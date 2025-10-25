世界三大織物・尾州織×ANTIQUAが織りなす、伝統と洗練の最高峰。3年の歳月をかけた至極の一着がついに誕生。

株式会社antiqua

日本が誇る高級ウール「尾州織（びしゅうおり）」と、

独自の世界観でファッションを発信するブランド antiqua（アンティカ） が出会い、

熟練の職人技とデザイナーの感性が重なり合って生まれた生地。

3年にわたる試作を経て、ついに理想の形が完成しました。

“伝統と洗練の融合”をテーマに生まれた特別なコートが、ついに2025年10月23日より発売開始。

世界三大織物の名にふさわしい、至高の一枚をお届けします。

【 尾州織 】─ 世界に誇る日本の織物

【尾州】について

愛知県一宮市を中心に、津島市・稲沢市・江南市・岐阜県羽島市など、愛知県尾張西部から岐阜県西濃にかけた地域が「尾州」と呼ばれています。

木曽川の豊かな水と肥沃な土地、人々の交流により、この地は日本最大の毛織物産地として発展し、現在も国内生産量の約60％を占めています。

【尾州織り（びしゅうおり）】とは

日本が誇る高級ウール生地。

愛知・岐阜エリアで受け継がれてきた日本有数の織物。イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドと並び、世界三大毛織物産地に数えられるほどの存在。

100年以上受け継がれてきた伝統技術のもと、

一本一本の糸を見つめながら丁寧に織り上げられる生地は、柔らかく、軽く、そして深みのある表情を生み出します。

世界のトップメゾンからも愛される「尾州ウール」を、ANTIQUAは新たなアプローチで再構築しました。

本物のものづくりを求めて、尾州の地へ。

デザイナーが尾州の工場を実際に訪れ、 機械音が響く工場の中で、熟練の職人たちが糸と向き合う姿を目にし、 「この土地でしか生まれない布」を直感。 理想の柄と色合いを追求するため、糸選び・配色・織りの密度を幾度も調整。

「織ってみないと、色は分からない」という職人の言葉の通り、 試作を重ねること数十回──3年の歳月をかけて、ようやく納得のいく生地が完成しました。

本物が生まれる瞬間を、映像で。

職人とデザイナーが、糸一本から“理想の生地”を生み出す瞬間を。

その舞台裏をYouTubeで公開中！

▼ 動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zLtccp6rdR4 ]

尾州織が描く、伝統×モードが融合した特別な一着。

世界三大毛織物産地「尾州（BISHU）」の伝統を受け継いだ、日本製のウール100％ロングコート。

高密度のジャガード織で立体的に表現されたオリジナルのペイズリー柄が、上質な存在感を放ちます。

尾州織り ペイズリー柄 コート

上質ウールの軽やかさが際立つ一枚。

厚すぎず薄すぎない生地感で、季節を越えて活躍。

・商品番号：KYO-7000

・カラー：ブルーミックス

・サイズ：Onesize

・価格：51,990円（税込）

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028240

驚くほど軽くふんわりとした風合いで、ウール100%ならではの暖かさと高級感を実感できます。

アウターとしての機能性はもちろん、柄の美しさと仕立ての丁寧さで、他とは一線を画す特別な一枚。

袖丈も手元までしっかり覆う長袖設計で、秋冬の羽織りとしてロングシーズン活躍します。

カラーはブルーミックスをご用意。ユニセックスで着用可能です。

1color：Blue MIX

特集ページはこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/page/kyo-7000

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

