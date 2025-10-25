2025年11月19日(水)～21日(金)「Japan Home show & Building show 2025」出展決定！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

志ある工務店が“ともに学び、成長できる場”を届けている一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、加盟企業の更なる情報共有と交流機会の創出の輪を拡げるべく、2025年11月19日(水)～21日(金)に東京ビックサイトにて開催される「Japan Home show & Building show 2025」に出展が決定いたしました。

毎年参加が恒例となりつつある本イベントにて皆様とお会いできることを楽しみにしております。

☑日本全国・海外から600社以上が出店

☑空間づくりのヒント・アイディアを発見

☑業界のプロから学べる！

50本以上の講演・セミナー

☑環境配慮・木造・木質化・脱炭素。

「今できること」を考える。

☑現場をラクにするデジタルツールが集結！

■11月21日(金)特別セミナー開催！

JGBA代表理事である田島亮が司会を務め、百年住宅(株)代表取締役社長 中嶋雄氏、(株)Lib Work代表取締役社長 瀬口力氏が登壇し、3Dプリンターハウス先駆け2社による『3Dプリンターハウスの異なる事業戦略』公開トークセッションを行います。

住宅業界の未来を是非感じに来てください。

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net