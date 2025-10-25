【愛知・知多半島】2025X’mas限定「ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ」販売開始

写真拡大 (全2枚)

ウッドデザインパーク株式会社

愛知・知多半島エリアのグランピング＆リゾート施設では、
2025年の冬季限定として「【2025X’mas限定】ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ」を販売いたしました。




本プランは、星空と波音に包まれる特別なロケーションで過ごす、2名専用のクリスマス限定宿泊プランです。
地元・美浜町の人気パティスリー〈河の屋〉が手がける特製クリスマスケーキと、
ディナータイムにお楽しみいただけるMOETシャンパン200mlをご用意。
さらに、ケーキとともにお部屋で味わうホットカルーアミルクが、冬の夜を優しく包み込みます。




ケーキは「いちごショート」「タルト」「モンブラン」「デリスショコラ」から選択可能。
モンブランとデリスショコラには、クリスマス限定の飾り付けが施されています。
ケーキとホットカルーアミルクは、ご希望の時間にお部屋までお届けいたします。



自然に囲まれた知多半島・美浜町の穏やかなグランピング空間で、
大切な方と過ごすひとときをゆったりとお楽しみください。


【プラン概要】




プラン名：
【2025Xmas限定】ホットカルーアミルクと選べるケーキで楽しむクリスマスステイ



予約可能期間：


～2025年12月24日(水)




宿泊期間：
2025年12月1日（月）～12月27日（土）




内容：
・〈河の屋〉特製クリスマスケーキ（選択制）
・ホットカルーアミルク（人数分）
・MOETシャンパン200ml（夕食時）
・1泊2食付き／2名限定




予約方法：
当施設公式サイトにて承っております。



ご予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/id/233417/stay



冬の特別なひとときを、知多半島の自然に包まれながらお楽しみください。
大切な方との心温まるクリスマスを、ぜひ当施設でお過ごしください。


【運営会社】
ウッドデザインパーク株式会社
https://wood-designpark.jp
ウッドデザインパーク野間　公式ホームページ
https://wood-designpark.jp/noma/

【公式Instagram】
https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/



【住所】
〒470-3236　


愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21



【お問い合わせ先】


mail : infonoma@wood-designpark.jp
tel : 090-1664-0160


（対応時間: 10:00 ~ 20:00）

【アクセス】
＜車＞　南知多道路　美浜ICから約20分
＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え


西部コース「野間灯台」下車徒歩3分