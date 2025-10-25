11月1日(土)より、新交通ゆりかもめにて アルバルク東京 特別装飾車両「TOKYO GO」運行開始

トヨタアルバルク東京株式会社

トヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区 、代表取締役社長：林邦彦）は、株式会社ゆりかもめ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：安部 文洋）と連携し、アルバルク東京 特別装飾車両「TOKYO GO」を制作し、ゆりかもめが開業30周年となる2025年11月1日(土)より運行開始することをお知らせします。

なお、運行開始に先立ち、本日2025年10月25日(土)に行われた「ゆりかもめ30周年記念 車両基地公開イベント」にて特別装飾車両「TOKYO GO」をお披露目しました。

株式会社ゆりかもめとは、10月3日(金)より「青海駅」の特別装飾も開始しており、今後も臨海副都心のさらなる活性化と地域価値の向上を目指し取り組んでまいります。

■アルバルク東京 特別装飾車両「TOKYO GO」デザイン

車両の側面全面をオリジナルにデザインしています。片面は、アルバルク東京のクラブカラーである黒と赤を基調に、アルバルク東京を象徴するクールなデザインに、もう片面は、マスコット「ルーク」をモチーフに、誰からも愛される可愛いデザインになっています。

■愛称「TOKYO GO」について

特別装飾車両の愛称「TOKYO GO」は、アルバルク東京ホームゲームにおいて、オフェンス時に使用している応援の掛け声「TOKYO GO」に由来し、活動エリアの“東京”と電車で用いられる“号”の意味を掛け合わせています。

■「TOKYO GO」運行情報

2025年11月1日(土)より、ゆりかもめ「新橋駅」～「豊洲駅」間を運行いたします。

※運行時刻は毎日異なり公表しておりません。

※検査・点検等の都合により運行しない日時が発生する場合があります。

■株式会社ゆりかもめ 代表取締役社長 安部 文洋さま コメント

ゆりかもめ特別装飾車両「TOKYO GO」の運行開始、おめでとうございます。

皆さまのご支援のおかげで、ゆりかもめは2025年11月1日(土)に開業30周年を迎えます。

今後も交通インフラとしての役割を果たしながら、地域の皆さまと連携し、臨海副都心のさらなる活性化と魅力ある街づくりに取り組んでまいります。

そして11月2日(日)にはトヨタアルバルク東京株式会社様と連携し、新たに誕生した「TOYOTA ARENA TOKYO」にて「ゆりかもめ開業30周年記念ゲーム」を開催いたします。

青海駅も特別装飾されていますので、試合観戦やイベントの際には、ぜひ特別装飾車両「TOKYO GO」に乗ってお越しください。

■トヨタアルバルク東京株式会社 代表取締役社長 林邦彦 コメント

このたびは、ゆりかもめ様とのお取り組みで「TOKYO GO」を実現できたこと、またその運行を通じて、ゆりかもめ様とともに臨海副都心エリアの盛り上げに貢献できることを大変嬉しく思っております。

アルバルクファンの方には、ホームゲームへ来る道中から楽しんでいただき、地域にお住まいの方には、日常の小さな楽しみをお届けできたらと思います。

ゆりかもめ様は今年30周年ですが、今回お披露目できたこの「TOKYO GO」も長く皆様に愛していただけるよう、臨海副都心の一員として取り組んでまいります。