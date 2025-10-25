オーガニック×漢方スキンケアブランド「es（エス）」が地上波テレビ番組『東京女神コレクション ガールズハッピースタイル』で紹介されます！クリスマスコフレも11月上旬より予約スタート！
肌と心を整える、和漢オーガニックスキンケアブランド「es（エス）」の商品「VC serum」と「アシュワガンダ コンディショニングマスク」が、テレビ番組『ガールズハッピースタイル』で紹介されます。
【放送概要】
📺 番組名：東京女神コレクションガールズハッピースタイル📍 放送局・日時：・第1回放送：2025年10月25日（土）25:00～（テレ玉）・第2回放送：2025年11月21日（金）25:30～（チバテレ）
MC：あびる優、矢沢心、ピカ子、JOY、大島麻衣 、キョン先生
プレゼンター予定：竹中三佳、 藤田舞美、楠さゆり
番組HPはこちら :
https://www.tvc-web.com/
※関東圏での放送となります。放送後、番組公式YouTubeにもアーカイブ予定。
『ガールズハッピースタイル』は、TV埼玉、チバテレにて放送されている美容・ライフスタイル情報番組。
最新のコスメやトレンドを発信することで、多くの女性から支持を集めています。
今回番組では、肌の揺らぎやストレス、酸化ダメージに着目した「es」のスキンケア開発ストーリーや、天然成分、和漢植物などのこだわりなどが紹介される予定です。
【商品１.】高濃度ビタミンC配合。 「VC serum」科学と自然の融合した新しいビタミンC美容液。
【商品２.】鎮静・抗酸化・抗炎症に効果に着目した和漢植物を贅沢に配合した特別な一枚。「アシュワガンダコンディショニングマスク」
瞼、首まで覆える贅沢なシート。敏感肌でも安心、「国産コットン ベンリーゼ使用」。
es（エス）は、「自然の力で肌も心も整える」ことをテーマに誕生しました。
代表の地元福岡の地で自社栽培された和漢植物アシュワガンダや、沖縄の自然の恵みを生かしたハーブを使用した製品を展開しています。
クリスマス限定セットのご案内
11月上旬より、クリスマス限定セットの予約販売をスタートいたします。限定ノベルティやプレゼントを添え、心がときめくような特別デザインボックスに詰めてお届けします。
一年頑張った自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にもぴったりの数量限定セットです。
詳細は公式ECサイトおよび公式Instagramにて随時お知らせいたします。
es公式オンラインショップはこちら :
https://esbeauty.theshop.jp
Essencia.代表 板倉 直美
代表コメント
「es」は、自然の力と人の手が生み出す“本来の美しさ”を大切にしています。
『肌にやさしい処方でありながら、しっかりと結果を感じていただけるものを』
そんな想いから生まれたスキンケアブランドです。
私自身、長年肌トラブルに悩み、何を信じていいのか分からなくなった時期がありました。
だからこそ、“安心して使えるのに、きちんと肌が応えてくれるもの”をつくりたいと思ったんです。
肌を整えることは、自分を大切にすること。
日々のスキンケアが、少しでも心を穏やかにし、自分に優しくなれる時間であってほしい。
成分はもちろん、香りやパッケージにも「日本の自然の美しさ」や「手のぬくもり」を込めています。
見て、香って、使って、肌も心も整うようなスキンケアをお届けできたら嬉しいです。
このような素敵な番組でご紹介いただけることを心から感謝しています。
これからも、ひとつひとつ丁寧に、人と自然に寄り添うブランドであり続けたいと思います。
【会社概要】
会社名：Essencia.合同会社（エッセンシア）
所在地：福岡県福岡市
代表者：板倉 直美
事業内容：スキンケアブランド「es（エス）」の企画・販売、美容教育事業
Essencia.ホームページ：https://www.essenciacolor.com
es公式サイト：https://esbeauty.theshop.jp
es Instagram：https://www.instagram.com/es__organic/