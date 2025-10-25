加賀・山中温泉【のどぐろ・能登牛・ズワイ蟹】会席料理と “SAKE BAR べに蔵” で地酒3種の飲み比べ

株式会社H.P.D.コーポレーション温泉大浴場「白鷺の湯」

北陸随一の渓谷美と謳われる「鶴仙渓（かくせんけい）」沿いの、加賀コンシャスな湯宿「吉祥やまなか」（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、魅惑の3大食材「のどぐろ・能登牛・ズワイ蟹」を味わう宿泊プランをご用意しました。

加賀・能登の旬を活かした会席料理

ご夕食は、加賀・能登の海幸山幸が、見た目も美しい八寸にはじまります。新鮮なブリ・鯛・甘海老のお造りにも舌鼓をうって。

姿のどぐろ珠洲の塩焼き

「のどぐろ・能登牛・ズワイ蟹会席」イメージのどぐろ塩焼きイメージ

冬を乗り切るために栄養を蓄えた “のどぐろ” は、能登半島で江戸時代から続く、あげ浜式製塩「珠洲の塩」でシンプルに塩焼きに。

ほぼ県内でしか流通していない、石川ブランド「能登牛」

能登牛みぞれ鍋イメージ

石川県外にほとんど出回ることのない希少なブランド牛 “能登牛” は、みぞれ鍋で堪能します。

秋～冬にかけて北陸グルメ主役のムーブ「ズワイ蟹」

“ズワイ蟹” は半身の茹でと、天婦羅、〆の蟹ごはんでお召し上がりください。

加賀の地酒を「SAKE BARべに蔵」で一献

SAKE BAR「べに蔵」イメージ

さらに、加賀百万石の武家屋敷をイメージした、店内の地酒処「SAKE BARべに蔵」から、お好みの加賀の地酒3種を、こだわりの酒器を選んでお愉しみいただけます。伝統工芸の九谷焼、山中漆器、能登錫、能登島ガラス、酒器の形状や素材を変えて、北陸の「SAKE」をどうぞ。

フレーバーティー イメージ

お酒が苦手な方には、フレーバーティーをグラスにてご用意いたします。

日常から離れ、ひとり静かに過ごす贅沢

Copyright：山中温泉観光協会

この宿泊プランはひとり旅にもおすすめです。日常から離れ、ひとり静かに過ごし、誰にも邪魔されない大人時間を叶えることも可能です。

歩いてひたる、山中温泉の魅力めぐり

ひとりでも、家族や友人と一緒でも、自然豊かな「鶴仙渓」1.3kmを散策したり、「ゆげ街道」で57種類のオリジナルアイスめぐりができる「アイスストリート」や、公共浴場「総湯」で湯めぐりも楽しめます。

「吉祥やまなか」のおもてなし

加賀パンケーキのアフタヌーンティー イメージハッピーアワー イメージ山中節の夕べ色浴衣コーナー

当館では、シェフが目の前で焼き上げる、加賀パンケーキのアフタヌーンティー、夕方のハッピーアワー、伝統芸能・山中節の夕べ、男女ともに揃う豊富な色浴衣ほか、無料のおもてなしが好評です。

秋は紅葉に包まれる「吉祥やまなか」

吉祥やまなか

芭蕉が愛したまろやかな湯、北陸グルメ、紅葉や雪景色に癒やされる旅。アクセス便利な、加賀・山中温泉へ。

【冬の贅味】のどぐろ・能登牛・ズワイ蟹に舌鼓 ～ 「SAKE BARべに蔵」の地酒とマリアージュする宿泊プラン

＜期間＞ 2025年11月1日～2026年3月31日（12月29日～1月3日除く）

＜料金＞ 1泊2食付きお一人さま（税・サービス料込み、入湯税150円別）

・洋室 32,000円～（1名1室）、和室 35,000円～（1名1室）

・和室 30,000円～（2名1室）

・和室 28,000円～（3名1室）

＜夕食＞ 加賀料理 べにはな「のどぐろ・能登牛・ズワイ蟹会席」

食前酒：天狗舞梅酒

八 寸：加賀・能登山海の幸5種盛り合わせ

造 り：鰤・鯛・甘海老3種盛り合わせ

台の物：ズワイ蟹半身

小 鍋：能登牛みぞれ鍋

焼 物：姿のどぐろ珠洲の塩焼き

揚 物：ズワイ蟹と旬野菜の天婦羅と加賀丸芋磯部揚げ

食 事：ズワイ蟹ご飯、赤出汁、香の物

デザート：南瓜のババロア・林檎蜜煮・果実一種

＊天候や仕入れ状況により、一部料理を変更する場合がございます

＜特典＞

地酒処「SAKE BARべに蔵」から、お好みの地酒3種を飲み比べ。

お酒が苦手な方にはフレーバーティーグラスをご用意いたします。

◆「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）

貸切風呂九谷焼で愉しむドリンクサービスお休み前の加賀プリン「かがり吉祥亭」への湯めぐり

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）、珈琲・紅茶・加賀棒茶・リンゴジュース・炭酸飲料など

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）ビール・カクテル・甘味

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～21:30）

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」

・選べる色浴衣＆帯レンタル、羽織、湯かご、日傘ほか

・コーヒーミル（渓流側客室）

・浴衣の他にナイトウェア

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・「かがり吉祥亭」への湯めぐり

・結婚記念や誕生日、ご長寿などのお祝い、嬉しい連泊特典ほか

■加賀温泉郷「山中温泉」

「総湯（左）」と「山中座（右）」

加賀四湯のひとつで、開湯1,300年の歴史を持つ山中温泉。松尾芭蕉が選ぶ「扶桑3名湯」の温泉地で、四季を通して「総湯」を中心に、風情のある街歩きが楽しめます。

「鶴仙渓」の紅葉

温泉街に沿って流れる渓流「鶴仙渓」沿い、1.3kmの遊歩道には「こおろぎ橋」や「あやとりはし」のライトアップ、春夏の「川床」、風光明媚な自然が残ります。

「ゆげ街道」Copyright：山中温泉観光協会

九谷焼や山中漆器、地酒屋が軒を連ねる「ゆげ街道」では、アイスストリートやご当地グルメの食べ歩きがおすすめです。2024年「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がり、JR・航空機・マイカー・バスと、どの交通機関でもアクセスが便利です。

■吉祥やまなか

温泉大浴場「白鷺の湯」

北陸随一の渓谷美と謳われる「鶴仙渓」沿いの、加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色と四季の彩をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」にて三つ星を獲得しました。

ロビーラウンジ

館内には山中塗、九谷焼、加賀水引ランプシェードなどの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化を感じられる設えです。

温泉大浴場「菊の湯」

Ph値が高いまろやかな湯は、露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭」などの湯巡りで楽しめます。

加賀会席イメージ

ズワイ蟹や甘海老、のどぐろ、輪島ふぐなどの海幸、能登牛、加賀野菜、合鴨の治部煮などを、加賀会席と本格的な鉄板焼でご賞味いただけます。

「山中節の夕べ」イメージ

伝統芸能「山中節の夕べ」公演では、芸妓たちが情緒漂う舞唄を毎晩ご披露します。

「吉祥スパ」イメージ

また、和の伝統色「加賀五彩」に、九谷焼や加賀友禅をあしらった、北陸最大級の「吉祥スパ」では、金箔（新陳代謝）・銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが、優雅な旅の癒しを演出します。

※JR加賀温泉駅より車で25分。小松空港より車で40分。いずれも無料の定時送迎バスあり（要連絡）

