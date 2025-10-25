Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー 10月25日からチケット一般販売を開始！チケットグッズの画像＆来場特典＆配信情報を公開！
25周年を迎えるアニメ、人気のスマホゲームをフィーチャーするトークショー
25周年のメモリアルイヤーを迎えたテレビアニメ『メダロット』。また、2020年に配信が始まったスマートフォンゲーム『メダロットS』も大人気。この2作が交わる『メダロット』ファン必見のイベント「Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー」（以下、本イベント）を11月23日（日・祝) に、Mixalive TOKYO（東京・池袋）で開催します。山崎みちるさん（『メダロット』天領イッキ役）、竹内順子さん（『メダロット』メタビー役）、村井美里さん（『メダロット S』大隅アラセ役）に加え、児童マンガ誌「コミックボンボン」にてマンガ『メダロット』の執筆を手掛けたほるまりん先生が登壇し、トークを展開します。
入場チケットの一般発売が10月25日（土）正午からスタート
10月25日（土）正午から、本イベントのチケット一般発売が開始しました。チケットには「グッズ付き入場チケット」と「グッズ無し入場チケット」をラインナップ。グッズ付き入場チケットは数量限定で、11月4日11時までの受付です。チケットの購入はお早めに！
チケットグッズの画像を公開！
グッズ付き入場チケットに付くチケットグッズ「アニメ『メダロット』キービジュアル&『メダロットS』ビジュアルアクリルスタンド&ビジュアルシールセット」の画像を公開！
アニメ『メダロット』キービジュアルアクリルスタンド
『メダロットS』ビジュアルアクリルスタンド
アニメ『メダロット』キービジュアルシール
『メダロットS』ビジュアルシール
各作品のキービジュアルをあしらったアクリルスタンドは、高さ約20cmとビッグサイズ。ぜひあなたのデスク周りなどにディスプレイしましょう。ビジュアルシールセットは8cm×6cmで、スマートフォンやPCなど、好きな場所に貼って楽しんでください。
来場特典が決定！『メダロットS』で使用できる「コーマドッグ」を先行配信！
来場するファンの皆様へ、感謝の気持ちを込めて、本イベントの来場特典の配布が決定しました。『メダロット S』で使用できる「コーマドッグ」、2025 年から配信を開始した新作ゲーム『メダロットサバイバー』で使用できる「メダロットガチャチケット×10」です。「コーマドッグ」は来場するファンに向けた先行配信となります。
『メダロット S』で使用できる「コーマドッグ」
『メダロットサバイバー』で使用できる「メダロットガチャチケット×10」
本イベントの配信が決定！
好評にお応えして、本イベントの配信が決定しました。昼の部、夜の部とも、スマートフォンやPCを通じて視聴できます。アーカイブの配信も行うので、現地でイベントを観覧した方も、配信を視聴すれば本イベントを再び楽しむことができます。アーカイブ期間は11月28日（金）23時59分まで（予定）。
配信チケットの価格は、昼の部・夜の部が通しで視聴できる「配信チケット（通し）」が4,200円（税込）、各部が視聴できる「配信チケット（昼の部）」「配信チケット（夜の部）」が各2,500円（税込）です。
トークショー情報
【イベント名】
Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー
【開催日時】
2025年11月23日（日・祝) 昼の部 14時30分～／夜の部 18時30分～
【会場】
Mixalive TOKYO 6F Theater Mixa
（東京都豊島区東池袋１丁目１４－３）
【アクセス】
JR（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）
東京メトロ（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）
西武池袋線／東武東上線
「池袋駅」東口方面 35番出口より徒歩約4分
※お客様専用の駐車場はございません。お車でご来館のお客様は近隣の有料駐車場をご利用ください。
出演情報
山崎みちる
竹内順子
村井美里
ほるまりん
ほか
チケット情報
グッズ付き入場チケット 13,000円（税込）
グッズ無し入場チケット 6,000円（税込）
配信チケット（通し） 4,200円（税込）
配信チケット（昼の部）、配信チケット（夜の部） 各2,500円（税込）
イープラスにて販売。詳細はチケットサイトにてご確認ください。
入場チケットサイト https://eplus.jp/mikuani-medarot/
配信チケットサイト https://eplus.jp/mikuani-medarot-ol/
コピーライト ※画像使用の際は下記コピーライトを掲載願います
(C) IMAGINEER (C) 1999NAS／講談社
(C) Imagineer Co., Ltd.
イベント公式サイト・公式X
イベント公式サイト https://mikuani.jp/
イベント公式X https://x.com/mikuani_info
問い合わせ・注意事項ほか
【イベント問い合わせ】
イベントに関する問合せ https://www.mixalivetokyo.com/contact/
チケットに関する問合せ https://support-qa.eplus.jp/hc/ja