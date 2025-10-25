TikTokの総視聴数2000万超えの歌い手てんぱ1st SG 「アベリア」配信リリース&MV公開決定！

The Orchard Japan

天性の歌声を武器にSNSでカバー動画を投稿しTikTokの総視聴数が2000万超えの男性歌い手の「てんぱ」が本日デビュー曲「アベリア」を配信リリースした。

2021年より主にボカロPの楽曲をカバーしSNSに投稿する「歌ってみた」の活動をスタート。一聴して「てんぱ」だと分かる個性ある歌声、楽曲の理解度の高さ、豊富な感情表現を武器に3年で200近くのカバー動画を投稿しYouTubeの登録者は6万人。

「ラグトレイン(稲葉曇)」のカバー動画がTikTokで2000件以上使用され、200万再生を突破。

それ以降も「melt bitter(さとうもか)」のカバー動画がTikTokで3000件使用され、350万再生を突破するなど、投稿する歌ってみた動画の多くがTikTokバズを起しており、確実に若者世代に「てんぱ」の声が浸透している。

そんな「てんぱ」が初めてのオリジナル曲「アベリア」を配信リリースした。

活動から4年で着実に彼の歌声が若者を中心に広がって満を持してのオリジナル曲でのデビュー「アベリア」はTVアニメ「うる星やつら」の主題歌をオープニング、エンディングを務めたことでも話題になったボカロP「ニト。」の提供曲。

「謙虚」の花言葉を持つ「アベリア」のワードが印象的な誰しもが経験する「大切な何かとの別れ」「忘れさられていく忘れたくないもの」を夏の終わりで表現した今にピッタリの歌詞、哀愁を感じつつ疾走感のある青春ギターロックサウンドを表現力豊かなてんぱが歌い上げた。青と白のみで構成された細かいタッチでジャケットデザインを描いたmikumaがMusic Videoも担当。

10月27日(月)20時に公開予定。縦型動画でのバズも期待できる楽曲のため今後の投稿も楽しみにしていてほしい。

これからも新進気鋭のクリエイターとタッグを組みながらオリジナル曲をリリースしていく「てんぱ」の作品には目が離せない。

◆てんぱからのメッセージ

初めてのオリジナル曲は、ニト。さんに制作していただきました。

軽快なバンドサウンドに、繊細で心に染みる歌詞が溶け込んだ一曲です。

切なさと爽快感の両方を歌声で表現してみたので、それぞれの解釈で聴いていただけると嬉しいです。

◆ニト。からのメッセージ

終わる時間の中で今を大事にしてほしい願いを込めてこの曲を提供させて頂きました。

てんぱさんの唯一無二の歌声が素晴らしく、儚い情景を爽やかに描き出しています。

是非、皆さんの夏を思い出しながら聴いてみてください。

◆楽曲情報

2025年10月25日(土) 配信SINGLE「アベリア」

各サブスクリプション&ダウンロード：https://orcd.co/tempa_abelia

Music Videoは10月27日(月)20時投稿予定

作詞・作曲・編曲：ニト。

Music Video：mikuma

◆てんぱプロフィール

北海道出身のシンガー。2021年より主にボカロPの楽曲をカバーしSNSに投稿する「歌ってみた」の活動をスタート。確実な音感、楽曲の理解度の高さ、豊富な感情表現を武器に3年で170ものカバー動画を投稿しYouTubeの登録者は6万人。

「melt bitter(さとうもか)」のカバー動画がTikTokで3000件使用され、350万再生を突破するなど投稿する歌ってみたがTikTokバズを起しており、確実に若者世代にてんぱの声が浸透している。

◆ニト。プロフィール

作詞作曲からイラスト、MVまで全て1人で世界観を演出するメロディーセンス抜群の期待のクリエイター。2019年「青と春。」でボカロPとして活動を開始。MVまで自分で作るマルチクリエイターとして繊細なアートワークとキャッチーなメロディーセンスを武器に作品を作り続けている。ボーカロイドの文脈の目線からJ-POPシーンでも活躍をしており、最近ではTVアニメ「うる星やつら」の主題歌を3曲担当するなど、作家としても期待の声が高い。

◆てんぱ関連リンク

YouTube： https://www.youtube.com/@utautai_te

TikTok： https://www.tiktok.com/@utautempa?lang=ja-JP

X ： https://x.com/utautai_te

HP ：https://tempa-hp.bitfan.id/

◆ニト。関連リンク

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nito210

TikTok：https://www.tiktok.com/@nito_umbrella

X ：https://x.com/nito_umbrella