岐阜県瑞浪市に新店舗オープン！「ワッツウィズ　瑞浪ワンダーコノミヤ店」でお得な生活を。

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,700店舗以上を運営する株式会社ワッツ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：平岡史生)は、2025年10月25日(土)に「ワッツウィズ　瑞浪ワンダーコノミヤ店」を岐阜県瑞浪市土岐町26番地1　コノミヤワンダー店内にオープンいたしました。




ワッツでは台所用品、掃除用品、洗濯用品などの日用品の他、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品など幅広い品揃えをし、お客様をお迎えいたします





店舗情報

◆ワッツウィズ　瑞浪ワンダーコノミヤ店


住所：岐阜県瑞浪市土岐町26番地1　コノミヤワンダー店内


営業時間：9:00-20:00


https://maps.app.goo.gl/8Q7nEyYnLSXabXFQ8




株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。



・Youtube（ワッツ公式チャンネル）


https://www.youtube.com/channel/UCLPy51PkxF1xqhKiRjp1xpQ



会社概要

会社名：株式会社ワッツ


代表者取締役：平岡 史生


所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階


設立：1995年2月22日


資本金：4億4,029万円


URL：https://www.watts-jp.com/


事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）


問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/



