK賞）：

・2ショットポラロイド写真（抽選で15名限定：2ショット撮影）

■イベント詳細

・開催日程：2025年11月7日（金）

・会場：横浜BUNTAI

・チケット受け渡し方法：購入者は当日、購入画面を WAKサポートデスク にてご提示ください。その場でチケットおよび商品（洗顔剤）をお渡しいたします。

※当日ご来場いただけなかった方場合、チケットの受け渡しはできません。商品のみ後日配送となります。（後日配送の場合、着払いにて発送となります）

＊返金対応はございませんので、あらかじめご了承ください。

■送付・受け取りに関するご案内

・購入商品は当日ご来場出来なかった方のみの配送となります。（送料は着払いとさせて頂きます）

・購入商品は基本、当日、現地にて受付・お渡しとなります。

・商品およびチケットは当日のローンチングイベントで手渡しいたします。

■お問い合わせ

イベントや商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

cs@wakplus.com

■株式会社 WAKについて

株式会社WAKは「楽しむ」をキーワードに、仲間と共にワクワクする未来を創るライフスタイル企業です。

エンタメ事業を中心に、オンライン・オフラインを融合した新しい体験型プラットフォーム WAK＋ を運営しています。

私たちは、仕事も人生も“楽しむ”をテーマに、仲間と共にワクワクする時間をデザインします。

【公式サイト】https://www.wakplus.com

【公式Instagram】https://www.instagram.com/wak.0307/

【公式X】https://x.com/wak0307