産婦人科医が開発した、妊活期・妊娠期を支える葉酸サプリ『Famiru』がCAMPFIREで先行販売開始

株式会社Momfor

産婦人科医が開発した葉酸サプリメント『Famiru（ファミル）』の先行販売を、2025年10月25日（土）よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて実施します。

葉酸を中心とした妊活期・妊娠期に必要なビタミンやミネラルが、バランスよく配合されたサプリメントです。

■ 医師の知見をもとに、妊活期・妊娠期に必要な栄養を設計

『Famiru』は、妊活期や妊娠期の女性が抱える「どのサプリを選べばいいかわからない」「いくつも飲まないといけないのが面倒」という声に応える形で生まれました。

医師として多くの方を診てきた経験から、妊活期・妊娠期に必要とされる栄養を一つにまとめ、日々の食生活を無理なく支えられるよう、成分を丁寧に設計しています。

厚生労働省が推奨するモノグルタミン型葉酸を中心に、妊娠準備期から妊娠期にかけて意識したい17種類の栄養素をバランスよく組み合わせました。

葉酸がきちんと働くために必要なビタミンB群・鉄・亜鉛・ビタミンDなどの相互関係にも配慮しています。

錠剤のサイズや剤型にも徹底的にこだわり、飲みやすさと成分量の両立を図りました。

Famiruでは飲みやすい小さめの錠剤にしながらも、必要な栄養をしっかり摂れるよう十分な成分量を確保しています。

1日の摂取目安である5粒に、妊活期・妊娠期に必要とされる栄養素が詰め込まれています。

また、添加物はできる限り使わず必要な成分のみで設計し、GMP認定の国内工場で品質基準に沿って生産しています。

■産婦人科医・虎谷惇平医師によるコメント

診療やSNSで「妊活中にどんなサプリメントを飲んでいいかわからない」という声を多くいただき、 その気持ちに応えることできるサプリメントはないかと試行錯誤していました。

私たちが開発したFamiruで多くの女性が健やかな妊活・妊娠生活を送れることを楽しみにしています。

■ CAMPFIREでの先行販売について

Famiruは、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて先行販売を実施します。

一般的にクラウドファンディングは資金調達の手段として知られていますが、本プロジェクトでは、これまでSNS等を通じて応援いただいている方々に向け、いち早く製品をお得な価格で提供することを目的としています。

・URL：https://camp-fire.jp/projects/870230/view（CAMPFIRE）

・実施期間：2025年10月25日（土）～11月30日（日）

・リターン内容：葉酸サプリ『Famiru』1袋／2袋／3袋セット（数量限定・早割特典あり/最大30％オフ）

■ 商品概要

商品名：Famiru（ファミル）

内容量：150粒（1日5粒を目安にお召し上がりください。）

配合成分：モノグルタミン型葉酸（800μg）を中心に、鉄、カルシウム、ビタミンB群、ビタミンD、亜鉛など17種類の栄養素をバランスよく配合

価格：4,980円（税込）

製造国：日本（GMP認定工場にて製造）

産婦人科医・虎谷惇平 プロフィール

1989年大阪府生まれ。東北大学医学部医学科を卒業後、医師免許を取得。産婦人科医として臨床に従事し、日本産科婦人科学会 産婦人科専門医を取得。その後、東北大学大学院医学系研究科に進学し、診療と並行して遺伝子分野の研究に取り組み、医学博士号を取得。

幼少期から「いのち」に強い関心を持ち、身近な人を亡くした経験をきっかけに、人の一生に深く関わる医療の道を志す。

大学5年時の実習で生命の誕生に立ち会い、強い感動を覚えたことから産婦人科医を目指した。

臨床の現場では、妊娠に至らない方々の苦しみや悩みに数多く触れ、不妊治療を専門とする決意を固める。

妊活や不妊治療に関する情報の中には、医学的な根拠に乏しいものも多く、正しい情報を得ることの難しさを実感。SNSを通じて、エビデンスに基づいた正確な知識を分かりやすく発信する活動を行っている。

「正しい知識が広がれば、妊活はもっと前向きになれる」という信念のもと、日々の診療と情報発信の両面から、患者一人ひとりに寄り添った医療を目指している。

Instagram URL：https://www.instagram.com/dr.tora_gaoo

YouTube URL：https://www.youtube.com/@dr.tora_gaoo

TikTok URL：https://www.tiktok.com/@dr.tora_gaoo

Threads URL：https://www.threads.com/@dr.tora_gaoo

X URL：https://x.com/dr_tora__gaoo

■ 本件に関するお問い合わせ先

Famiruプロジェクト担当

E-mail：info@famiru.jp

CAMPFIREプロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/870230/view