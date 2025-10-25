中京大学が地区予選をアベック1位通過！[第36回全日本大学アルティメット選手権大会 中部地区予選]
2025年9月27日(土)-28日(日)に富士川緑地公園（静岡県富士市）で開催した「第36回全日本大学アルティメット選手権大会 中部地区予選」において、オープン部門4チーム・ウィメン部門5チームの計9チームが、11月に行う本戦・決勝戦の出場権を手にしました。
＜オープン部門＞
第1位：中京大学フリッパーズ
第2位：名古屋大学Blooms
第3位：愛知淑徳大学ガーネッツ
第4位：信州大学LOOSE
＜ウィメン部門＞
第1位：中京大学Naughty Kids
第2位：名古屋大学ブルームス
第3位：静岡大学GLANZ
第4位：愛知淑徳大学ガーネッツ
第5位：静岡大学うわの空
フライングディスク競技「アルティメット」について
アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。
「第36回全日本大学アルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームの日本一を決定する全国大会です。
主催：一般社団法人日本フライングディスク協会
協賛：文化シヤッター株式会社
＜開催期間/ 場所＞
北海道・東北地区予選：
オープン部門：2025年8月30日(土)-31日(日)
ウィメン部門：2025年8月31日(日)
山形県上山市 猿倉イベントパーク
関東地区予選
A（オープン部門）：2025年9月13日(土)-14日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館・山中湖交流プラザきらら
B（オープン部門）：2025年9月13日(土)-14日(日)
茨城県神栖市 矢田部サッカー場
C（ウィメン部門）：2025年9月27日(土)-28日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館
D（ウィメン部門）：2025年9月27日(土)-28日(日)
茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園
中部地区予選：
2025年9月27日(土)-28日(日)
静岡県富士市 富士川緑地公園
関西・中四国地区予選
A（ウィメン部門）：2025年9月8日(月)-9日(火)
大阪府堺市 J-GREEN堺
B（オープン部門）：2025年9月11日(木)-12日(金)
広島県福山市 ツネイシフィールド
九州・沖縄地区予選：
オープン部門：2025年10月4日(土)-5日(日)
ウィメン部門：2025年10月4日(土)
熊本県大津町 大津町運動公園
＜参加チーム / 参加人数＞
地区予選
合計：122チーム / 2,939名
オープン部門：70チーム / 1,919名 ウィメン部門：52チーム / 1,020名
本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/06/05/2025alljapan-university-ultimate-main/
【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長 齊藤 晴義
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/
YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会
【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp