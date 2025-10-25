医療機器ソフトウェアの規制・サイバーセキュリティを専門とするQ&Aチャットボット「MSC Chat」公開

■背景

Medical Software Consulting

近年、医療機器ソフトウェア（SaMD 含む）の開発では、

- IEC 62304（ソフトウェアライフサイクル）- ISO 14971（リスクマネジメント）- IEC 81001-5-1（サイバーセキュリティ）- IEC 62366-1（ユーザビリティ）- 医療機器基本要件（第12条3項 サイバーセキュリティ）

といった国内外の規制やサイバーセキュリティ対応が求められています。

特に中小メーカーやスタートアップでは「何から始めればいいのか分からない」「専門家にすぐ相談したい」という声が増えています。

こうした課題に対応するため、Medical Software Consulting（MSC）は、2025年10月に 無料で使えるチャットボット型 Q&A サイト「MSC Chat(https://chat.medicalsoftwareconsulting.com/)」を公開しました。

■ サービス概要

MSC Chat 表示例

名称：MSC Chat（医療機器ソフトウェア Q&A）(https://chat.medicalsoftwareconsulting.com/)

URL：https://chat.medicalsoftwareconsulting.com/

特長：

医療機器ソフトウェア規制・品質・サイバーセキュリティに関するQ&AをAIチャット形式で提供

専門用語や規格の概要を即時で検索可能

AI回答には「内容の最終確認は利用者責任」の注意書きを明示し、リスクを最小化

補助サービス：

より具体的な相談を希望する方には、MSCのメール・オンライン相談窓口を案内

公式サイト や YouTubeチャンネル と連携し、動画教材・トレーニングも提供

■ MSC Chat の特長

医療機器ソフトウェアに特化した実務知識

長年の実務経験と最新の規制情報をもとに、専門分野に絞った検索が可能。

低コスト・即時アクセス

無料で、時間・場所を問わず利用でき、スタートアップや学生でも手軽に活用可能。

“次のアクション”へつなげる導線

チャットで疑問を解消 → 必要に応じて MSC によるコンサルティング・教育サービスへ移行できる。

■ 想定ユーザー

医療機器ソフトウェアを企画・開発するスタートアップ企業の技術担当者・マネージャー

医療機器メーカーの新任ソフトウェア／サイバーセキュリティ担当者

医療分野を志す大学・高専の学生エンジニア

■ チャットから動画でさらに理解を深める導線

MSC Chat は、医療機器ソフトウェアに関する疑問に対し、その場で簡単な解説を得られるチャット型サービスです。

しかし、チャットだけでは理解しにくい実務的なトピック（規格の背景・具体的な対応方法・事例解説など）については、MSCが運営する YouTube チャンネルも参照できる設計としています。

例：

- IEC 62304 の概要 → 詳細解説動画- ISO 14971 のリスク評価 → 具体的なRPN算出事例の動画- PSIRT・SBOM → 実装手順の解説動画

チャットで「気になるキーワード」を調べたあと、そのまま動画へ進むことで、初心者でも理解しやすく、現場で使える知識を効率的に学ぶことが可能です。

YouTube 動画は 無料で視聴可能であり、スタートアップ企業・中小企業・学生エンジニアにとって、専門知識への入口として活用できます。

YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@MedicalSoftwareConsulting)：

https://www.youtube.com/@MedicalSoftwareConsulting

■ 今後の展開

FAQデータベースの拡充とチャット精度向上

相談履歴を活用した「自動レポート出力機能」の追加

教育動画・クイズ・修了証などを組み合わせた統合的な学習環境の提供

YouTubeチャンネルでは海外視聴者も歓迎し、日本発の規制・実務知見を広く共有

■ 代表コメント

医療機器ソフトウェアの規制やサイバーセキュリティ対応は「複雑で敷居が高い」と言われがちです。

MSC Chat は、その「最初の壁」を取り除き、必要な情報へ早くアクセスできる“相談の入口”として立ち上げました。

まずは気軽にチャットから疑問を解消し、その先の一歩を踏み出していただければと思います。

- Medical Software Consulting 代表 酒井 由夫

■ Medical Software Consulting について

Medical Software Consulting（MSC）は、医療機器ソフトウェアの規制対応・品質マネジメント・サイバーセキュリティ支援しています。



代表の酒井由夫は、医療機器メーカーでの開発・品質保証・FDA対応など39年の実務経験を有し、スタートアップ企業、中小企業、教育機関向けにコンサルティング・教育活動を行っています。

ポータルサイト(https://www.medicalsoftwareconsulting.com/)：https://www.medicalsoftwareconsulting.com/

YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@MedicalSoftwareConsulting)：https://www.youtube.com/@MedicalSoftwareConsulting

■ 本件に関するお問い合わせ先

Medical Software Consulting（MSC）

代表：酒井 由夫

E-mail：info@medicalsoftwareconsulting.com