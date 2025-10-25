小坂井祐莉絵1st写真集のタイトルが『好きですよね』に決定！　3パターンの表紙を公開！

株式会社イマジカインフォス

11月21日（金）発売の小坂井祐莉絵さん1st写真集。

この度タイトルが決定し、3パターンの表紙が公開となりました。

通常版に加え、インフォスクエア版、そして電子版が発売されます。

”声”に特化した写真集となる今作では、紙版表紙の二次元コードから小坂井さんのボイスコンテンツをお楽しみいただけます。

（電子版はボイスコンテンツを含まないグラビア版での販売となります）

通常版インフォスクエア版電子版

タイトルは、小坂井さんが名付けた『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』。

本日、表紙公開に合わせ本人コメントも到着しました。

＜小坂井祐莉絵 コメント＞

この、「好きですよね」というタイトルには、

私の声、関わった作品、演じたキャラクター、ロングやショートの髪型、30歳になった私自身のこと。

色々な気持ちを込めました。

悩んだんですが、あえて「。」や「？」を付けませんでした。

この写真集を読み終えた時、

どんな声色や空気感なのかを想像しながら、タイトルへの返事いただけたら嬉しいです。

各種記念イベントも引き続き申込受付中！

インフォスクエア予約者限定イベント「写真集 サイン(宛名あり)＆握手会」は、明日10月26日（日）までが応募期間。小坂井さんに直接会える機会をお見逃しなく！

11月22日（土）開催

＜対象法人＞インフォスクエアでご予約の方

＜ 会場 ＞東京都内某所

＜応募方式＞先着制

＜応募期間＞2025年9月1日(月)10:00～2025年10月26日(日)23:59

＜イベント内容＞

写真集の詳細はこちらのページをチェック！

https://seigura.com/magazine_books/159939/

そのほか発売記念イベント

11月22日（土）

写真集 サイン(宛名あり)＆握手会

＜会場＞東京都内某所

イベント応募(通常版)https://infosquare.shop/?pid=188200247

イベント応募(限定版)https://infosquare.shop/?pid=188200250

※各商品ページをご確認ください。

12月20日（土）

ビッグポスターサイン＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会

＜会場＞書泉グランデ7階（東京都千代田区神田神保町1-3-2）

https://t.livepocket.jp/e/pcoe5

ブロマイドサイン＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会

＜会場＞アニメイト秋葉原1号館 7階（東京都千代田区外神田4-3-1）

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113806

12月27日（土）

ビッグポスターサイン＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会

＜会場＞ソフマップAKIBA アミューズメント館 8F（東京都千代田区外神田1-10-8）

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02g0hig5yen41.html

ブロマイドサイン＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会

＜会場＞AKIHABARAゲーマーズ本店 6F イベントスペース（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6644