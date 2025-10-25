『ポケモンユナイトフェスタ in 長崎 2025』 開催決定！みんなで楽しむ交流イベントが長崎にやってくる！

株式会社 ジャパネットホールディングス

2025年11月30日（日）、長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA（長崎市）にて、『ポケモンユナイト』の交流イベント「ポケモンユナイトフェスタ in 長崎 2025」を開催します！

プロリーグのパブリックビューイング、誰でも参加できる対戦会、ポケモンたちとのグリーティング、さらにはオリジナルグッズが当たる抽選会など、『ポケモンユナイト』を存分に楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

対戦会では勝利数に応じて特別なグッズも獲得できます。初心者の方も大歓迎！ぜひ会場でお会いしましょう！

■イベント概要

開催日 ：2025年11月30日（日）

開催時間：後日発表

会場 ：HAPPINESS ARENA（長崎スタジアムシティ内） 〒850-0046 長崎県長崎市幸町7番1号

主催 ：株式会社ポケモン

参加費 ：無料

■イベント内容

1．PUACL2026 日本リーグ パブリックビューイング

トッププレイヤーたちの白熱したバトルを、会場の大画面で一緒に応援しよう！臨場感あふれる観戦体験をお届けします。

2．ポケモンユナイト対戦会

1人でも、友達同士でも、家族みんなでも参加OK！勝利数に応じてポケモンユナイトのオリジナルグッズをゲットできるチャンス。初心者の方も安心してご参加ください！

3．ポケモングリーティング

ピカチュウをはじめ、人気のポケモンたちが会場に登場！

4．ポケモンユナイトグッズ抽選会

ポケモンユナイトのオリジナルグッズが当たる抽選会を開催！何が当たるかはお楽しみに。

■続報をお楽しみに！

イベントの詳細情報は、公式ページ(https://www.pokemonunite.jp//ja/news/372/)で随時更新していきます。

最新情報を見逃さないよう、こまめにチェックしてください！

【PUACL2026とは？】

PUACL2026（Pokemon UNITE Asia Champions League 2026）は、『ポケモンユナイト』のアジア王者を決定する最高峰の公式大会です。

日本、アジア、インドの3地域でリーグ戦（オンライン）を開催し、各地域の上位チームと招待チームが2026年3月下旬に日本で開催される「PUACL2026 FINALS」に集結。今大会ではアジア以外からも世界トップクラスのチームが参戦予定で、史上最高レベルの戦いが繰り広げられます。

【PUACL2026 日本リーグ】

参加チーム数： 12チーム（前回大会から拡大）

開催形式： オンライン

開催期間： 2025年11月～2026年2月

グループステージ

・ 全7日間・28ラウンドのスイスドロー形式

・ 上位8チームがプレイオフへ進出

日程

・ DAY1：2025年11月23日（日）

・ DAY2：2025年11月30日（日）

・ DAY3：2025年12月14日（日）

・ DAY4：2026年1月11日（日）

・ DAY5：2026年1月18日（土）

・ DAY6：2026年2月7日（土）

・ DAY7：2026年2月8日（日）

プレイオフ

上位8チームが激突し、上位4チームが「PUACL2026 FINALS」への出場権を獲得します。

イベントの詳細情報は、公式ページをご確認ください。

参加チーム（50音順）

AXIZ WAVE / DetonatioN FocusMe / ENTER FORCE.36 / FENNEL / IGZIST / INSOMNIA / QT DIG∞ / REIGNITE / REJECT / SCARZ / VARREL / ZETA DIVISION

日本最強の座を懸けた熾烈な戦いを、ぜひ応援してください！

【ポケモンユナイトとは？】

ユナイトバトルは、ポケモントレーナー同士がチームを組み、時間内で得点を競う試合形式。しかも参加するポケモンたちは試合の中で成長・進化するという、他に類を見ない特別なポケモンバトルだ。世界中に熱狂的なファンが存在する、まさにトレーナー憧れの舞台！

公式サイト：https://www.pokemonunite.jp/ja/

■イベント公式ページはこちら

https://www.pokemonunite.jp//ja/news/372/

■長崎スタジアムシティ最新情報はこちら

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/