EC通販サイト「おしゃれcafe」の公式マスコットキャラクター「おしゃこ」に、待望の“相棒”が登場！「レックス」が本日デビュー。
おしゃこSNS 1周年記念企画 第2段
ピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、自社マスコットキャラクター「おしゃこ」の新しい仲間として、新キャラクター「レックス」が本日2025年10月25日(土)にデビューしたことをお知らせいたします。「レックス」は、今後「おしゃこ」と共にSNSを通じて、世界観をより豊かに、そして楽しく盛り上げてまいります。
新キャラクター「レックス」誕生の背景
デビュー以来、皆様の温かい声援に支えられ、成長してきた「おしゃこ」。その物語に、さらなる彩りと深みを与えるため、私たちは新しい仲間を迎え入れることを決定いたしました。彼の名は、「レックス」。口数は少ないけれど、その行動すべてに優しさが滲み出る、ミステリアスなネコです。正反対のようで、どこか似ている二匹が、これからどんな化学反応を起こし、どんな物語を紡いでいくのか。この新しいコンビが、皆様の日常に、これまで以上の「癒し」と「笑顔」をお届けできる存在になることを願っています。
おしゃこと仲間たち
レックス
レックス（REX）
種別
ネコ科（コーニッシュレックス）
好きなもの
おしゃこ、おしゃこにもらったネクタイ
特徴
クールで、口数が少ない。
行動で優しさを示すタイプ。
背が高く、みんなと話すときはしゃがんでくれる。
おしゃこ
おしゃこ（OSHAKO）
種別
ネコ科（しろねこ）
好きなもの
マダム、マダムにもらったリボン、魚の丸焼き
特徴
いたずら好き。
ケンカっぱやくてせっかちな保護猫ちゃん。
愛情を教えてくれたマダムの前では素直♪
恋愛には残念ながら鈍感・・・
ロシ
ロシ（RUSSI）
種別
ネコ科（ロシアンブルー）
好きなもの
めだかやエビの飼育、高級グルメの食べ歩き
特徴
とてもリッチなおうちのかいネコちゃんで委員長タイプ。
マジメにやらない、おしゃこと何かと衝突するが愛するがゆえ。
みけ
みけ（MIKE）
種別
ネコか？（ - ）
好きなもの
人間が作った文明の利器、おでん、揚げ出し豆腐
特徴
暇つぶしにニンゲンをおちょくって遊んでいる。
器用でいろんなものを作ってくれる。
スコ
スコ（SCO）
種別
ネコ科（スコティッシュフォールド）
好きなもの
頭の上にのっている子供(スコ子)、話題の人気スイーツ
特徴
愛情いっぱいの裕福なおうちのかいネコちゃん♪
天然でおもしろい。
ブリ
ブリ（BRI）
種別
ネコ科（ブリティッシュショートヘア）
好きなもの
アメちゃん
特徴
いつもカメラを持ちあるく、おっとり系闇属性のネコちゃん。
潜入など困難なミッションもこなすスキルをもつ。
ランド
ランド（LAND）
種別
うさぎ科（ネザーランドドワーフ）
好きなもの
テーマパーク、ショッピング、もふもふぬいぐるみ
特徴
『まあ、なんとかなるっしょ！』が口癖のバイブス高めのウサギちゃん。
昔からおしゃこを知っている・・・！？
神
神(KAMI)
種別
神
好きなもの
妻神、ヘルスケア、バリバリせんべい
特徴
夫婦で下界に滞在しているアクティブなブルジョア神様。
困ったら神力のチカラわざでかいけつしちゃう。
今後の展望
今後、SNSなどで、おしゃこと仲間たちが登場するイラストや、日常の掛け合いなどを投稿していく予定です。ぜひ、アカウントをフォローして、おしゃこたちの活躍にご期待ください。
Instagram：oshako_official(https://www.instagram.com/oshako_official/)
X（旧Twitter）：oshako_official(https://x.com/oshako_official)
「遊びに来てニャ～」
おしゃこ公式ページ :
https://www.osharecafe.jp/f/oshako
ピュアクリエイト株式会社
ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。
家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。
美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。
『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。
美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。
*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ
【運営EC通販サイト】
※キャンペーンの開催対象は、サイト内でご案内している店舗のみとなります、ご了承お願い致します。
■激安家電のアーチホールセール
20年を超える「価格.com」出店の実績。
"激安家電のアーチホールセール"は、20年を超える「価格.com（カカクドットコム）」出店の実績を誇ります。今後も、多様化する決済ニーズに応え、より快適で安心してご利用いただけるショップを目指し、サービスの拡充に努めてまいります。
1.公式ショップ
https://www.arch-wholesale.com/
2.Yahooショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/archholesale/
3.カーゴ店
https://kaago.com/arch8215/
4.Amazon店
■激安通販のおしゃれcafe（おしゃれカフェ）
楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーのジャンル賞大賞を3年連続受賞（2014-2016）。品揃え抜群の人気通販サイト。
日々の暮らしを豊かに彩るアイテムを、驚きの価格でお届けする「おしゃれcafe」。
私たちは公式ショップをはじめ、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど、複数のオンラインストアを展開しております。長年にわたるご愛顧に支えられ、各ショッピングモールにおいて数々の賞を受賞。豊富な品揃えを通じて、すべてのお買い物が「おしゃれcafe」で完結するような、便利で心満たされるお店でありたいです。
1.公式ショップ（系列No1の安さ！）
https://www.osharecafe.jp/
2.楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/osharecafe/
3.auPAYマーケット
https://wowma.jp/user/30665675
4.Amazon店
■BLANCPURE（ブランピュア）
1.公式ページ
https://www.blancpure.jp/
2.楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/blancpure/
3.Amazon店
https://www.amazon.co.jp/stores/BLANCPUREブランピュア/page/66B28BDE-7558-4430-B2E9-53B27DAB4AD2?lp_asin=B0D6YHTT8V&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_89MCRH9GDGQEB9C563SV&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/BLANCPURE%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%82%A2/page/66B28BDE-7558-4430-B2E9-53B27DAB4AD2?lp_asin=B0D6YHTT8V&ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_89MCRH9GDGQEB9C563SV&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)
■公式キャラクター
公式キャラクター「おしゃこ」
おしゃこ（OSHAKO）
おしゃこは、しろいネコ。
捨てられてノラネコとして生きてきた。
キズだらけになっても、なめてガマンした。
でもある日、やさしいぬくもりをもらった。
これはそんな保護猫のものがたり。
https://www.osharecafe.jp/f/oshako
インスタグラム：oshako_official(https://www.instagram.com/oshako_official/)
X：@oshako_official(https://x.com/oshako_official)
■スポンサード情報
ピュアクリエイトは横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサーです。
▶横浜ビー・コルセアーズを応援しています！
ピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、プロバスケットボールチーム、横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサー（25-26シーズン）です。
■仕入先様対応も全力拡大中！
取引先様募集中！よろしくお願い致します。
商品のご提案大歓迎！
「良いモノを、もっと多くの人へ」その想い、私たちが形にします。ECのプロとして、貴社ブランドの価値を高め、共に成長できるパートナーを探しています。貴社様が取扱いする素晴らしい商品を、弊社の販売力で全国のお客様へ届けませんか？EC通販で急成長中の弊社が、新たなヒット商品を生み出すお手伝いをします。まずはお気軽にご連絡ください。我々は、新しい出会いを待っています。
▼ 営業窓口メールアドレス ▼
■アーチホールセール営業窓口
営業窓口フォーム：https://ssl-plus.form-mailer.jp/fms/3d0d2d5e2528
【取扱いジャンル】
小物家電（タブレット・PC・レコーダー・掃除機・空気清浄機・扇風機・炊飯器・ウォシュレット）
大型家電（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・マッサージ機）
カー用品（カーナビ・タイヤ・ETC・ドライブレコーダー・レーダー・モニター等）
【取扱いブランド・メーカー例】
Panasonic（パナソニック）・SONY（ソニー）・SHARP（シャープ）・LG・TVS REGZA・TCL・ハイセンス・CANON（キャノン）・OMデジタルソリューション・富士フィルム・オリンパス・Nikon（ニコン）・HITACHI（日立）・TOSHIBA（東芝）・富士通ゼネラル・アイリスオーヤマ・コロナ・三菱電機(MITSUBISHI)・ダイキン・EPSON（エプソン）・blother（ブラザー）・AQUA（アクア）・ZABOON（ザブーン）・ビートウォッシュ・ビッグドラム・Cuble(キューブル)・VEGETA(ベジータ)・ルンバ・Dyson（ダイソン）・Anker(アンカー）・エコバックス・デロンギ・TP-LINK・Apple（アップル）・Microsoft（マイクロソフト）等
※記載のない商品も大歓迎です。
■おしゃれcafe（おしゃれかふぇ）営業窓口
営業窓口メール：shiire@osharecafe.com
【取扱いジャンル】
コスメ・スキンケア・化粧品・スキンケア・香水・美容家電・サプリメント・食品・医薬品・日用品・ファッション・キッズ・ベビー・おもちゃ・ペット用品・家具・自転車
【取扱いブランド・メーカー例】
メリタ・ビタトニオ・ブルーノ・OMRON（オムロン）・クレイツイオン・ヤーマン・ニュクス・ビオデルマ・アスタリフト・ドクターシーラボ・ナーズ・アベンヌ・クリニーク・ロクシタン・シュウウエムラ・Panasonic（パナソニック）・SHARP（シャープ）・リサージ・カネボウ・花王・資生堂・ソフィーナ・コーセー・コスメデコルテ・ランコム・エスティローダー・カツウラ・カバーマーク・アラミス・ランバン・イミュ・プリマヴィスタ・アヴァンセ・ハリくた・伊藤園・kentai(ケンタイ)・ザバス・HARIO（ハリオ）・ドクターベックマン・ヘパリーゼ・バンテリン・パブロン・アレグラ・アレルビ・ロキソニン・ユンケル・コッコアポ・キューピーコーワ・スマイル40・Vロート・サンテ・ツムラ漢方 等
※記載のない商品も大歓迎です。