熊谷市「熊谷街ナカデジタルスタンプラリー」にデンキチ熊谷本店が参加！街をめぐってスタンプを集めよう

家電専門店「デンキチ熊谷本店」（所在地：埼玉県熊谷市）は、熊谷市まちなか元気事業実行委員会が主催する「LINEでかんたん！熊谷街ナカデジタルスタンプラリー」に市内参加店舗の一つとして参加しています。

本イベントは、市内の大型商業施設（アズ熊谷・ティアラ21・ニットーモール・八木橋百貨店）をはじめ、市内200店舗以上が参加する、熊谷の街を歩きながら楽しめるデジタルスタンプラリーです。

参加方法はとても簡単。対象店舗で300円（税込）以上のお買い物をし、会計時に店舗設置のQRコードを読み取るだけでスタンプが貯まります。

集めたスタンプの数や種類に応じて、豪華賞品に応募できます。 デンキチ熊谷本店では、季節家電や人気の生活家電などを多数取り揃え、お得なキャンペーンも同時開催中。

お買い物を楽しみながらスタンプを集め、熊谷のまちなかを巡るイベントをお楽しみください。

【イベント概要】

イベント名：LINEでかんたん！熊谷街ナカデジタルスタンプラリー

実施期間：第1弾 10月25日（土曜日）から 11月9日（日曜日）

第2弾 11月10日（月曜日）から11月24日（月曜日・祝日）

主催：熊谷市まちなか元気事業実行委員会（アズ熊谷・ティアラ21・ニットーモール・八木橋百貨店・熊谷商工会議所）

後援：熊谷市、熊谷市商店街連合会

問い合わせ先：JLLリテールマネジメント株式会社（TEL：03‐6773‐5400／平日9:00～17:00）

公式情報：https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/shogyokanko/s-oshirase/2024machigenki.html (https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/shogyokanko/s-oshirase/2024machigenki.html)

【店舗情報】

デンキチ熊谷本店

所在地：埼玉県熊谷市新堀175-1

営業時間：10:00～19:00

電話：048-531-3880

■会社名 ：株式会社でんきち

■本社 ：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4

■代表者 ：代表取締役社長 宮 貴広

■創業 ：1985年

■事業内容

家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。

通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。

住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。

