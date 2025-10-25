【愛知・知多半島】2025X’mas限定「ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ」販売開始
愛知・知多半島エリアのグランピング＆リゾート施設では、
2025年の冬季限定として「【2025X’mas限定】ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ」を販売いたしました。
本プランは、星空と波音に包まれる特別なロケーションで過ごす、2名専用のクリスマス限定宿泊プランです。
地元・美浜町の人気パティスリー〈河の屋〉が手がける特製クリスマスケーキと、
ディナータイムにお楽しみいただけるMOETシャンパン200mlをご用意。
さらに、ケーキとともにお部屋で味わうホットカルーアミルクが、冬の夜を優しく包み込みます。
ケーキは「いちごショート」「タルト」「モンブラン」「デリスショコラ」から選択可能。
モンブランとデリスショコラには、クリスマス限定の飾り付けが施されています。
ケーキとホットカルーアミルクは、ご希望の時間にお部屋までお届けいたします。
自然に囲まれた知多半島・美浜町の穏やかなグランピング空間で、
大切な方と過ごすひとときをゆったりとお楽しみください。
【プラン概要】
プラン名：
【2025Xmas限定】ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ
予約可能期間：
～2025年12月24日(水)
宿泊期間：
2025年12月1日（月）～12月27日（土）
内容：
・〈河の屋〉特製クリスマスケーキ（選択制）
・ホットカルーアミルク（人数分）
・MOETシャンパン200ml（夕食時）
・1泊2食付き／2名限定
予約方法：
当施設公式サイトにて承っております。
ご予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/233417/stay
冬の特別なひとときを、知多半島の自然に包まれながらお楽しみください。
大切な方との心温まるクリスマスを、ぜひ当施設でお過ごしください。
【運営会社】
ウッドデザインパーク株式会社
https://wood-designpark.jp
ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ
https://wood-designpark.jp/noma/
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/
【住所】
〒470-3236
愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21
【お問い合わせ先】
mail : infonoma@wood-designpark.jp
tel : 090-1664-0160
（対応時間: 10:00 ~ 20:00）
【アクセス】
＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分
＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え
西部コース「野間灯台」下車徒歩3分