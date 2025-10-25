Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー 10月25日からチケット一般販売を開始！チケットグッズの画像＆来場特典＆配信情報を公開！

株式会社講談社

25周年を迎えるアニメ、人気のスマホゲームをフィーチャーするトークショー

25周年のメモリアルイヤーを迎えたテレビアニメ『メダロット』。また、2020年に配信が始まったスマートフォンゲーム『メダロットS』も大人気。この2作が交わる『メダロット』ファン必見のイベント「Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー」（以下、本イベント）を11月23日（日・祝) に、Mixalive TOKYO（東京・池袋）で開催します。山崎みちるさん（『メダロット』天領イッキ役）、竹内順子さん（『メダロット』メタビー役）、村井美里さん（『メダロット S』大隅アラセ役）に加え、児童マンガ誌「コミックボンボン」にてマンガ『メダロット』の執筆を手掛けたほるまりん先生が登壇し、トークを展開します。

入場チケットの一般発売が10月25日（土）正午からスタート

10月25日（土）正午から、本イベントのチケット一般発売が開始しました。チケットには「グッズ付き入場チケット」と「グッズ無し入場チケット」をラインナップ。グッズ付き入場チケットは数量限定で、11月4日11時までの受付です。チケットの購入はお早めに！

チケットグッズの画像を公開！

グッズ付き入場チケットに付くチケットグッズ「アニメ『メダロット』キービジュアル&『メダロットS』ビジュアルアクリルスタンド&ビジュアルシールセット」の画像を公開！

アニメ『メダロット』キービジュアルアクリルスタンド『メダロットS』ビジュアルアクリルスタンドアニメ『メダロット』キービジュアルシール『メダロットS』ビジュアルシール

各作品のキービジュアルをあしらったアクリルスタンドは、高さ約20cmとビッグサイズ。ぜひあなたのデスク周りなどにディスプレイしましょう。ビジュアルシールセットは8cm×6cmで、スマートフォンやPCなど、好きな場所に貼って楽しんでください。

来場特典が決定！『メダロットS』で使用できる「コーマドッグ」を先行配信！

来場するファンの皆様へ、感謝の気持ちを込めて、本イベントの来場特典の配布が決定しました。『メダロット S』で使用できる「コーマドッグ」、2025 年から配信を開始した新作ゲーム『メダロットサバイバー』で使用できる「メダロットガチャチケット×10」です。「コーマドッグ」は来場するファンに向けた先行配信となります。

『メダロット S』で使用できる「コーマドッグ」『メダロットサバイバー』で使用できる「メダロットガチャチケット×10」

本イベントの配信が決定！

好評にお応えして、本イベントの配信が決定しました。昼の部、夜の部とも、スマートフォンやPCを通じて視聴できます。アーカイブの配信も行うので、現地でイベントを観覧した方も、配信を視聴すれば本イベントを再び楽しむことができます。アーカイブ期間は11月28日（金）23時59分まで（予定）。

配信チケットの価格は、昼の部・夜の部が通しで視聴できる「配信チケット（通し）」が4,200円（税込）、各部が視聴できる「配信チケット（昼の部）」「配信チケット（夜の部）」が各2,500円（税込）です。

トークショー情報

【イベント名】

Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー

【開催日時】

2025年11月23日（日・祝) 昼の部 14時30分～／夜の部 18時30分～

【会場】

Mixalive TOKYO 6F Theater Mixa

（東京都豊島区東池袋１丁目１４－３）

【アクセス】

JR（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）

東京メトロ（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）

西武池袋線／東武東上線

「池袋駅」東口方面 35番出口より徒歩約4分

※お客様専用の駐車場はございません。お車でご来館のお客様は近隣の有料駐車場をご利用ください。

出演情報

山崎みちる竹内順子村井美里ほるまりん

ほか

チケット情報

グッズ付き入場チケット 13,000円（税込）

グッズ無し入場チケット 6,000円（税込）

配信チケット（通し） 4,200円（税込）

配信チケット（昼の部）、配信チケット（夜の部） 各2,500円（税込）

イープラスにて販売。詳細はチケットサイトにてご確認ください。

入場チケットサイト https://eplus.jp/mikuani-medarot/

配信チケットサイト https://eplus.jp/mikuani-medarot-ol/

コピーライト ※画像使用の際は下記コピーライトを掲載願います

(C) IMAGINEER (C) 1999NAS／講談社

(C) Imagineer Co., Ltd.

イベント公式サイト・公式X

イベント公式サイト https://mikuani.jp/

イベント公式X https://x.com/mikuani_info

問い合わせ・注意事項ほか

【イベント問い合わせ】

イベントに関する問合せ https://www.mixalivetokyo.com/contact/

チケットに関する問合せ https://support-qa.eplus.jp/hc/ja