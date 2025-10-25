渋谷ストリームホールで開催されるソーシャル＆カルチャーの祭典！「Social Innovation Week 2025」において「17LIVE STREAM展」を実施

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2025年10月27日（月）から11月3日（日・祝）にかけて渋谷ストリームホールで開催されるソーシャル＆カルチャーの祭典「Social Innovation Week 2025」に出展し、先に実施したアプリ内イベントおよびオーディションによって選出された7名のライバーが参加するブースイベント『17LIVE STREAM（イチナナ ストリーム）展』を、10月29日（水）、30日（木）に実施することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）やリスナー（ライブ配信視聴者）、まだライブ配信を行ったことがない方や視聴したことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。今回、「Social Innovation Week 2025」における展示や情報発信の場を設けることで、日々さまざまな個性を発揮しながらライブ配信を行うイチナナライバーの魅力をより多くの方に知っていただける機会になればという思いで、本イベントの実施に至りました。

事前に実施した「ソーシャル＆カルチャーデザインの祭典！SIW2025 イチナナ公式ブース参加権争奪戦」で上位に入賞した3名のほか、オーディション選考も実施。通常のライブ配信でクリエイティブな活動をしていない方やこれから挑戦してみたいと思っているライバーも多く参加いただきました。

2023年より開催している「Social Innovation Week 2025」は、毎年オンライン含め15万人以上が参加しており、カンファレンス、トークセッション、ワークショップなどさまざまなプログラムで構成される“渋谷からソーシャルイノベーションを共創する”イベントです。当日の「17LIVE」公式ブースでは、個性豊かな7名のイチナナライバーが自身のイラストや作品を展示するほか、リスナー（ライブ配信視聴者）や来場者とのコミュニケーションを行う機会として活用し、ライブ配信そのもの魅力や個性を発信いたします。また会場内のポスター等にも参加するイチナナライバーが掲載される予定です。

東京のみならず日本の文化発信基地でもある渋谷を舞台に、イチナナライバーが自身の個性やライブ配信の楽しさを発信する2日間のイベントに、ぜひご注目ください。

本イベント概要は、以下の通りとなります。

■名称： SOCIAL INNOVATION WEEK 2025

■日程： 2025年10月27日(月)～11月3日(月)

■プロデューサー： 金山淳吾(一般財団法人渋谷区観光協会代表理事)／長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)

■主催： 一般社団法人渋谷未来デザイン

■共催： 渋谷区

■後援： 一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷再開発協会、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント

■パートナー： 東急株式会社、東急不動産株式会社、三井不動産株式会社、アクシスコンサルティング株式会社、株式会社INFORICH、こくみん共済coop〈全労済〉、キユーピー株式会社、KDDI株式会社、ダイキン工業株式会社、大日本印刷株式会社、フィリップモリスジャパン合同会社、VML&OgilvyJapan合同会社、17LIVE株式会社

■プログラムの詳細・参加申込（無料）は以下をご覧ください。

https://social-innovation-week-shibuya.jp

【17LIVE STREAM展】

■日程： 2025年10月29日（水）～10月30日（木）

■開催時間： 12:00～18:00（両日とも）

■会場： 渋谷ストリームホール 4F エントランスロビー

■参加ライバー

10月29日（水）

・そらはる1 https://17.live/ja/profile/r/8729974

・しきっしー 色紙ノ妖精 https://17.live/ja/live/5224722

・なぎ Nagi https://17.live/ja/profile/r/17492160

・プロ弟子 ToMo https://17.live/ja/live/7154754

10月30日（木）

・桃咲しおり shiori https://17.live/ja/profile/r/14609989

・Aya https://17.live/ja/profile/r/25359012

・はる_harubaby https://17.live/ja/profile/r/29071589

■入場について：

Social Innovation Weekでは事前受付が必要となります。当日の受付も可能ですが、あらかじめお申し込みいただくことを推奨いたします。ご来場予定の方は以下Peatixよりお申し込みいただけます。

10月29日（水）： https://siw2025st1029.peatix.com/

10月30日（木）： https://2025st1030.peatix.com/

※Peatixで表示されるチケット日時、17LIVE公式ブース開場と異なるため、ご注意ください。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw