【愛知・知多半島】2025X’mas限定「ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ」販売開始

ウッドデザインパーク株式会社

愛知・知多半島エリアのグランピング＆リゾート施設では、

2025年の冬季限定として「【2025X’mas限定】ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ」を販売いたしました。

本プランは、星空と波音に包まれる特別なロケーションで過ごす、2名専用のクリスマス限定宿泊プランです。

地元・美浜町の人気パティスリー〈河の屋〉が手がける特製クリスマスケーキと、

ディナータイムにお楽しみいただけるMOETシャンパン200mlをご用意。

さらに、ケーキとともにお部屋で味わうホットカルーアミルクが、冬の夜を優しく包み込みます。

ケーキは「いちごショート」「タルト」「モンブラン」「デリスショコラ」から選択可能。

モンブランとデリスショコラには、クリスマス限定の飾り付けが施されています。

ケーキとホットカルーアミルクは、ご希望の時間にお部屋までお届けいたします。

自然に囲まれた知多半島・美浜町の穏やかなグランピング空間で、

大切な方と過ごすひとときをゆったりとお楽しみください。

【プラン概要】

プラン名：

【2025Xmas限定】ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ

予約可能期間：

～2025年12月24日(水)

宿泊期間：

2025年12月1日（月）～12月27日（土）

内容：

・〈河の屋〉特製クリスマスケーキ（選択制）

・ホットカルーアミルク（人数分）

・MOETシャンパン200ml（夕食時）

・1泊2食付き／2名限定

予約方法：

当施設公式サイトにて承っております。

ご予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/233417/stay

冬の特別なひとときを、知多半島の自然に包まれながらお楽しみください。

大切な方との心温まるクリスマスを、ぜひ当施設でお過ごしください。

【運営会社】

ウッドデザインパーク株式会社

https://wood-designpark.jp

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/



【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/



【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21



【お問い合わせ先】

mail : infonoma@wood-designpark.jp

tel : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）



【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分