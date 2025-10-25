【公式X限定】脱毛サロンストラッシュがハロウィンキャンペーンを開催中！

株式会社クリア

株式会社クリア(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤)が運営する脱毛サロン「ストラッシュ」は、公式Ｘにて2025年10月31日(金)まで「ハロウィンキャンペーン」を実施中です。



*¹ 2025年1月時点の累計実績

｜ハロウィンキャンペーン概要


■応募方法


１.ストラッシュ公式X（旧：Twitter）＠stlasshをフォロー
２.対象投稿をいいね＆リポスト



＃ストラッシュ　＃脱毛　を付けたコメント大歓迎



■応募期間


2025年10月31日 (金) 23：59まで　



■プレゼント内容


・ホームストラッシュプロ　×1名様


・スキンケアフェイスローション（化粧水）　×19名様


　総勢20名様に当たる！



当選者には、XのDMにてご連絡いたします。


今後も、お客様に役立つ情報を発信しながら、皆様とのつながりを大切にしてまいります。


ぜひ、ストラッシュ公式X（＠stlassh）をフォローのうえ、最新情報をチェックしてください。


ストラッシュ公式Xをフォロー :
https://x.com/stlassh

｜応募規約


■ご応募について


・当アカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストまたは引用リポストすることで応募が完了いたします。


・当アカウントフォロー解除、リポストの取り消し、アカウントを非公開設定にしている場合、DMが解放されていない場合は当選対象外となります。


・Xのガイドラインに従ってご参加ください。


・不正に複数アカウントを利用し参加されたことが発覚した場合は、商品を無効化するなどの対応を取る場合がございますので、ご了承ください。


■景品送付について


・応募期間終了後に、当選者にのみストラッシュ公式Xから当選の連絡を行います。なお、当選者の選定はランダムで行います。


■その他


・当選商品の転売、換金等の第三者への譲渡行為は禁止しております。


・本キャンペーンは予告なく中止、終了、内容の変更等をする場合がございます。


・当社は、本キャンペーンに関連して応募者、その他第三者に発生した損害等について、一切責任を負いません。


｜【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*²】女性脱毛サロン「STLASSH(ストラッシュ)(https://stlassh.com/)」




弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*¹以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、ほとんど痛みがなく、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*³の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。


*² 調査年月：2025年10月、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較


*³ 商標取得：エレクトロポレーションと脱毛を同時に行う施術としては、脱毛サロン業界初。（当社調べ／2025年9月時点）


｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由



【 1 】独自開発した脱毛機「STRIKE（ストライク）」


IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。肌を冷却しながら脱毛できるため痛みを感じにくいことが特徴です。また、毛包にアプローチするので、毛周期に関係なく通うことが可能であり、うぶ毛や日焼け肌でも施術できます。10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができるため、全身の脱毛が最短60分で完了します。





【 2 】脱毛と同時に美肌ケア「エレクトロポレーション」を可能に


肌の弾力に不可欠なヒアルロン酸やコラーゲンを脱毛ジェルに配合。エレクトロポレーションを通じて、自宅のスキンケアでは難しい肌の角質層へ美容成分を届けることが可能です。


◇エレクトロポレーションの効果◇


肌のトーンアップ・小じわ改善・シミ、そばかす予防・エイジングケア*⁴・毛穴の引き締め





*⁴ 年齢に応じた肌のお手入れ


【 3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い


美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。


成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。





脱毛サロン　ストラッシュ :
https://stlassh.com/?utm_source=fa_pr&utm_medium=affiliate&utm_campaign=ver_4&utm_term=all&utm_content=top&hc_ak=1FXIxl.3.2PIHij

【会社概要】


株式会社クリア


本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー34F


代表： 代表取締役社長 勝沼 潤


設立： 2015年


TEL ： 03-6625-7935


公式HP ： https://stlassh.com/


店舗一覧： https://salons.stlassh.com/


Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/


Facebook ： https://www.facebook.com/stlassh/


Twitter ： https://twitter.com/stlassh


TikTok ： https://www.tiktok.com/@stlassh00