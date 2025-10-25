「平成レトロ」ブームが再燃！伝説のおもちゃファービーがタイトーくじに初登場！「タイトーくじ　ファービー」本日10月25日(土)より順次発売！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、タイトーくじの新商品として「タイトーくじ ファービー」を全国のファミリーマート（※一部店舗を除く）にて本日2025年10月25日（土）より順次発売いたします。

90年代後半に一大ムーブメントを起こした伝説のおもちゃ「ファービー」がタイトーくじに初登場いたします。当くじではレトロデザインのファービーのぬいぐるみや雑貨をラインアップいたしました。

●各賞詳細

A賞～C賞は「Strawberry Milk」「Charcoal」「Sleepy Pink」のぬいぐるみをラインアップいたしました。アクセサリーを付けたり、一緒にお出かけをして自分だけのファービーと楽しい毎日をお過ごしいただけます。

A賞 Strawberry Milkぬいぐるみ（全1種／約25cm）B賞 Charcoalぬいぐるみ（全1種／約25cm）C賞 Sleepy Pinkぬいぐるみ（全1種／約25cm）

D賞～F賞は、遊び心ある雑貨アイテムをラインアップいたしました。指に付けて楽しめる指人形マスコットや、印象的な目がデザインされたファービーになりきれるアイマスクなど、日常でファービーの魅力を感じられるアイテムが揃っています。タイトーくじだけでしか手に入らないファービーのアイテムをお楽しみください。

D賞 指人形マスコット（全4種／約9cm）E賞 なりきりアイマスク（全6種／約20cm）F賞 クリアファイル＆ステッカーセット（全6種／クリアファイル：A4サイズ、ステッカー：約5cm）

LH（ラストハッピー）賞は「Marshmallow」のぬいぐるみです。最後のくじを引いた方にプレゼントいたします。

LH賞 Marshmallowぬいぐるみ（全1種／約25cm）

WH（ダブルハッピー）賞にはA賞～C賞セットをご用意いたしました。タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で30名様にプレゼントいたします。

※応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要になります。

WH賞 A賞～C賞セット

●発売記念キャンペーン開催！

「タイトーくじ ファービー」の発売を記念して、「A賞～F賞セット（全種）」を抽選で1名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

【応募方法】

１．タイトーくじ公式X（@taito_kuji）をフォロー

２．対象の投稿をリポスト

【応募期間】

2025年10月25日(土)12:00～10月31日(金) 23:59まで

・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji

※発売記念キャンペーン第1弾は終了いたしました。

●「タイトーくじ ファービー」概要

【商品名】タイトーくじ ファービー

【発売日】2025年10月25日(土)

【価 格】1回770円（税込）

【等級数】全6等級＋LH（ラストハッピー）賞

【取扱店舗】全国のファミリーマート（※一部店舗を除く）

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000011606

・取扱店舗検索ページ：https://www.taito.co.jp/taitokuji/storesearch?p=0000011606

●「ファービー」とは？

1998年にアメリカで生まれ、翌年に日本で発売されると、累計約330万個を販売。センサーでまぶたや口、体が動き、数百種類の“ファービー語”を話すなどの斬新さで社会現象となった電子ペットぬいぐるみです。幼少期を懐かしむ世代からZ世代まで、平成レトロが盛り上がりを見せる昨今、現在に合わせてパワーアップしたNEWファービーにも注目が集まっています。

●タイトーくじについて

タイトーがお届けする“はずれなし”のくじ。全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて取扱中。“思わず欲しくなる”タイトーくじならではの限定アイテムが「あなたの日常に最高のエンターテインメント」を提供します。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji

・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji

・タイトーくじ公式Instagram：https://www.instagram.com/taito_kuji

【権利表記】

(C) 2025 Hasbro.

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。