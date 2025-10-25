カット全国大会で最優秀賞を含む全員入賞の快挙！挑戦を通じて技術と人間力を磨いた学生たち

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの学校法人 国際総合学園 国際ビューティモード専門学校（新潟県新潟市）は、全国の美容学生で競われるヘアカットとデザイン技術のコンテスト「アリミノ フューチャーズロード デザインパワー2025」に３名出場し、学生部門において、全国1位となる最優秀賞と雑賀健治メモリアル賞のW受賞に輝きました。

最優秀賞を受賞した学生の高橋さんは、「練習期間は思うようにいかなくて悩んだり、たくさん指も切りました。当日は緊張と焦りで手が震えていましたが、モデルが何度も「大丈夫」と声をかけてくれて、最後までやり切ることができました。この経験すべてが私を大きく成長させてくれました。」とコメントし、今後の美容師人生における大きな糧となりました。

さらに渡邊さんが全国2位（優秀賞）、風巻さんが全国3位（激励賞）とジャーナル賞のW受賞を果たし、出場した３名全員が受賞する輝かしい成果となりました。

今回の快挙は技術力の高さだけでなく、日々の授業や放課後の練習を支え合いながら磨いてきた学生たちのチームワークの賜物です。出場者の努力や挑戦の姿勢は、校内の学生にも大きな刺激を与え、学生一人ひとりのモチベーション向上にもつながっています。

コンテストを通して培われたのは技術だけではありません。挑戦し、努力を積み重ねる中で得られた人間力は、これからの美容業界で活躍する上での大きな財産となります。

今後も本校では、技術と人間力の両面で成長できる教育を通じて、未来の美容業界を輝かせる人材育成に取り組んでまいります。

＜コンテスト概要＞

●名称：アリミノ フューチャーズロード デザインパワー2025

●内容：次世代を担う美容学生・美容師のための、ヘアカットを主にしたトータルビューティを競うコンテスト

●主催：株式会社アリミノ

●日時：2025年10月22日（火）

●場所：国立代々木競技場

●受賞：学生部門 全国1位・最優秀賞、雑賀健治メモリアル賞

学生部門 全国2位・優秀賞

学生部門 全国3位・激励賞、ジャーナル賞

学校法人国際総合学園 国際ビューティモード専門学校

所在地：新潟県新潟市中央区花園1-1-12

TEL：025-240-8338

URL：https://www.beauty-mode.ac.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/