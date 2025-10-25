Bloody Mary 2025 Stone Custom Fair -Circle of Life- 第三弾は、秋の実りに色づいた“天然石カスタム”が登場

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が展開するアクセサリーブランド「Bloody Mary（ブラッディマリー）」は、2025年の通年企画として、四季をテーマにしたカスタムフェア『Stone Custom Fair -Circle of Life-』を開催しております。

その第三弾として、“秋”の自然をイメージした天然石カスタムアイテムを2025年11月1日（土）より、Bloody Mary フラッグシップショップおよび一部取扱店にて発売開始いたします。

Bloody Mary 2025 Stone Custom Fair -Circle of Life- 第三弾

【Circle of Life ― 生命の環】

「一年という時の旅路に寄り添うように、四季は静かに巡っていく」

風が実りを運び、木々は黄金や朱に染まっていく。星たちは静かに息をひそめ、季節の移ろいを見守っている--。

日本の美しい四季に着想を得て、自然のエネルギーと生命の物語を表現した「Circle of Life」コレクション。

第3弾は秋。葉は赤や黄色に色づき、黄金色の風と共に穏やかに過ぎる秋の風景をイメージしました。

ネメシスペンダントｗ/K18クロス/ガーネット \143,000(税込) ※チェーンは別売りです。左：火食い鳥ペンダントｗ/ファイヤーオパール\110,000(税込) 右：火食い鳥ペンダントｗ/ゴールデンルチル\93,500(税込) ※チェーンは別売りです。左：朱雀ペンダントｗ/ロードライトガーネット\93,500(税込) 右：朱雀ペンダントｗ/ゴールデンルチル・ゴールデンダイヤモンド\60,500(税込) ※チェーンは別売りです。左：フェイスリングｗ/レッドダイヤモンド\55,000(税込) 右：カルトリングｗ/レッドダイヤモンド\49,500(税込)左：アスランリングｗ/ガーネット\36,300(税込) 右：アスランリングｗ/ファイヤーオパール\40,700(税込)火の粉チェーンブレスレットw/ルビー17cm\52,800(税込) ※20cmもございます。

【製品情報】

・ 発売日：2025年11月1日（土）

・ 展開店舗：ブラッディマリー原宿店、ビヨンクールキャッスル（ブラッディマリー心斎橋店）、ビヨンクール名鉄百貨店、ビヨンクール浜松店、ヴォールト金沢フォーラス店、ジュエリーコネクション、楽天ビヨンクール、AMAZON、ZOZOTOWN

・ カスタム内容：秋を象徴するカラーの天然石を使用したカスタムアクセサリー

・ 特設ページ：https://bloody-mary.jp/news/bloody-mary-202508stone-custom-fair-circle-of-life-2/



※Circle of Lifeのアイテムは限定品ではございません。

※商品のラインナップは店ごとに異なります。

※石・地金の価格変動により、予告なく価格を変更する場合がございます。

【Bloody Mary】

“自然の生き物を身にまとい、持ち手一人ずつの意味を込めてお守りとする”をブランドコンセプトに、26年にわたり繊細で象徴的なアクセサリーを発表し続けるBloody Mary。自然、神話、生命をテーマに、物語性あるデザインが支持されています。

https://bloody-mary.jp/





▼お客様お問い合わせ先

Bloody Mary原宿店

東京都渋谷区神宮前3-21-19 1F

TEL：03-3401-2881