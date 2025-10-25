¡ÖËÌ⾧Ìç¥ê¥È¥êー¥È¥Û¥Æ¥ë Íªµ×¤Îµ¨¡×¤«¤é¡Ö¤¤ï¤É²¹Àô¥ê¥È¥êー¥È Íªµ×¤Îµ¨¡×¤Ø¡£¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÄ´Î§¤¹¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ø¤È¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åーÏªÅ·É÷Ï¤¡Ö¥µ¥¶¥¨¤ÎÅò¡×
¤ï¤¿¤·¤Ë´Ô¤ë¡¢ÈóÆü¾ï
1977 Ç¯ÁÏ¶È¤Î²«ÇÈ¸Í²¹Àô´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡£2011 Ç¯¤ËÊÄ´Û¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤¿2024 Ç¯5 ·î¡¢¡ÖËÌ⾧Ìç¥ê¥È¥êー¥È¥Û¥Æ¥ë Íªµ×¤Îµ¨¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¡¦ÂçÃ«¤ÎÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤·¤Î½É¤Ï¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎºÆÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢°ìÆü4 ÁÈ¸ÂÄê¤ÎµÒ¼¼¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤½¤ÎÌþ¤·¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿»ÜÀß¤Ø¤È²þÃÛ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤ä²¸ÊÖ¤·¤âÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢2025 Ç¯11 ·î1 Æü¡¢²°¹æ¤Ë²«ÇÈ¸Í²¹Àô¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡Ö¤¤ï¤É²¹Àô¥ê¥È¥êー¥È Íªµ×¤Îµ¨¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥Û¥Æ¥ëºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì
1977 Ç¯ÁÏ¶È¤Î²«ÇÈ¸Í²¹Àô´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢⾧Ç¯ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½É¤Ç¤¹¡£2006 Ç¯¤Ë¡ÖºÌÇÈ¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2011 Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄ´Û¡£2021 Ç¯¤ËÊÀ¼Ò¤¬ÅÚÃÏ·úÊª¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢Ìó13 Ç¯¤ÎÄÀÌÛ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024 Ç¯5 ·î¡ÖËÌ⾧Ìç¥ê¥È¥êー¥È¥Û¥Æ¥ë Íªµ×¤Îµ¨¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¡¦ÂçÃ«¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉÔ°Â¿À·Ð¾É¤ò´µ¤¤¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿²¹Àô½É¤Ç¿´¿È¤ò²óÉü¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¿Í¤¬ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¾ì½ê¡×¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ò¿ÍÀ¸¤Î»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëºÆÀ¸¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸Ë¾¥é¥¦¥ó¥¸
¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åーÂçÍá¾ì¡ÖÍªµ×¤ÎÅò¡×¤«¤é¤ÎÀÄ³¤Åç
2. ²«ÇÈ¸Í¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾
¡ÖÇÈ¸Í¡×¤Ï¡È³¤¤ÎÌç¡É¡£Ä«Æü¤¬ÉÁ¤¯¡Ö²«¿§¤¤¸÷¤ÎÆ»¡Ê²«ÇÈ¸Í¡Ë¡×¤Ï¡¢Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÈºÆÀ¸¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ÏÀÄ³¤Åç¡¢¤½¤ÎÎØ³Ô¤¬ÍÏ¤±¤ëÌëÌÀ¤±¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¤Ç·î¤Î¸÷¤ÎÆ»¤âµ±¤¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÂç¼«Á³¤ÎÌþ¤·¤È¥Ñ¥ïー¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.Ä¹Ìç»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ
¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ó¥µ¥¥¤¥«¤ä¥Î¥É¥°¥í¤Ê¤É»³±¢¤Î³¤¤Î¹¬¡¢Æ¸ÍØ»í¿Í¡¦¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤ÎµÇ°´Û¡¢¥¢¥á¥ê¥«CNN¤Ç¸µÇµ¶ù¿À¼Ò¡¢ÀÄ³¤Åç¡¢¥»¥ó¥¶¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Àé¾öÉß¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬ÅÀºß¡£Ä®¤òÊâ¤±¤ÐÌÀ¼£¤äÂçÀµ»þÂå¤Î·úÊª¤âÂ¿¤¯¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤É÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î»¶ºö¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¾¯¤·Â¤ò¿¤Ð¤»¤Ð³ÑÅçÂç¶¶¤Ê¤É¡¢Î¹¤ÎµòÅÀ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¶ÉCNN¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸µÇµ¶ù¿À¼Ò(¼Ì¿¿)¤«¤éºÇ¤â¶á¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¸µÇµ¶ù¿À¼Ò
³¤¤Î¸«¤¨¤ë¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à
4. ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ
º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ë¡¢2026 Ç¯¤Ë¤ÏµÒ¼¼¤òÁý¼¼Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Óー¥Á¤ä²°³°¥¹¥Úー¥¹¡¢¥¬ー¥Ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÒ¼¼¤Ç¤â¥è¥¬¤äâÔÁÛ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Î²û¤«¤·¤¤µ²±°ä»º¤ä¡¢¡Êµì¡Ë²«ÇÈ¸Í´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë»þÂå¤ÎÉÊÊª¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¡¦¥®¥ã¥é¥êー¤âÊ»ÀßÍ½Äê¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤¿Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡¦ Å·Á³²¹Àô¡ÖÍªµ×¤ÎÅò¡×¡§ÆüËÜ³¤¤ò°ìË¾¤¹¤ëÂçÍá¾ì¡£¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ëÅò¤¬ÈþÈ©¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÂßÀÚÏªÅ·É÷Ï¤¡Ö¥µ¥¶¥¨¤ÎÅò¡×¡§ÇÈ²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¡£´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ Å¸Ë¾¥é¥¦¥ó¥¸¡§ÀÄ³¤Åç¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢»þ¤òËº¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Óー¥Á¡§½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÎÀÅ¤«¤Ê³¤ÊÕ¡£Ä«¤ÎâÔÁÛ¤ä¥è¥¬¡¢¤Þ¤¿Í¼Êë¤ì¤Î»¶Êâ¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖClump¡×¡§⾧Ìç¤Î°ïÉÊ¤¬Â·¤¦¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡£
¡¦ ¥¨¥¢¥¹¥È¥êー¥à¡§Àä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¹âµé¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ìー¥éー¡£¥Û¥Æ¥ëµÒ¼¼¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡¢¤µ¤é¤ËÈóÆü¾ï¤ÎìÔÂôÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÊÀ¼ÒÌ¾¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥¨¥Õ¡¦¥·ー¡Ë¤âÊÑ¹¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
´ã²¼¤ËËÌ⾧Ìç³¤´ß¹ñÄê¸ø±à¤¬¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£⾧Ìç£µÌ¾Åò¤Î 1 ¤Ä¤Ç¤¢¤ë²«ÇÈ¸Í²¹Àô¤È⾧Ìç ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¿©ºà¤È¤È¤â¤Ë¡¢·öÁû¤òÎ¥¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´²¤®¥ê¥È¥êー¥È¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±Ä¶ÈÆüÄø
¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥é¥ó¥Á¡§11:00～14:30¡ÊO.S14:00¡¢Ê¿Æü¤ÏÍ½Ìó¤Î¤ß¡Ë
¥Ç¥£¥Êー17:00～21:00¡ÊO.S20:30¡¢Í½Ìó¤Î¤ß¡Ë
Æüµ¢¤ê²¹Àô
ÄêµÙÆü¡§·îÍË
¢£Ï¢ÍíÀè 0837-37-3737
info@yukyunotoki.com
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Web¡§https://yukyunotoki.com
¥¤¥ó¥¹¥¿¡§https://www.instagram.com/yukyunotoki