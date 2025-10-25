final×日本テレビ「バズリズム02」コラボレーション製品完成！日本テレビ通販番組「日テレポシュレ」で先行発売＆バズリズム LIVE 2025会場でも販売決定！
国内オーディオメーカー株式会社final（代表：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）が、日テレ系音楽番組「バズリズム02」（毎週金曜24:59～※各地域で放送日時は異なります）と共同開発を続けてきた、ワイヤレスヘッドホン「UX1000 BUZZ RHYTHM version(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)」と、完全ワイヤレスイヤホン「ZE300 BUZZ RHYTHM version(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)」がついに完成いたしました。
同番組でお馴染みのヘッドホンをモチーフにした鮮やかな赤色と、バズリズム LIVEロゴが目を惹くデザインを採用。ガイダンスボイスは番組MCのバカリズムさんが担当、Bluetooth(R)接続時等の効果音は、シンガーソングライター／ボカロPのsyudouさんに特別に制作していただきました。
【バカリズムさんによるガイダンスボイス】
ヘッドホン「UX1000 BUZZ RHYTHM version」：
バカリズムさんの「通常ver.」ガイダンスボイスが、正確かつ丁寧に操作完了をお伝えします。
イヤホン「ZE300 BUZZ RHYTHM version」：
バカリズムさんの「ささやきver.」ガイダンスボイスが、少しいたずらな雰囲気で、あなたの耳元に操作完了をお伝えします。
【syudouさん特別制作の効果音】
ヘッドホン「UX1000 BUZZ RHYTHM version」：
- 接続成功 Type A：心躍るビートとともに広く視界が開き、音楽を聴く準備が整ったことを感じ取れる効果音。
- 電源オフ：ヘッドホン自身が、早めのビートとともに「次に使ってくれるのはいつ？」と、あなたを待ちわびているように感じる効果音。
イヤホン「ZE300 BUZZ RHYTHM version」：
- 接続成功 Type B：水滴が落ちた際の波紋をきっかけに音の波が押し寄せ、音楽を聴く準備が整ったことを感じ取れる効果音。
- 接続解除：電子音が左右に飛んだのちに弾ける、意図しないことが起こったことを伝える効果音。
ヘッドホンとイヤホンで異なるガイダンスボイス＆効果音を収録していただいたことも、こだわりのポイントです。どちらの製品もお試しいただき、ぜひ違いをご体験ください。
また、購入された方がより楽しんでいただけるようにと、番組とfinalで協議を重ねた結果、本製品のパッケージ内に「当選券」が入っていた方への特別プレゼントとして、
それぞれのご購入モデルに応じて「BUZZ RHYTHM GOLD version」を贈呈することが追加で決定いたしました！
ゴールドカラーが目立つこと間違いなし、いずれも非売品となっております。どうぞお楽しみに。
「UX1000 BUZZ RHYTHM version」と「ZE300 BUZZ RHYTHM version」は、「日テレポシュレ(https://shop.ntv.co.jp/s/buzzrhythm/)」（WEB）にて先行販売しております。
final公式ストア（WEB）(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)や家電量販店等での取り扱いは、両製品ともに2025年10月29日（水）予約開始、2025年11月7日（金）に発売いたします。
さらに、”今絶対見ておくべきアーティスト”が一挙出演する「バズリズム LIVE 2025(https://buzzrhythm.live/)」（2025年11月1日～3日）会場にて、本製品の販売を実施いたします！
当日は、バズリズム LIVEの皆さまと一丸となって、finalスタッフも物販ブースより盛り上げてまいります。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
このほか、XとInstagramでは本製品のBUZZ RHYTHM REDカラーが抽選で当たる特別キャンペーンを開催いたします。ご応募方法は下記をご覧くださいませ。皆様のご参加を心よりお待ちしております！
【UX1000 BUZZ RHYTHM version】
UX1000 BUZZ RHYTHM version
finalの未発表モデル「UX1000」（近日公開）をベースとしたワイヤレスヘッドホン。
ライブのような臨場感とクリアなサウンドが特長。
※ベースモデルの「UX1000」の詳細は、近日公開予定です。
◎特長
- 「バズリズム02」お馴染みのヘッドホンをモチーフにした「BUZZ RHYTHM RED」カラー
- 「バズリズム LIVE」新ロゴ入り
- 番組MCのバカリズムさんによるオリジナルガイダンスボイス「通常 ver.」搭載
- シンガーソングライター／ボカロPのsyudouさん特別制作のヘッドホン専用効果音「接続成功 Type A」「電源オフ」搭載
◎スペック
- 通信方式：Bluetooth(R)5.4
- 連続再生時間：最大70時間（ANC ON時：最大40時間）
- 充電時間：2時間
◎予定価格
9,800円（税込）
◎取り扱い
- 日テレポシュレ（WEB）(https://shop.ntv.co.jp/s/buzzrhythm/)：2025年10月24日（金）～
- 「バズリズム LIVE 2025」会場物販：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）※グッズ販売時間は公式サイトにてご確認ください。
- final公式ストア（WEB）(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)：予約開始 2025年10月29日（水）、発売 2025年11月7日（金）
- 家電量販店/イヤホン・ヘッドホン専門店等：予約開始 2025年10月29日（水）、発売 2025年11月7日（金）
※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。
※一部取り扱いがない店舗もございます。
【ZE300 BUZZ RHYTHM version】
ZE300 BUZZ RHYTHM version
10月17日(金)に発売したばかりの完全ワイヤレスイヤホン「ZE300(https://final-inc.com/products/ze300)」をベースとし、イヤホン本体による高い遮音性能に加え、極小サイズの筐体では異例の「ノイズキャンセリング」を搭載。finalが長年培ってきた音響技術を活かし、聴き心地の良い柔らかさとクリアで細やかなサウンドを楽しめます。
◎特長
- 「バズリズム02」お馴染みのヘッドホンをモチーフにした「BUZZ RHYTHM RED」カラー
- 「バズリズム LIVE」新ロゴ入り
- 番組MCのバカリズムさんによるオリジナルガイダンスボイス「ささやき声 ver.」搭載
- シンガーソングライター／ボカロPのsyudouさん特別制作のイヤホン専用効果音「接続成功 Type B」「接続解除」搭載
◎スペック
- 通信方式：Bluetooth(R)5.4
- 連続再生時間：5.5時間（ケース込み最大16.5時間）
- 充電時間：イヤホン本体、充電ケース共に1.5時間
- 防水性能：IPX4
◎付属品
充電ケース、イヤーピース3サイズ（SS,S,M）
◎予定価格
5,980円（税込）
◎取り扱い
- 日テレポシュレ（WEB）(https://shop.ntv.co.jp/s/buzzrhythm/)：2025年10月24日（金）～
- 「バズリズム LIVE 2025」会場物販：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）※グッズ販売時間は公式サイトにてご確認ください。
- final公式ストア（WEB）(https://final-inc.com/pages/lp-buzzrhythm)：予約開始 2025年10月29日（水）、発売 2025年11月7日（金）
- 家電量販店/イヤホン・ヘッドホン専門店等：予約開始 2025年10月29日（水）、発売 2025年11月7日（金）
※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況が異なる場合がございます。
※一部取り扱いがない店舗もございます。
【非売品モデルが当たる当選券】
BUZZ RHYTHM GOLD version
「当選券」が入っていた方へ、ゴールドカラーが目立つこと間違いなしの「BUZZ RHYTHM GOLD version」をプレゼント！いずれも非売品ですので、ぜひお楽しみに。
【発売記念キャンペーン】
「UX1000 BUZZ RHYTHM version」と「ZE300 BUZZ RHYTHM version」の完成を記念して、XとInstagramで特別キャンペーンを開催いたします。
◎応募方法
＜X＞
1.@final_audio(https://x.com/final_audio)と@BUZZRHYTHM_NTV(https://x.com/BUZZRHYTHM_NTV)をフォロー
2.キャンペーン投稿をリポスト
3.バズリズム02で思い出に残っているシーンをコメントすると当選確率UP！
＜instagram＞
1. final_audio(https://www.instagram.com/final_audio/#) と buzzrhythm(https://www.instagram.com/buzzrhythm/#)をフォロー
2.キャンペーン投稿にいいね
3.キャンペーン投稿をご自身のストーリーズでシェアすると当選確率UP！
◎応募期間
2025年10月25日（土）～10月28日（火）23:59まで
◎プレゼント
「UX1000 BUZZ RHYTHM version」と「ZE300 BUZZ RHYTHM version」をそれぞれ1名様に
◎当選発表
当選者様のみに、XかInstagramのDMを通じてご連絡を差し上げます。
◎注意事項
・なりすましアカウントには十分にご注意下さい。
・キャンペーンのご参加は日本にお住まいの方に限ります。
・キャンペーン参加時は必ずアカウントの投稿を公開にした状態で参加ください。投稿が非公開の場合は参加とみなされませんのでご注意ください。
・商品の返品/交換/当選権利の譲渡はできません。
・プレゼント商品の転売行為は禁止とさせていただきます。
・個人情報は弊社のプライバシーポリシー(https://final-inc.com/policies/privacy-policy)に基づいて取り扱います。
【株式会社finalについて】
finalは神奈川県川崎市にあるイヤホン、ヘッドホンの日本のブランドです。
再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから学生でも手の届くエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。
株式会社final HP：https://final-inc.com/
【日本テレビ系音楽番組「バズリズム02」】
日本テレビ「バズリズム02」
MC：バカリズム
進行：市來玲奈(日本テレビアナウンサー)
放送日：毎週金曜日 24:59～ ※各地域で放送日時は異なります。
番組HP：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/
エリアごとの放送日はこちら：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html
見逃し配信（TVer）：https://tver.jp/series/srvk4hzznc
【バズリズム LIVE 2025】
日程：2025年11月1日（土）～11月3日（月・祝）
開場：16:00 / 開演:17:00（予定） 3公演共通
HP：https://buzzrhythm.live/
X：https://x.com/buzzrhythm_ntv
Instagram：https://www.instagram.com/buzzrhythm
主催:日本テレビ
企画・制作：「バズリズム 02」
