スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」、配信開始から5周年！キャンペーンや新イベント情報の詳細を公開
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が運営するスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)は、本日2025年10月25日(土)にアプリ配信開始から5周年を迎えました。これを記念して、本日よりゲーム内キャンペーンを開始いたしました。
また、「EGOEGG」新ビジュアルの公開と、「EGOEGG」メンバーが登場するグルミク新ストーリーの12月開幕をお知らせしました。
5周年記念特設サイト: https://d4dj-groovymix.jp/5th-anniversary/
■5周年記念！オーディションガチャ
5周年ビジュアルの全32名のSPメンバーがガチャに登場！
「10回引く」を10回実行した後、追加で「採用証[5th Anniv.]」もしくは、有償ダイヤ×3,000個を使用すると10回の中から好きな結果を確定させることができます。
「採用証[5th Anniv.]」は、ログインキャンペーンやミッションなどで獲得可能です。
ガチャ開催期間:10月25日(土)12:00~11月4日(火)11:59
■最大100回無料ガチャ開催！100回引くと5周年SPメンバーが1名もらえる！
最大100回無料！
期間中、1日1回ライブを行うと「5周年記念スタンプカード」にスタンプが1個貯まり、「最大100回無料！10連ガチャチケット」を入手することができます。
さらに、スタンプカードを全てクリアし、100回ガチャを引いた場合、
追加で5周年SPメンバーを1名ランダムに貰えます。
開催期間:10月25日(土)12:00~12月4日(木)23:59
■5周年記念！3,000万ダイヤ山分けキャンペーン
期間中、ミッションをクリアすると3,000万ダイヤ山分けキャンペーンに参加できます。
ラッキーな方には、なんと50万ダイヤが当たるかも！？
5周年レイドイベントに参加してチャンスをゲットしよう！
※ダイヤの配布はイベント終了後となります。
開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59
■5周年記念ログインボーナス
期間中ログインすると、オーディションガチャで使用できる「採用証[5th Anniv.]」、ダイヤを最大3,000個 をプレゼント！
開催期間:10月25日(土)12:00~11月4日(火)11:59
■イベント「UNIT INTERVIEW～our DJ story～」開催！
イベント「UNIT INTERVIEW～our DJ story～」を開催いたします。
ユニットごとに、これまでの足跡を振り返るストーリーとなっています。
イベント開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59
全プレイヤー協力！5周年レイドイベント開催！
イベント開催期間中、テンションがMAXになった「ANNIVERSARY RAID LIVE」の累計数に応じてダイヤがもらえる全プレイヤー協力型のキャンペーンを実施いたします。イベントポイントの累計達成報酬である「ダイヤ交換券」を獲得したユーザーが対象です。ぜひご参加ください！
※ダイヤの配布はイベント終了後となります。
開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59
■「EGOEGG」新ビジュアル公開！12月からは「EGOEGG」メインの新章開幕決定！
D4DJの新ユニット「EGOEGG」の新ビジュアルが公開されました。
12月から、グルミクにて「EGOEGG」キャラクターたちが登場するメインストーリーが開幕します。
また、「EGOEGG」ストーリー実装決定を記念したログインキャンペーンを開始いたします。
開催期間:10月25日(土)12:00～12月4日(木)11:59
■お得な5周年パックを販売！グルミク Web Store限定パックも
5周年を記念して、メンバーセレクトパックをゲーム内ダイヤショップや、グルミク Web Storeで販売します。
また、グルミク Web Store限定で★4・SP確定ガチャ券付きのダイヤパックを販売します。
「グルミク Web Store」:https://webstore.d4dj-groovy-mix.com
■新規楽曲を続々追加！
5周年を記念して、UniChØrdがカバーする楽曲「ようこそジャパリパークへ」を追加！
さらに、本日18:00より、『Tokyo 7th シスターズ』楽曲7曲を獲得できる「Tokyo 7th シスターズ楽曲獲得ツアー」を開催します。
開催期間:10月25日(土)18:00~11月4日(火)11:59
※楽曲は11月10日(月)0:00以降楽曲ショップに一般公開されます。
■グロースライブアップデート！燐舞曲マップの開催も決定！
高難易度攻略マップの「グロースライブ」に、新機能「スキルメモリー」が追加されました。
グロースライブでスキルを付け替えたいメンバーがいない場合、「スキルメモリー」を使用することでスキルをキープすることができます。
※「スキルメモリー」にスキルをキープするには、「GROWTHPASS」への加入が必要です。
さらに、燐舞曲メンバーを獲得できる新マップの追加が12月リリース予定です。
■グルミク公式Xにて、ギフトコードが当たるフォロー＆リポストキャンペーン開催中！
グルミク5周年を記念して、グルミク公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。
グルミク公式X(@D4DJ_gm)をフォローのうえ、対象のポストをリポストすると、抽選で
1,000円分のギフトコードが10名様に、500円分のギフトコードが20名様に当たります。
開催期間:10月25日(土)12:00~11月2日(日)20:59
■『D4DJ Groovy Mix』 概要
タイトル ：D4DJ Groovy Mix
ジャンル ：リズムゲーム
配信形式 ：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
著作権表記：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
販売価格 ：無料
公式サイト ：https://d4dj-groovymix.jp/
アプリストア ：https://bit.ly/3fdXpAO
公式X：https://x.com/D4DJ_gm
■プロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official
■株式会社DONUTS 概要
所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者：代表取締役 西村啓成
設立：2007年2月5日
事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/