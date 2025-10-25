吉田修一・原作！脚本・演出 平塚直樹！若者たちの“リアル”を描く舞台『パレード』開幕！！

株式会社キョードーメディアス

話題の大ヒット映画「国宝」の原作者としても知られる吉田修一による2002年初版の小説『パレード』。発売直後から絶賛を浴び、第15回山本周五郎賞を受賞した作品です。2010年には映画化され、第60回ベルリン国際映画祭で、国際批評家連盟賞を受賞、2012年には初めて舞台化されました。2022年7月には、演出に新たな試みをちりばめ、新国立劇場 小劇場にてセンターステージで上演し、好評を博しました。

そして今回、3年の時を経て、シアターHで舞台『パレード』が開幕いたしました。

本作の脚本・演出は、処女作「居酒屋のゆうれい」で北の戯曲賞受賞以降、「ここでいいです」で佐藤佐吉演劇賞2013優秀脚本賞、「日本語私辞典」で若手演出家コンクール最優秀賞など数々の受賞歴がある、現代演劇を得意とした平塚直隆が2022年に続き担当。



物語は5人の若者たちのルームシェアを舞台に、彼らの共同生活の経過と、そこから生じたひずみの結末が描かれます。全5章から成る本作は、良介、琴美、未来、サトル、直輝の5人それぞれの視点から、時系列順に物語が語られます。本作では、インディペンデント系映画配給会社に勤務する伊原直輝役を馬場良馬、イラストレーター兼雑貨屋の店長・相馬未来役を岩田陽葵、無職で若手人気俳優の元恋人からの電話を待ち続ける女性・大垣内琴美役を伊藤理々杏（乃木坂46）、自称「夜のお仕事」に勤務しているという18歳の男娼・小窪サトル役を宮地樹（劇団4ドル50セント）、現役大学生・杉本良介役を安藤夢叶、さらに、女役を佐藤礼菜（劇団俳優座）が演じます。

開幕にあたり、キャスト6名からコメント到着！！

◼︎伊原直輝 役 馬場良馬

舞台『パレード』。

2020年にコロナ禍の社会情勢により稽古途中で中止になってしまった幻の初演。

それから5年の月日が経ち改めてこの作品に参加させていただける事本当に嬉しく思います。

演じる役も良介から直輝へと変わりましたが自分自身もこの5年で考え方だったり見える世界も変わったはずだと思っているのでそんな感覚を大切に演じられるよう頑張ります。

シアターHで役者６人だけの贅沢なお芝居。

ルームシェアをする若者達の心情の移りゆく様を演出家の平塚さんの下お稽古で丁寧に紡いできましたので

1人でも多くの方にご観劇いただける事を心より願っています！！！

◼︎相馬未来 役 岩田陽葵

6人で紡ぐ物語。皆でいろんなものを渡し合い、受け取り合い、毎日挑戦と新たな発見を積み重ねていく楽しい稽古期間でした。1公演1公演、繊細に丁寧に挑みたいと思います。一見どこにでもいる普通の5人が過ごすごく普通の共同生活。その中に潜む小さな違和感やひずみは、もしかしたら皆さんの日常の中にも隠れているかもしれません。ぜひ、劇場に覗きにいらしてください！

◼︎大河内琴美 役 伊藤理々杏

大垣内琴美を演じさせていただきます。

乃木坂46の伊藤理々杏です。

「パレード」という奥深い作品の世界を劇場で表現できること、

皆様にお届けできることがとても嬉しく楽しみで胸が躍ります。

6人で紡ぎ創り上げていくお芝居。

気づかぬうちに引き込まれて観劇後も思わず考えてしまうようなそんな魅力的な作品になっていると思いますのでぜひお楽しみください！

◼︎小窪サトル 役 宮地樹

小窪サトル役を演じさせていただきます、宮地樹です。

『パレード』という素晴らしい原作を、魅力的な共演者の皆さまと頼もしいスタッフの方々と共に舞台として創り上げられることを嬉しく思います。

僕が演じるサトルならではの空気感を少しでも楽しんでいただけるよう、一つひとつの瞬間に丁寧に向き合い精一杯サトルを演じていきたいです。

ぜひ劇場で、“共同生活”を覗き見るような感覚でこの作品をお楽しみください。

◼︎杉本良介 役 安藤夢叶

遂に始まります。

超ハッピーで楽しみです！！

こういう、家の中で裸足で過ごす...ナチュラルな会話劇…！

僕自身すごく大好きで、そんなテイストの作品に出演できる事が嬉しくて本番がとても楽しみです！

良介はちょっと変な人物ですが、どこか愛される部分もあると思っていて、舞台の良介も愛されるように頑張って演じたいと思います。

6人で紡ぐ、何とも不思議なこの物語を、ぜひ肌で感じて沢山考察してもらいたいです。

劇場でお待ちしております。

◼︎女 役 佐藤礼菜

今回の舞台は、客席と繋がることがいつも以上に大切なのではないかと感じています。特に私の役はお客様が入ってから発見することが多くありそうです。毎公演より新鮮に、より誠実に向き合って参ります。

初版から20年以上の時を経ても色褪せぬ小説「パレード」が、平塚氏の手を経てどんな舞台作品になっているのか…！どうぞご期待ください！

＜STORY＞

都内の2LDKに暮らす男女4人の若者たち。

「うわべだけの付き合い？私にはそれくらいが丁度いい」。

それぞれが不安や焦燥感を抱えながらも、“本当の自分”を装うことで

優しく、怠惰に続く共同生活。

そこに男娼をするサトルが加わり、徐々に小さな波紋が広がり始め……。

小説「パレード」（幻冬舎文庫）

5人の若者たちのルームシェアを舞台に、彼らの共同生活とそのひずみで起きる結末が描かれている。

発売直後から絶賛を浴びた、第15回山本周五郎賞受賞作。

https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344405158/

＜公演概要＞

タイトル：舞台『パレード』

脚本・演出：平塚直隆

原作：『パレード』（幻冬舎文庫） 著者・吉田修一

公演期間：2025年10月24日（金）～11月1日（土）

劇場：シアターH

キャスト：

伊原直輝役 ……馬場良馬

相馬美来役 ……岩田陽葵

大垣内琴美役……伊藤理々杏（乃木坂46）

小窪サトル役……宮地樹（劇団4ドル50セント）

杉本良介役 ……安藤夢叶



女役 ……佐藤礼菜（劇団俳優座）



チケット：税込

特典無し11,000円

特典有り13,200円（全員集合写真、オリジナルグッズ）



＜リピーター特典＞

2 回…お好きなキャストの未販売ブロマイド a

3 回…お好きなキャストの未販売ブロマイド b（複写サイン入り）

＜キャスト FC 先行（抽選）＞

申込期間：8月23日（土）12:00～8月31日（日）23:59

※詳細は各出演者のファンクラブにてご確認ください。

制作：株式会社HIKE

主催：舞台『パレード』製作委員会

公式HP：https://parade-stage.com

公式X：@parade_stage

