演じよ、真実を知るために。『死んだ木村を上演』(金子玲介/多鹿たまね)が、コミックDAYSで10月25日より連載配信スタート！
株式会社講談社
啓栄大学演劇研究会の卒業生のもとに届いた脅迫状――『誰が木村を殺したのか、八年前の真実を知りたければ、2024年1月9日14時、雛月温泉の宿・極楽へ来い』。集められたのは、庭田・咲本・羽鳥・井波の4人。木村が死んだ夜、劇研4年だった4人には、それぞれ秘密にしていることがあった――。【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460909660834592/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
第1話は常に無料公開。隔週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。
