スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」、配信開始から5周年！キャンペーンや新イベント情報の詳細を公開

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)は、本日2025年10月25日(土)にアプリ配信開始から5周年を迎えました。これを記念して、本日よりゲーム内キャンペーンを開始いたしました。

また、「EGOEGG」新ビジュアルの公開と、「EGOEGG」メンバーが登場するグルミク新ストーリーの12月開幕をお知らせしました。

5周年記念特設サイト: https://d4dj-groovymix.jp/5th-anniversary/

■5周年記念！オーディションガチャ

5周年ビジュアルの全32名のSPメンバーがガチャに登場！

「10回引く」を10回実行した後、追加で「採用証[5th Anniv.]」もしくは、有償ダイヤ×3,000個を使用すると10回の中から好きな結果を確定させることができます。

「採用証[5th Anniv.]」は、ログインキャンペーンやミッションなどで獲得可能です。

ガチャ開催期間:10月25日(土)12:00~11月4日(火)11:59

■最大100回無料ガチャ開催！100回引くと5周年SPメンバーが1名もらえる！

最大100回無料！

期間中、1日1回ライブを行うと「5周年記念スタンプカード」にスタンプが1個貯まり、「最大100回無料！10連ガチャチケット」を入手することができます。

さらに、スタンプカードを全てクリアし、100回ガチャを引いた場合、

追加で5周年SPメンバーを1名ランダムに貰えます。

開催期間:10月25日(土)12:00~12月4日(木)23:59

■5周年記念！3,000万ダイヤ山分けキャンペーン

期間中、ミッションをクリアすると3,000万ダイヤ山分けキャンペーンに参加できます。

ラッキーな方には、なんと50万ダイヤが当たるかも！？

5周年レイドイベントに参加してチャンスをゲットしよう！

※ダイヤの配布はイベント終了後となります。

開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59

■5周年記念ログインボーナス

期間中ログインすると、オーディションガチャで使用できる「採用証[5th Anniv.]」、ダイヤを最大3,000個 をプレゼント！

開催期間:10月25日(土)12:00~11月4日(火)11:59

■イベント「UNIT INTERVIEW～our DJ story～」開催！

イベント「UNIT INTERVIEW～our DJ story～」を開催いたします。

ユニットごとに、これまでの足跡を振り返るストーリーとなっています。

イベント開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59

全プレイヤー協力！5周年レイドイベント開催！

イベント開催期間中、テンションがMAXになった「ANNIVERSARY RAID LIVE」の累計数に応じてダイヤがもらえる全プレイヤー協力型のキャンペーンを実施いたします。イベントポイントの累計達成報酬である「ダイヤ交換券」を獲得したユーザーが対象です。ぜひご参加ください！

※ダイヤの配布はイベント終了後となります。

開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59

■「EGOEGG」新ビジュアル公開！12月からは「EGOEGG」メインの新章開幕決定！

D4DJの新ユニット「EGOEGG」の新ビジュアルが公開されました。

12月から、グルミクにて「EGOEGG」キャラクターたちが登場するメインストーリーが開幕します。

また、「EGOEGG」ストーリー実装決定を記念したログインキャンペーンを開始いたします。

開催期間:10月25日(土)12:00～12月4日(木)11:59

■お得な5周年パックを販売！グルミク Web Store限定パックも

5周年を記念して、メンバーセレクトパックをゲーム内ダイヤショップや、グルミク Web Storeで販売します。

また、グルミク Web Store限定で★4・SP確定ガチャ券付きのダイヤパックを販売します。

「グルミク Web Store」:https://webstore.d4dj-groovy-mix.com

■新規楽曲を続々追加！

5周年を記念して、UniChØrdがカバーする楽曲「ようこそジャパリパークへ」を追加！

さらに、本日18:00より、『Tokyo 7th シスターズ』楽曲7曲を獲得できる「Tokyo 7th シスターズ楽曲獲得ツアー」を開催します。

開催期間:10月25日(土)18:00~11月4日(火)11:59

※楽曲は11月10日(月)0:00以降楽曲ショップに一般公開されます。

■グロースライブアップデート！燐舞曲マップの開催も決定！

高難易度攻略マップの「グロースライブ」に、新機能「スキルメモリー」が追加されました。

グロースライブでスキルを付け替えたいメンバーがいない場合、「スキルメモリー」を使用することでスキルをキープすることができます。

※「スキルメモリー」にスキルをキープするには、「GROWTHPASS」への加入が必要です。

さらに、燐舞曲メンバーを獲得できる新マップの追加が12月リリース予定です。

■グルミク公式Xにて、ギフトコードが当たるフォロー＆リポストキャンペーン開催中！

グルミク5周年を記念して、グルミク公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

グルミク公式X(@D4DJ_gm)をフォローのうえ、対象のポストをリポストすると、抽選で

1,000円分のギフトコードが10名様に、500円分のギフトコードが20名様に当たります。

開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59

■『D4DJ Groovy Mix』 概要

タイトル ：D4DJ Groovy Mix

ジャンル ：リズムゲーム

配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 ：無料

公式サイト ：https://d4dj-groovymix.jp/

アプリストア ：https://bit.ly/3fdXpAO

公式X：https://x.com/D4DJ_gm

■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！

D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official

■株式会社DONUTS 概要

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者：代表取締役 西村啓成

設立：2007年2月5日

事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/