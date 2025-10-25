¡Ø¾®Àâ¡¡ÌîÀ»þÂå¡Ù11¡¦12·î¹çÊ»¹æÇÛ¿®¡ª¡¡ÀÄÌøÊË¿Í¡õÅìÈª³«¿Í¤Ï¹¥É¾Ï¢ºÜÂèÆó²ó¡ª¡¡¿À±Ê³Ø¡Ø²øÅðÃµÄå»³Ç¡¡³Ú±à¤Î¼Ø¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî ¹ä¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸·Ý¾®Àâ»ï¡Ø¾®Àâ¡¡ÌîÀ»þÂå¡Ù¡ÊÅÅ»Ò»¨»ï¡Ë2025Ç¯11·î12·î¹çÊ»¹æ¡Êvol.263¡Ë¤ò2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÏ¢ºÜÂèÆó²ó¡Û
ÀÄÌøÊË¿Í¡ØÞûÀÐ¤ò½ä¤ë¸Þ¿Í¤ÎÌ¾ÃµÄå¡Ù
³©ÀîÎ¶Ç·²ð¤ÏµÆÃÓ´²¤òÏ¢¤ì¤Æ¡ÖÆæ¤Î½÷À¡×¤òÃµ¤¹Î¹¤Ø¡£
Ê¸¹ë¤ÎÆæ¤òÊ¸¹ë¤¬ÄÉ¤¦¡¢·Ú²÷¤Ê¤ëÎò»Ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ª
ÅìÈª³«¿Í¡Ø¥ß¥É¥ë¡¦¥¨¥¤¥¸¡¦¥Ó¥®¥ó¥º¡Ù
Î×¾²¿´Íý»Î¤Ë¤è¤ë¡ÖÃæÇ¯´ü¡×¤ò¤á¤°¤ëÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡£
¥²¥¹¥È¡¦³ÑÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¡Öº£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬――ÎµµÜ¾ë¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×
¡ÚºÇ½ª²ó¡Û
¿À±Ê³Ø¡Ø²øÅðÃµÄå»³Ç¡¡³Ú±à¤Î¼Ø¡Ù
¥ªー¥Õ¥§¥¹¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤â¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª
¡Ò»³Ç¤ò·Ñ¤°¼Ô¡Ó¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï――¡©
¢¡¤ª¤¹¤¹¤áÏ¢ºÜ
°ÂÉô¼ãºÚ¡ØÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Ë·¯¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡¡
Âçºå¤«¤é¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦Æà³¤¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÂçÏÂ¡£
²ÆµÙ¤ß½ªÈ×¡¢Æà³¤¤ÎÄïËå¤ÈÍ·±àÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤¬――¡£
ÀæÃ«¤á¤°¼Â¡Ø¸«¤¨¤ë¤«ÊÝ¸Ê°ì¡Ù
ÌÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¾·³¤Î¤ªÌÜ¸«¤¨¤òË¾¤àÊÝ¸Ê°ì¤ò¡¢½ÕÂÀÏº¤ÏÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¤¬――¡£
ÌÕÌÜ¤Î³Ø¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×À¤³¦¤Ë¡¢ºÇÃíÌÜ¤Î¿·±Ô¤¬Ä©¤à¡ª
º£ÌîÉÒ¡ØÉ´µ´¡Ù
Ï¢Â³½ý³²»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ïµ´¤À¤È³Î¿®¤·¤¿ÉÙÌî¡£
µ´Î¶¤Î¸ý¤Ë¤·¤¿¡¢¡Öµ´¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ÍÊª¡×¤È¤Ï――¡©
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¾®Àâ¡¡ÌîÀ»þÂå¡ÙÅÅ»Ò»¨»ï
¡¦¡Ö2025Ç¯11·î12·î¹çÊ»¹æ¡×ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦ÇÛ¿®Æü¡§Ëè·î25Æü
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É·¿¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¦¥é¥Î¥ÙÆÉ¤ßÊüÂê¡×¤ä¡¢¡Ö¥«¥É¥Ö¥ó¡×¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¡Önote¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤âºîÉÊ¤òÅ¸³«Í½Äê¡£
¡¦Äê²Á¡§385±ß¡ÊËÜÂÎ350±ß¡ÜÀÇ¡Ë
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ (https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000320/)
BOOK¡ùWALKERÈÎÇä¥Úー¥¸(https://bookwalker.jp/de2b5d119d-a7a1-4b0e-8f4d-85e075ea89d3/?srsltid=AfmBOorKwKuvLyZLOcKDo5sHFsx2X52Is0tGlW9SEmiX6I-Pyzi_woLA)