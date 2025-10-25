¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¡¢LDH JAPANÈ¯¤Î¿·¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖLDH SCREAM¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Òsakupro¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ¿®²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¡Ê°Ê²¼¡¢LDH JAPAN¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òEXILE NAOTO¤¬Ì³¤á¤ë¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡ÖD.LEAGUE¡×¡Ê°Ê²¼¡¢D¥êー¥°¡Ë»²²è¤Î¿·¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖLDH SCREAM¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¡§LDH SCREAM¥á¥ó¥Ðー¡¢±¦¡§¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Î¥í¥´
ËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢LDH JAPAN¤¬±¿±Ä¤¹¤ëLDH SCREAM¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥À¥ó¥¹Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Ï¡¢LDH SCREAM¤Î¥À¥ó¥µー¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¡¢Ìý¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤ËÄ´Íý¤·¤¿¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦Äã»éËÃ¡¦Äã¥«¥í¥êー¤Ê¥Ø¥ë¥·ー·ÜÆùÊÛÅö¤òÄó¶¡¤·¡¢Èà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡È¿©¤ÎÎÏ¡É¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄó¶¡ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Î¡Ö¿©¤Ç¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢LDH JAPAN¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹¤òÊ¸²½¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Ï¡¢LDH SCREAM¤Î¥À¥ó¥µー¤È±¿±Ä´Ø·¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¡¢¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶âÀ½¤ÎÊÛÅö¤òÄê´üÅª¤ËÇÛÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤â¡¢¿ï»þÁêÃÌ¤Î¾å¤ÇÊÛÅö¤òÇÛÁ÷¤·¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°¤ò¿©¤ÎÌÌ¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸¼Ì¿¿
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸³«¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
º£²ó¤Î·ÀÌó¤òµ¡¤Ë¡¢LDH SCREAM¤È¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¡¹¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¿©¡ß¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è-
¡¦¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎºîÀ®
¡¦¥³¥é¥Ü¥í¥´Æþ¤êÊÛÅöÈ¢¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¿å¥Ü¥È¥ë¤ÎºîÀ®¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë
¡¦LDH SCREAM¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー³«È¯¡Ê2026Ç¯ÅÙÃæÍ½Äê¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö·ÇºÜ¡Ê2026Ç¯ÅÙÃæÍ½Äê¡Ë
¡¦SNSÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®
¾ÜºÙ¤Ê´ë²èÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¿ï»þ¶¨µÄ¤·È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Ïº£¸å¤â¡¢·ÜÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·ー¥Õー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤äÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆLDH JAPAN½êÂ°¡¦D¥êー¥°»²²Ã¥Áー¥à¡ØLDH SCREAM¡Ù¤Î³èÆ°¤ò¡È¿©¤ÎÎÏ¡É¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¥À¥ó¥¹Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤È¿´¿È¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³Æ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
LDH SCREAM
LDH JAPAN½êÂ°¤Î¿·¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¡Ê2025-2026¡Ë¤è¤êD.LEAGUE¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡ÖLDH SCREAM¡×¡£
¥Áー¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏEXILE NAOTO¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖLDH D.LEAGUER AUDITION¡×¤Ë¤è¤ê·èÄê¤·¤¿Ê¿¶ÑÇ¯Îð17ºÐ¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Áー¥à¤¬ÃÂÀ¸¡£
¥À¥ó¥¹¤ò°¦¤·¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤ä¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ø¡£
Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤ò³ð¤¨¤¿Èà¤é¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ldh.co.jp/management/ldh_scream/
D.LEAGUE¡ÊD¥êー¥°¡Ë
2021Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥ó¥µー¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤òÁÏ½Ð¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¤òÊ¸²½¤Ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://home.dleague.co.jp/
¢£¡Ö¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¡×ËÜÅ¹¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Ï2025Ç¯9·î24Æü¡¢ËÜÅ¹¤ò°ÜÅ¾¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤È¶¯²½¤µ¤ì¤¿ÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿©¤òÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·½»½ê: ¢©108-0072 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â5-4-9
±Ä¶È»þ´Ö: 11:00～22:00
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-5422-7210
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://chickenworks-shirokane.com/
¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¡¡Çò¶âËÜÅ¹¡Ê°ÜÅ¾¸å¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ë
¡Ô³ô¼°²ñ¼Òsakupro¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¡Ö¿©¤Ç¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Á¥¥ó¥ïー¥¯¥¹Çò¶â¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¿©¤Î´ë²è¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìý¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¤ËÄ´Íý¤·¤¿¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡¦Äã»éËÃ¡¦Äã¥«¥í¥êー¤Ê·ÜÆùÎÁÍý¤Ï¡¢¡È¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Õー¥É¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¡¹¤ò¿©¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òsakupro
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1ÃúÌÜ-20ÈÖ-14¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎëÌÚ¿®²ð
Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§700Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±ÄµÚ¤Ó°û¿©Å¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ»¨²ß¤Î´ë²è¡¦À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç»ö¶ÈÅù
URL¡§ https://sakupro.jp/