【BLマンガ誌】『CRAFT』祝(ハート)月刊化!!!!! 「vol.118～119」2号連続記念号でお届け！【豪華描き下ろし】

写真拡大 (全4枚)

株式会社大洋図書


このたび、電子書籍『CRAFT』（大洋図書）が「vol.118」より月刊化となります。


月刊化を記念しまして、「vol.118～119」2号連続でお祝いをいたします！



『CRAFT vol.118』2025年11月1日（土）発売予定 ── 第1回


『CRAFT vol.119』2025年12月1日（月）発売予定 ── 第2回



『CRAFT』月刊化記念企画のお知らせ：https://bs-garden.com/information/31295/



※都合により予告と内容が異なる場合がございます。



【Special １.】豪華描き下ろしお祝いカット

豪華執筆陣の先生方より描き下ろしお祝いカットをご寄稿いただきました！


お祝いカットは編集部公式X（旧Twitter）@ihrHertZ_CRAFT(https://x.com/ihrHertZ_CRAFT) にて公開、さらに「vol.118～119」の2号へも収録いたします。



お祝いカット公開日時：2025年10月27日（月）～10月31日（金）


※編集部公式X（旧Twitter）@ihrHertZ_CRAFTにて日替わりでの公開（PNあいうえお順）を予定しております。


　作品タイトル、連載開始などの情報も掲載予定です。



ラインナップ：


・『CRAFT vol.118』お祝いカット収録


青城硝子、秋雨るい、木下けい子、後藤、里つばめ、しび、巣守カモメ、中川カネ子、庭田羊々、山本小鉄子



・『CRAFT vol.119』お祝いカット収録


九炉乃ひび、小杜蕗シンジ、さち、パース、まつだいお、百年子、夜光花&梨とりこ




【Special ２.】豪華描き下ろしマンガ　限定書店特典収録

豪華執筆陣の先生方より描き下ろしマンガをご寄稿いただきました！


一部書店様にて、「vol.118～119」の2号連続で「特典マンガ付き限定版」を販売いたします。



販売書店：


・コミックシーモア


・Renta!


・ebookjapan



※「特典マンガ付き限定版」は、上記書店様で共通の内容です。


※上記書店様の他で販売される「通常版」には、特典マンガは収録されませんのでご注意ください。



ラインナップ：


・『CRAFT vol.118』特典マンガ収録


秋雨るい、木下けい子、後藤、里つばめ、しび、中川カネ子、庭田羊々



・『CRAFT vol.119』特典マンガ収録


Coming soon...



※「vol.119」の詳細は順次お知らせいたします。お楽しみに！





【Special ３.】ローソンプリント・ミニストッププリント限定ブロマイド販売

豪華執筆陣の先生方のイラストが、ローソンプリント・ミニストッププリントで期間限定登場！


第1弾～第2弾を販売いたします。


詳細はローソン様・ミニストップ様のページをご覧ください。




販売店舗：


●ローソン　https://lawson-print.com/


●ミニストップ　https://ministop-print.com/



販売期間：


・第1弾　2025年11月1日（土）～2026年4月30日（木）


・第2弾　2025年12月頃より順次発売予定



販売価格：


●ブロマイド


L判300円（税込）／2L判500円（税込）


●シール


L判400円（税込）／2L判600円（税込）



ラインナップ：


・第1弾　全7種


秋雨るい、木下けい子、後藤、里つばめ、しび、中川カネ子、庭田羊々



・第2弾　Coming soon...



※ローソンプリント・ミニストッププリント第2弾の詳細は順次お知らせいたします。お楽しみに！


【Special ４.】電子書籍キャンペーン

一部電子書店様にてCRAFT SERIESコミックスなどのお得なキャンペーンを実施いたします！



実施日程：


・第1弾　2025年11月1日（土）～11月14日（金）予定


・第2弾　2025年12月1日（月）～12月14日（日）予定



※キャンペーンに関するお問い合わせは各書店様へお願いいたします。



記念号の最新情報は編集部公式X（旧Twitter）@ihrHertZ_CRAFT で発信中です！


豪華お祝いをぜひお楽しみください(ハート)



【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/



【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT