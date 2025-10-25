トップアスリート・経営者を支える「Well Bodyメソッド」とは？育成研修受講者100名突破！

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 純一）が提供する、トップアスリートや経営者などが信頼を寄せる「Well Bodyメソッド」。そのセラピストを育成する認定研修の累計受講者数が100名を突破いたしました。

本メソッドに基づく施術は、累計13,000件以上実施され、サービス全体の利用満足度は96.4%と高い支持を得ており、以下に従来のフィジカルケアの常識を変える、弊社独自の認定プログラムの概要を一部ご紹介いたします。

合格率10％！高い専門性が証明された「Well Body認定セラピスト」の誕生

医療国家資格を持つ理学/作業療法士による新しいフィジカルケアのスタンダードを確立するため、「Well Bodyメソッド」研修は、修了試験において合格率をわずか10％に設定するという厳格な基準を設けています。

この研修を修了し認定を受けた「Well Body認定セラピスト」は、国家資格保有者の中でも、更なる極めて高い専門性と技術が求められることを証明する存在です。

＜認定の主な条件＞

解剖学・運動学・疾患理解などの座学研修、姿勢判定、実際の施術、臨床推論、実技研修、コミュニケーション研修などを経て、実技試験で一定の基準を合格した理学療法士のみが認定を取得します。

※特に、施術試験、臨床推論、コミュニケーション試験の厳格な審査基準により、高い難易度を保っています。

Well Bodyメソッドがもたらす価値と実績

本メソッドを修得した理学/作業療法士は、従来の症状改善だけではなく、「症状の予防」、「パフォーマンス向上」へと活動の領域を拡大しています。

導入事例では、以下のような成果が報告されています。

・慢性的な疲労・不調の軽減

・集中力・思考力の向上

・呼吸・姿勢の最適化による代謝改善

・アスリートの動作効率向上

・組織全体の生産性・ウェルビーイング向上

このような科学的な効果が評価され、累計施術件数は13,000件を突破。サービスの利用満足度は96.4点と高い支持を得ています。

Well Bodyメソッド認定者の中でも、高いレベルのセラピストは、渋谷の店舗「CEL」で、Jリーガーなどのトップアスリートや、上場企業の経営者など、多くの一流のアスリートやビジネスマンにご利用いただいております。

今後の展望

「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、Well Body株式会社は、「身体ケアの新しい文化を創る」ことを通じて、1人でも多くの方が健康に過ごしていける社会を作っていきたいと考えております。心と身体の可能性を最大限に引き出し、人々の働き方と生き方をより豊かに変えていくこと。それが、Well Bodyメソッドの描く未来になります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自の「Well Bodyメソッド」を体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。「Well Bodyメソッド」をさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、「Well Bodyメソッド」を企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com